Xiaomi Mi 11 Pro, en büyük kamera sensörüne sahip telefon olacak!

Bugün Ice Universe tarafından yapılan son paylaşıma göre Samsung ISOCELL GN2, bu yılın en büyük mobil kamera sensörü olacak. Ayrıca Ice Universe, Samsung ISOCELL GN2‘nin “benzeri görülmemiş bir deneyim” sunacağını da belirtti. Bu ay sonunda yeni kamera sensörünü Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonunda göreceğimizi de sözlerine ekledi. Bununla birlikte bu telefon, 30 Mart’ta piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mi 11 Pro olacak.

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Xiaomi Mi 11 Pro, yeni sensörü kullanan ilk cihaz mı olacak?

Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung’un ISOCELL GN2 sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olacak. Bu sensör, 1/1.12 inçlik optik boyutu ile ilgileri üzerine çekti. Bununla birlikte, söylentilere göre Sony IMX800 sensörü ise dünyanın ilk 1 inçlik sensörü olacak. Bu sensör, Huawei P50 serisi ile birlikte ilk kez bir mobil cihazda kullanılmış olacak. Günümüzde ise kullanılan en büyük optik sensör 1/1.18 inç boyutunda.

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Samsung ISOCELL GN2 sensörü, ay sonunda Mi 11 Pro ile birlikte gelecek. Ardından mayıs ayında tanıtılması beklenen Huawei P50 serisi ile birlikte Huawei yeniden en büyük sensöre sahip telefon ünvanını eline alacak. Ice Universe, Samsung‘un ISOCELL GN1 sensörünün tanıtım tarihini doğru hesaplamıştı. Ayrıca “şelale ekranlı” telefonların çıkışını da önceden kullanıcılarla paylaşmıştı. Bu nedenle yapılan bu sızıntının doğru olma ihtimali oldukça yüksek.

