Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 8 Pro ve Nova 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Çinli teknoloji şirketi Huawei, 120 Hz ekran yenileme hızı gibi birbirinden etkileyici özellikler barındıran Nova 8 ve Nova 8 Pro modellerini bugün itibarıyla tanıttı. Nova 8 ve Nova 8 Pro olmak üzere iki modelden oluşan seri, Huawei’nin 120 Hz ekran yenileme hızıyla donattığı ilk akıllı telefon ailesi olma özelliğini taşıyor.
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Huawei, yıl bitmeden son golünü attı ve nihayet uzun süredir heyecanla beklenen Nova 8 serisini bugün itibarıyla tanıttı. Gerek 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, gerekse 120 Hz ekran yenileme hızıyla sahip olduğu özellikler bakımından piyasadaki oyunculara dişli bir rakip olan Nova 8 serisi, toplam iki adet modelden oluşuyor.
Huawei Nova 8 ailesinin, Nova 8 ve Nova 8 Pro olmak üzere iki ferdi bulunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızıyla özellikle oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran serinin satış fiyatıysa 3299 yuan’dan (3.856,77 TL + vergiler) başlıyor.
Huawei Nova 8 Pro özellikleri
Donanım – Ekran – Batarya
İşlemci: Kirin 985 (7nm)
Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6+
Boyut: 163.3mm x 74.1mm x 7.85mm | 184 gram
Ekran: 6,72 inç Full HD+ OLED (2676 x 1236 – 440 PPI)
HDR 10 desteği: Var
Ekran yenileme hızı: 120 Hz
Batarya: 4000 mAh | 66W süper hızlı şarj
USB: USB Type-C
Kamera
Ön: 32 MP + 16 MP
Arka: 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP alan derinliği sensörü
Huawei Nova 8 Pro, serinin en üst modeli. Bünyesinde 6,72 inç büyüklüğüne sahip FullHD+ çözünürlüklü OLED ekran barındıran Nova 8 Pro’nun ekranı, 80 derecelik süper kavisli tasarımla yapılmış. Bununla birlikte de 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, HDR 10 desteği sayesinde de eğlence tüketimi bakımından kendisine müthiş bir albeni kazandırıyor. Bu arada Huawei Nova 8 Pro’nun ekranının TUV Rheinland kuruluşu tarafından en iyi göz koruması sunan ekran olarak onayladığını da küçük bir bilgi olarak ekleyelim.
Huawei Nova 8 Pro’nun aynı zamanda Huawei’nin ilk 120 Hz yenileme hızına sahip akıllı telefonu olduğunu belirtelim. Şirketin hâlihazırdaki amiral gemileri Amiral gemileri Huawei P40 ve Mate 40’ın ekran yenileme hızı 90 Hz’de sabitlenmişti.
Huawei Nova 8 Pro, arka tarafında ise bizlere bu sefer oldukça değişik bir tasarım sunuyor. Telefonun arka tarafındaki ovalimsi kamera kurulumunun tasarımını daha önce hiçbir Huawei marka akıllı telefonda görmemiştik. Bu bağlamda Nova 8 Pro, Huawei’nin önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği akıllı telefonlarda da kullanılma potansiyeli olan yeni bir tasarım dilini bizlere haber veriyor olabilir.
Huawei Nova 8 Pro’nun arka kamera sistemine baktığımızdaysa; 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro kamera ve 2MP alan derinliği kamerası görüyoruz. Telefonun ağırlığının 184 gram, inceliğininse 7,85 mm olduğunu da belirtelim.
Huawei Nova 8 özellikleri
Donanım – Ekran – Batarya
İşlemci: Kirin 985 (7nm)
Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6+
Gövde: 7.65mm | 169 gram
Ekran: 6,57 inç Full HD+ OLED (2340 x 1080 – 392 PPI)
HDR 10 desteği: Var
Ekran yenileme hızı: 90 Hz
Batarya: 4000 mAh | 66W süper hızlı şarj
USB: USB Type-C
Kamera
Ön: 32 MP
Huawei Nova 8 Pro modelinin kardeşi Nova 8 ise, bu sefer 90 Hz ekran yenileme hızıyla karşımıza çıkıyor. Ekran büyüklüğüyse abisine göre nispeten küçük olan Nova 8, 6.57 inç OLED panelle destekleniyor. Ayrıca Huawei Nova 8’in ekranının en büyük özelliklerinden biri, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olması. Dokunmatik örnekleme hızı arttıkça, sizin telefona dokunma hassasiyetiniz de doğru orantıda artar ve böylelikle gecikme olabildiğince azalmış olur. Bu anlamda 240 Hz gibi bir değerin Huawei Nova 8 ekranına etkileyici bir albeni kazandırdığını söyleyebiliriz.
Çözünürlük bakımındansa yine abisinde olduğu gibi FullHD+ ile gelen Huawei Nova 8, bünyesinde 32 MP ön kamera barındırıyor. Bununla birlikte telefonun 7.65 mm kalınlıkta ve 169 gram ağırlığında olduğunu da küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
Telefonun diğer özellikleriyse Huawei Nova 8 Pro ile tamamen aynı.
Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro fiyat
- Nova 8 (8 + 128 GB) = 3299 yuan (3.860,25 Türk Lirası + vergiler)
- Nova 8 (8 + 256 GB) = 3699 yuan (4.328,30 Türk Lirası + vergiler)
- Nova 8 Pro (8 + 128 GB) = 3999 yuan (4.679,33 Türk Lirası + vergiler)
- Nova 8 Pro (8 + 256 GB) = 4399 yuan (5.147,38 Türk Lirası + vergiler)
Akıllı Telefonlar
Oppo, Reno5 Pro+ 5G çıkışı için 24 Aralık’ta tanıtım yapacak
Yaklaşık iki hafta önce 24 Aralık tarihi Reno 5 Pro+ 5G akıllı telefonunun çıkış tarihi olarak duyurulmuştu. Bugün öğrenilenlere göre ise firma bu çıkış için bir duyuru da hazırlıyor. Tanıtımın yarın Çin’de 15:30, Türkiye saatiyle ise 10:30’da başlaması öngörülüyor.
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Daha önceden sızıntılarla ortaya çıkan birçok özelliğinin yanında şirket tarafından da verilen bilgileri göz önünde bulunduracak olursak; Reno5 Pro+ 5G‘nin yarınki tanıtımı fazla bir sürpriz barındırmayacak gibi. Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak telefon Sony’nin 50MP’lik IMX766 kamerasına sahip olan ilk telefon olacak.
Kamera alanını biraz daha açacak olursak Reno5 Pro+ 5G, dört kamerayla kullanıcıları karşılayacak. Bunlardan ana kamera dışında diğeri 13MP kapasiteli ve x5 optik yakınlaştırma özelliğine sahip periskop kamerası olacak. Kameralara destek olarak ise yine arkada dört tane LED flaş ışığı kullanılmış.
Cihazın ön tarafında ise 6.55inç büyüklüğünde bir ekran bizi karşılıyor. AMOLED özellikli ekran aynı zamanda 90Hz yenileme hızına sahip olup, sol üst tarafta barındırdığı kamera deliği ise ön kameraya ev sahipliği yapıyor.
Zamanla yavaş yavaş gelen bilgiler, Oppo Reno5 Pro+ 5G hakkında bilinmedik az şey bıraktı. Bu şeylerden olan cihazın ne zaman ve hangi fiyat ile ulaşılabilir olacağının cevabının ise yarınki tanıtımla beraber açıklanmasını bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi 11 Geekbench performans sonuçlarını paylaştı
Xiaomi, bugün resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Mi 11 Geekbench testinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun tarafından bizzat paylaşılan sonuçlara göre Xiaomi Mi 11, kullanıcılarını performans bakımından epey bir memnun edeceğe benziyor.
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Xiaomi, yılın son golünü 28 Aralık’ta atacak. Şirket, anavatanında düzenleyeceği tanıtım etkinliğiyle birlikte en yeni amiral gemisi Mi 11’lerle tüketicileri buluşturacak. Büyük güne birkaç gün kala Xiaomi Mi 11 ile ilgili fiyat bilgileri ve birtakım sızıntılar gelmeye devam ederken, bu sefer de telefonun işlemci performansı gün yüzüne çıktı. Üstelik bu sefer ortaya çıkan şeyler sızıntı değil.
Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Xiaomi Mi 11 Geekbench puanlarını ortaya koydu. Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini bünyesinde barındıran telefonun tekli çekirdek performansının 1135; çoklu çekirdek performansının ise 3818 olduğu görülüyor. Bu oranlar aynı zamanda Xiaomi Mi 11’in işlemcisi Snapdragon 888’in, Huawei Kirin 9000’e önemli ölçüde fark attığını da net bir şekilde ortaya koyuyor.
Xiaomi Mi 11 Geekbench 5 test sonuçları
Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.
Bakalım, tüm gözlerimizi 28 Aralık’a doğru dikmiş bir şekilde bekliyoruz. Tabii ki telefon bütün dünyaya bir anda gelmeyecek, ancak resmi tanıtımından en azından son kullanıcı testlerini de bir şekilde görmüş olacağız. Bu bağlamda Geekbench skorları da bir nevi teyit edilmiş olacak.
Akıllı Telefonlar
Honor V40, 270 Hz’den fazla ekran hassasiyetiyle yargı dağıtacak
2021 yılında piyasaya çıkacak Honor V40 serisiyle ilgili gelen yeni haberlere göre, telefon sahip olduğu dokunmatik ekran hassasiyeti ile piyasadaki oyuncu telefonlarına kafa tutacak. 270 Hz’den fazla dokunmatik örnekleme oranına sahip olacağı belirtilen V40, bu niteliği bakımından ASUS ROG Phone 3’ten bile daha başarılı bir ekran deneyimi sunacak.
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Teknoloji sektörü, özellikle akıllı telefon pazarını da kapsayacak şekilde 2020 yılında epey bir hararetli geçti. Huawei, ASUS, Samsung, Xiaomi gibi dev şirketlerin piyasaya sürdükleri ürünlerle yoğun bir rekabet içinde olduğu 2020, anlaşılan yalnızca fragmanmış. Bugün ortaya çıkan haberlere göre 2021 yılında Honor, yeni amiral gemisiyle teknoloji dünyasındaki rekabeti epey kızıştıracak.
Honor V40, 270 Hz’den fazla dokunmatik ekran hassasiyetiyle rakiplerine kafa tutacak
Honor V40 ile alakalı bugün çıkan haberlere göre, telefon bünyesinde tamı tamına 270 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip ekran barındıracak. Dokunmatik örnekleme oranını basitçe açıklamamız gerekirse, bir akıllı telefonun ekranının dokunmatik hissiyatını doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Dokunmatik örnekleme oranı (veya hızı) arttıkça telefona dokunuş hissiyatınız iyileşiyor ve doğru orantılı bir biçimde, gecikme de o kadar azalıyor.
Bu anlamda bir akıllı telefonun kullanım deneyimini doğrudan etkileyen bu faktörün Honor V40’ta 270 Hz’den fazla olması, telefonun kelimenin tam anlamıyla muazzam bir ekran deneyimi sunacağının habercisi. Bu noktada küçük bir dipnot olarak, Xiaomi Black Shark 3 ve ASUS ROG Phone 3’ün ekranının 270 Hz olduğunu belirtelim. Oyuncu telefonu dendiğinde akla ilk gelen bu iki arkadaş, dünyanın en yüksek dokunmatik örnekleme oranına sahip telefonları olma özelliğini taşıyorlar. Fakat 2021 yılı gelip Honor V40 tanıtıldıktan sonraysa, her ikisi de tahtını devretmek zorunda kalacak.
Diğer taraftan Honor V40, tüketicilere kenarları kavisli bir şekilde tasarlanmış Full HD+ çözünürlüğünde 6.72 inçlik bir ekran sunacak. Ekran yenileme hızıyla ilgili sayısal bir veri henüz belli olmasa da, en az 120 Hz ile tüketicilerin karşısına çıkacak bu telefonun, Honor’un bağımsızlığını ilan etmesinin ardından tanıtacağı ilk amiral gemisi akıllı telefonu olacağını da eklememizde fayda var.
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