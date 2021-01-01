Akıllı Telefonlar
Snapdragon 888’li Redmi K40 kanlı canlı görüntülendi!
Redmi K40’ın tasarımı netleşti. Snapdragon 888 piyasaya çıktığından beri beklenen bir model olan Redmi K40, sonunda canlı kanlı karşımızda.
Snapdragon 888‘in piyasaya çıkmasıyla, yonga setini kullanacağı modeli belirleyen Redmi, K40 modeli için çoktan çalışmalara başlamıştı. K40 modeli ile Snapdragon 888’li cihazlar arasına giriş yapacak olan Redmi’nin cihazı daha tanıtılmadan gözler önüne sürüldü.
Çin sosyal medya sayfalarında ortaya çıkan Redmi K40, kamera tasarımı gibi birçok bilgiyi bizlere veriyor. Aynı zamanda cihazın çalışır haldeki görüntüsü de mevcut. Ancak bu fotoğraftaki cihazın tasarımını kullanan bir iki model daha olduğu söylentiler arasında. Bu modelin yüksek ihtimalle K40 olduğu tahmin ediliyor ancak benzer farklı bir model de olabilir.
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K40’ın tasarımı ve bilinen özellikleri!
Fotoğraflara göz attığımızda cihazın ön kısmında delikli tasarıma sahip bir adet ön kamera yer aldığını görüyoruz. Ancak başka bir detay mevcut değil. Sadece bu ekranın LCD bir ekran olduğu biliniyor. Modelinin arka kısımda ise dörtlü kamera grubu oldukça fazla dikkat çekiyor.
Üst kısımda konumlanan ana kamera, diğer üç kameradan ayrı durması nedeniyle Redmi K40 modeline has bir tarz yaratmış. Led flaşın hemen yanda bulunması da kamera grubunun bütünlüğünü destekler nitelikte. Aynı zamanda flaşın altında “ULTRA PREMIUM” yazısının da yer aldığını görüyoruz.
K40‘ın diğer görsellerine göz attığımızda aşağı kısımda bir adet Type-C girişi, bir adet 3.5mm jak girişi ve stereo hoparlör görüyoruz. SIM / hafıza kart girişi ise cihazın sol üst tarafına konumlandırılmış.
Cihazın hatları genel olarak bu şekildeydi. Cihaz şuan net olarak görünmediği için daha fazla detay bulunmuyor. Ancak bilinenlere göre Redmi K40 Snapdragon 888 ve farklı bir versiyonda Dimensity 1000 yonga seti ile beraber gelecek.
Batarya olarak 4500mAh gibi bir kapasite taşıması beklenen Redmi’nin yeni modeli, hızlı şarj desteği de sunacak. Ocak ayı sonunda tanıtılması beklenen cihazın Android 11 işletim sistemine sahip olacağı da biliniyor. Bakalım Redmi K40 ne kadar fiyat etiketine sahip olacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G bluetooth sertifikası aldı!
Samsung Galaxy A32 5G modeli Bluetooth SIG üzerinde görüntülendi. Yeni sertifikalar alan akıllı telefonun çıkışına da oldukça az bir zaman kalmış olabilir.
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Samsung Galaxy A32 5G, Bluetooth 5.0 ile piyasaya çıkacak!
Samsung 2021 yılına yeni amiral gemilerini hazırlarken, orta seviyeye uygun akıllı telefon geliştirmeyi de ihmal etmiyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabeti kadar ateşli ilerleyen orta seviye akıllı telefon yarışından geri kalmak istemeyen Güney Kore devi, Galaxy A32 5G ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Bluetooth SIG üzerinde görüntülenen akıllı telefon, yeni sertifikalar alarak çıkışının yakınlaştığına dair yorumları da arttırmayı başardı.
Bluetooth 5.0 ile piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy A32 5G, kullanıcılarını MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisi ile karşılayacak. Tasarım detayları geçtiğimiz aylarda sızdırılan akıllı telefon, 4 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. 6.5 inçlik Infinity-V ekran tasarımına sahip olması beklenen 5G özellikli akıllı telefon, önde bir arkada dört olmak üzere tam beş adet kameraya bünyesinde yer verecek. 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin de bulunacağı cihazın parmak izi okuyucusu görünüşe göre yan tarafa yerleştirilmiş. USB-C girişli olarak piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun, kullanıcılarına 15W hızlı şarj desteği sunacağı FCC sayesinde öğrenilmişti. Bakalım firma, yeni orta seviye akıllı telefonu ile birlikte piyasada önemli bir alternatif olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 için resmi tanıtım videosu yayınlandı!
Samsung Galaxy S21 serisi için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. ‘Yeni bir Galaxy bekliyor’ başlığı ile yayınlanan videoda, Galaxy S21’in tanıtımının yaklaştığı vurgulanıyor.
Samsung’un yeni S-serisi yakında piyasaya çıkmış olacak. Diğer modellere göre daha erken tanıtılacak olan Galaxy S21 serisinin yaklaştığını Samsung da hissettiriyor. Samsung’un resmi YouTube hesabından paylaşılan 30 saniyelik videoda Samsung Galaxy S21 serisinin çok yakında geleceği mesajı verildi.
‘Yeni bir Galaxy bekliyor’ başlığında yayınlanan videoda, Galaxy S serisinin tüm modellerinin tasarım evrimi gösteriliyor. Daha sonra takvim 2020’den 2021 yılına akıyor ve yeni bir Galaxy modelinin geleceği net bir şekilde duyuruluyor.
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Galaxy S21 ailesinin özellikleri!
Samsung Galaxy S21 serisi modellerinin özellikleri artık hemen hemen belli diyebiliriz. Cihazların özelliklerine şöyle kısaca göz atacak olursak Galaxy S21, 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ 120Hz bir ekran ile gelecek.
Gücünü Snapdragon 875‘den alacak olan cihaz 4000mAh‘lik bataryaya sahip olacak. Android 11 işletim sistemi kullanan cihaz 12MP+12MP+64MP‘lik kamera grubu ile gelecek. Aynı zamanda dijital zoom özelliğine sahip olacak.
Galaxy S21+’a baktığımızda 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz’lik bir ekran bizleri karşılıyor. Yine Snapdragon 875 yonga setine sahip olan cihaz 4800mAh‘lik batarya ile geliyor. Android 11 ile çalışan Galaxy S21+ kamera olarak S21 ile aynı özelliklere sahip.
Serinin en üst modeli Galaxy S21 Ultra ise 6.8 inç büyüklüğünde 120Hz adaptif ekran ile gelecek. Yine Snapdragon 875 yonga setine sahip olacağı bilinen cihaz, 5000mAh batarya ve Android 11 ile birlikte gelecek. Arka kısmında ise 108MP+12MP+10MP+10MP‘lik kamera grubu yer alacak. Ayrıca S21 Ultra 10x katlanmış periskop ve 3x standart zoom lens ile birlikte gelecek.
Tanıtım tarihinin 14 Ocak olduğu bilinen Samsung Galaxy S21 Serisi, yine bilinenlere göre 28 Ocak’a kadar ön sipariş ile satılacak. Ancak fiyatlarının ne kadar olduğu şimdilik belli değil. Bakalım Samsung, bu üç model için ne kadar fiyat biçmiş.
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Akıllı Telefonlar
iQOO 7 GeekBench 5 Testlerinde Görüntülendi!
Tanıtım tarihi yaklaşan iQOO 7, GeekBench 5 testlerinde görüntülendi. İşte karşınızda iQOO 7’nin performans raporları ve bilinen tüm özellikleri.
Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yeni amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkında bilgiler gelmeye devam ederken, şimdi de GeekBench testleri ortaya çıktı. Aynı zamanda haberimizde iQOO 7’ye dair çok ilgi çekici bilgiler de yer alıyor. Gelin hepsine göz atalım.
Öncelikle iQOO 7’nin GeekBench performans sonuçlarına göz atmak gerekirse, cihaz Android 11 işletim sistemi ile birlikte çalışıyor. Öte yandan, rapordaki sonuçlara baktığımızda Qualcomm’un 8 çekirdekli bir işlemcisinin yer aldığını görüyoruz.
Zaten daha önceden gelen bilgilerde bu işlemcinin Qualcomm Snapdragon 888 5G olduğunu öğrenmiştik. Bu işlemciyi ise 12GB Ram bellek ile desteklediğini yine rapordan görebiliyoruz.
Tüm bu özellikler ile beraber iQOO 7, Geekbench’teki tek çekirdek testinde 1139 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise 3746 puan almayı başarıyor. Tabi bu değerlere göz attığımızda Snapdragon 888 için gayet ortalama değerler olduğunu söyleyebiliriz. Yani iQOO 7 performans kısmında üzmeyecek bir cihaz olacak. Eğer cihazın AnTuTu değerlerini de görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin cihazın bilinen diğer özelliklerine göz atalım.
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120W Hızlı şarj desteği: 5 dakikada %50 şarj!
iQOO 7’nin diğer özelliklerine göz atacağız ancak ilk olarak bataryadan başlamak daha uygun olacak. Keza bu cihazın en çok dikkat çeken özelliği bataryası. İçerisinde 120W hızlı şarj desteğine sahip 4000mAh‘lik bir batarya ile gelecek olan cihaz, 5 dakikada %50 şarj olmayı başarıyor. Bataryanın tam dolması(%100) ise sadece 15 dakika sürüyor.
Diğer tarafdan cihazın zaten Snapdragon 888 yonga seti kullanacağını biliyoruz. Ram olarak ise 12GB cihaza eşlik ediyor olacak. Aynı zamanda iQOO 7, 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. Tasarım konusunda normal renk seçeneklerinin yanı sıra 7 Pro modeline özel olarak BMW‘ye özel bir tasarım da karşımıza çıkacak.
Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. 11 Ocak’ta tanıtılacak olan iQOO 7 gerçekten dikkat çekici bir cihaz olacak gibi duruyor. Şirket ise cihazın performansını vurgulamak için iQOO 7’nin KPL espor liginde yer almasını sağlayacak. Bakalım iQOO 7 beklenilen ilgiyi görecek mi.
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