Huawei Nova 8 Pro ve Nova 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji şirketi Huawei, 120 Hz ekran yenileme hızı gibi birbirinden etkileyici özellikler barındıran Nova 8 ve Nova 8 Pro modellerini bugün itibarıyla tanıttı. Nova 8 ve Nova 8 Pro olmak üzere iki modelden oluşan seri, Huawei’nin 120 Hz ekran yenileme hızıyla donattığı ilk akıllı telefon ailesi olma özelliğini taşıyor.

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Huawei, yıl bitmeden son golünü attı ve nihayet uzun süredir heyecanla beklenen Nova 8 serisini bugün itibarıyla tanıttı. Gerek 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, gerekse 120 Hz ekran yenileme hızıyla sahip olduğu özellikler bakımından piyasadaki oyunculara dişli bir rakip olan Nova 8 serisi, toplam iki adet modelden oluşuyor.

Huawei Nova 8 ailesinin, Nova 8 ve Nova 8 Pro olmak üzere iki ferdi bulunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızıyla özellikle oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran serinin satış fiyatıysa 3299 yuan’dan (3.856,77 TL + vergiler) başlıyor.

Huawei Nova 8 Pro özellikleri

Donanım – Ekran – Batarya

İşlemci: Kirin 985 (7nm)

Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6+

Boyut: 163.3mm x 74.1mm x 7.85mm | 184 gram

Ekran: 6,72 inç Full HD+ OLED (2676 x 1236 – 440 PPI)

HDR 10 desteği: Var

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Batarya: 4000 mAh | 66W süper hızlı şarj

USB: USB Type-C

Kamera

Ön: 32 MP + 16 MP

Arka: 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro + 2 MP alan derinliği sensörü

Huawei Nova 8 Pro, serinin en üst modeli. Bünyesinde 6,72 inç büyüklüğüne sahip FullHD+ çözünürlüklü OLED ekran barındıran Nova 8 Pro’nun ekranı, 80 derecelik süper kavisli tasarımla yapılmış. Bununla birlikte de 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, HDR 10 desteği sayesinde de eğlence tüketimi bakımından kendisine müthiş bir albeni kazandırıyor. Bu arada Huawei Nova 8 Pro’nun ekranının TUV Rheinland kuruluşu tarafından en iyi göz koruması sunan ekran olarak onayladığını da küçük bir bilgi olarak ekleyelim.

Huawei Nova 8 Pro’nun aynı zamanda Huawei’nin ilk 120 Hz yenileme hızına sahip akıllı telefonu olduğunu belirtelim. Şirketin hâlihazırdaki amiral gemileri Amiral gemileri Huawei P40 ve Mate 40’ın ekran yenileme hızı 90 Hz’de sabitlenmişti.

Huawei Nova 8 Pro, arka tarafında ise bizlere bu sefer oldukça değişik bir tasarım sunuyor. Telefonun arka tarafındaki ovalimsi kamera kurulumunun tasarımını daha önce hiçbir Huawei marka akıllı telefonda görmemiştik. Bu bağlamda Nova 8 Pro, Huawei’nin önümüzdeki süreçte piyasaya süreceği akıllı telefonlarda da kullanılma potansiyeli olan yeni bir tasarım dilini bizlere haber veriyor olabilir.

Huawei Nova 8 Pro’nun arka kamera sistemine baktığımızdaysa; 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP makro kamera ve 2MP alan derinliği kamerası görüyoruz. Telefonun ağırlığının 184 gram, inceliğininse 7,85 mm olduğunu da belirtelim.

Huawei Nova 8 özellikleri

Donanım – Ekran – Batarya

İşlemci: Kirin 985 (7nm)

Wi-Fi sürümü: Wi-Fi 6+

Gövde: 7.65mm | 169 gram

Ekran: 6,57 inç Full HD+ OLED (2340 x 1080 – 392 PPI)

HDR 10 desteği: Var

Ekran yenileme hızı: 90 Hz

Batarya: 4000 mAh | 66W süper hızlı şarj

USB: USB Type-C

Kamera

Ön: 32 MP

Huawei Nova 8 Pro modelinin kardeşi Nova 8 ise, bu sefer 90 Hz ekran yenileme hızıyla karşımıza çıkıyor. Ekran büyüklüğüyse abisine göre nispeten küçük olan Nova 8, 6.57 inç OLED panelle destekleniyor. Ayrıca Huawei Nova 8’in ekranının en büyük özelliklerinden biri, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olması. Dokunmatik örnekleme hızı arttıkça, sizin telefona dokunma hassasiyetiniz de doğru orantıda artar ve böylelikle gecikme olabildiğince azalmış olur. Bu anlamda 240 Hz gibi bir değerin Huawei Nova 8 ekranına etkileyici bir albeni kazandırdığını söyleyebiliriz.

Çözünürlük bakımındansa yine abisinde olduğu gibi FullHD+ ile gelen Huawei Nova 8, bünyesinde 32 MP ön kamera barındırıyor. Bununla birlikte telefonun 7.65 mm kalınlıkta ve 169 gram ağırlığında olduğunu da küçük bir dipnot olarak ekleyelim.

Telefonun diğer özellikleriyse Huawei Nova 8 Pro ile tamamen aynı.

Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro fiyat