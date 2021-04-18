Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi şirketinin amiral gemisi telefonu Mi 11 kamera performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Şirketin yeni akıllı telefonu Mi 11, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Xiaomi Mi 11; 6,81 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, özellikle telefondan video ya da yayın izlemeyi sevenler için muhteşem bir görsel deneyim vadediyor. Ekranda ayrıca 1500 nit parlaklık, 515 ppi piksel yoğunluğu ve HDR10+ gibi özellikler de bulunuyor. Bununla birlikte Mi 11’in ekran Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass Victus camla korunuyor ve önceki nesil koruyucu camlara göre çizilmeye karşı 2 kat, düşmelere karşı 1,5 kat daha dayanıklı olan bu cam, Mi 11’in “sağlamlığını” ciddi şekilde artırıyor.
Kamera konusunda Xiaomi Mi 11’in ana kamerası, 108 MP’lik bir çözünürlük sunuyor. f/1,85 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kameranın hemen altında bulunan ultra geniş açı kamerası ise 13 MP çözünürlüğe sahip. LED flaşın üstünde yer alan makro kameranın çözünürlüğü ise 5 MP. Xiaomi, ekran deliğinde bulunan selfie kamerasında ise 20 MP’lik çözünürlük sunuyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xiaomi Mi 11 modeli; fotoğraf alanında 127, zoomda 59 ve video kısmında ise 107 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 120 puan olarak belirledi.
Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.81 inç AMOLED, 2K çözünürlük, HDR10+ ve 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- RAM: 8 GB veya 12 GB
- Depolama: 128 GB ya da256 GB
- Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- Arka Kamera: 108 Megapiksel + 13 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel telefoto / OIS destekli
- Ön Kamera: 20 Megapiksel
- Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, aynı zamanda 10W ters şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD)
- Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
- Ağırlık: 196 gram
DxOMark’ın lideri geçtiğimiz haftalarda Mi 11 Ultra olmuştu. Listenin dördüncü sırasında da Mi 10 Ultra yer alıyor. Normal Xiaomi Mi 11 ise aldığı puan ile 121 puan alan Huawei Mate 30 Pro’nun hemen altında yer alıyor.
Son olarak DxOMark’ın verdiği puanlara bakıldığında Xiaomi Mi 11; genelde ışıklandırma konusunda sorun çıkarmasa da bazı durumlarda bu konuda sorunlar çıkarabiliyor. Ayrıca uzmanlar, kimi zaman ışıklandırmada yetersiz olan kameranın bu probleminin, oldukça geniş bir dinamik erime sahip olmasından kaynaklandığı düşünüyorlar.
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 SE Google Play Console’a uğradı!
Vivo V21 SE modeli ile akıllı telefon dünyasına yeni bir yarışmacı kazandırmak istiyor. V serisinin yeni üyesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Birçok sertifika sitesine uğrayan akıllı telefonun son durağı Google Play Console oldu. Bazı teknik özellikleri konuşulmaya başlanan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ve RAM kapasitesi de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon 5G özelliği olmadan piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı.
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Vivo V21 SE 5G özellikli olmayacak!
Çinli üreticiler her geçen gün akıllı telefon dünyasına yeni ürünler kazandırıyor. Özellikle fiyat performans cihazları ile önemli bir yere sahip olan akıllı telefon üreticileri, alt seviyelerde pek çok standardı değiştirmeyi başardı. Bu firmalar arasında yer alan Vivo da yeni serisi ile piyasayı hareketlendirecek gibi gözüküyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, V serisine yeni üyeler ekleyecek. V21 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, serinin üyelerine bir bir sertifikalar alıyor. Baz modelini birçok ülkede sertifikalandıran akıllı telefon üreticisi diğer modelleri de hafiften göstermeye başladı. V21 SE modelini de piyasaya çıkaracak olan firma, cihazı ile Google Play Console platformuna uğradı. Detaylı tüm teknik özellikleri belli olmayan cihazın bazı kilit özellikleri belli oldu. Akıllı telefon piyasadaki rakiplerinin aksine 5G özellikli olarak piyasaya çıkmayacak. Firma bu modelde 4G özellikli işlemci kullanıyor.
Vivo V21 SE Qualcomm yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. iQOO U3 modeline bazı açılardan benzeyen akıllı telefonun 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Zira iki akıllı telefonun da model numaraları oldukça benzer. iQOO U3 V2061A model numarasına sahip. Öte yandan V2061 model numaralı V21 SE, Hindistan’da kayıtlı bir cihazla IMEI yönünden de eşleşiyor. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun bazı ekran özellikleri de ortaya çıktı. Ekran boyutu belli olmayan cihaz, 1080×2400 piksellik çözünürlük ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefonun piksel yoğunluğu ise 440ppi. Google Play Console listesinde akıllı telefonun tasarım detaylarına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Cihazın önden görünüşünün yer aldığı liste sayesinde ekran tasarımı belli oldu. Akıllı telefon günümüz rakiplerine nazaran yenilikçi olmadığı gibi biraz da eski sayılabilecek bir tasarım anlayışına sahip.
Vivo V21 SE damla çentikli ekran ile geliyor!
Google Play Console ziyareti sırasında önden bir fotoğrafı da ortaya çıkan akıllı telefonun tasarım detayları bir nebze de olsa kesinleşti. Buna göre Vivo V21 SE damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun ekran boyunun 6 inçten fazla olacak olmasına kesin diyebiliriz. Bununla birlikte günümüz orta seviye akıllı telefonları daha çok delikli ekran ile piyasaya çıkarken, firmanın bu tercihi de oldukça ilginç olmuş. Firma çerçeve konusunda da bonkör davranmışa benziyor. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonun, kamera özellikleri henüz belli değil. Ayrıca cihazın arka tarafında da ikili kamera kurulumu olacağı iddia ediliyor. Ancak iddialarda kameraların özelliği ile alakalı bir bilgi yer almıyor. Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon ile alakalı daha fazla bilgi henüz yer almıyor. Tanıtım tarihi yakın olan cihazın, ilerleyen zamanlarda yeni bilgiler ile bizleri karşılaması da kuvvetle muhtemel.
Vivo V21 serisi, 27 Nisan tarihinde yapılacak etkinlik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Çok fazla detayı ortaya çıkmayan akıllı telefon serisinde gözler tabi ki de baz model olan V21‘in üzerinde olacak. Zira firma V21 modeli ile kullanıcılara RAM kapasitesini arttırma imkanı verecek. 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon “sanal RAM” özelliği ile depolama alanından ilave 3 GB daha ekleyebilecek. Böylelikle kullanıcılara 11 GB‘lık RAM kapasitesi imkanı veriliyor. Bununla birlikte baz model 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun Snapdragon 765G işlemciyle piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Birde Pro modeli olan akıllı telefon baz model ile benzer özelliklere sahip olacak. Bakalım firma yeni serisi ile bekleneni karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
My Huawei uygulaması, resmi olarak kullanıma sunuldu!
Huawei, küresel pazarda satış yaptığı müşterilerine daha fazla hizmet sunmak için son aylarda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ocak ayında gerçekleşen Huawei Pollen toplantısında, üst düzey bir Huawei yöneticisi olan He Gang, şirketin yakında “My Huawei” uygulamasını kullanıma sunacağını duyurdu. Bugün ise ortaya çıkan raporlar, My Huawei uygulamasının resmi olarak çıkış yaptığını gösteriyor.
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My Huawei uygulaması neler içeriyor?
Huawei yetkililerine göre My Huawei uygulaması, Pollen Club, Huawei servisleri ve oyunları içerecek. Bununla birlikte uygulama, diğer üyeliklerin de tutulduğu merkez uygulama olacak. Ayrıca Honor cihazlarda bulunan mevcut My Honor uygulaması da Honor telefonlarda kullanılmaya devam edecek. My Honor uygulaması aslında My Huawei’yi temel alıyor. Honor’un satışının ardından uygulamanın ismi My Honor olarak revize edildi. Şirketin bu uygulama ile temel amacı, kullanıcıları çok fazla uygulama ile boğmak yerine her şeyi tek bir merkez üzerinde toplamak. Bununla birlikte kullanıcı deneyimi iyileşecek ve telefonlardaki kargaşa ortadan kalkacak.
My Huawei uygulaması, Huawei kullanıcıları için tek elden hızlı, zengin ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor. Huawei servisleri, oyunlar, Huawei Akademi, yakındaki mağazalar gibi pek çok içerik bu uygulamada bir araya gelecek. Aynı zamanda Huawei’nin akıllı yaşam projesini daha da geliştirecek bir uygulama olacak.
Uygulamada, yakındaki mağazalar, çevrimiçi randevular ve akıllı algılama teknolojisi için tek tıkla arama butonu mevcut. Normalde farklı uygulamalar ile gerçekleşen bu özelliklerin tek bir yerde toplanması oldukça önemli. Mevcut cihazlarda ustalaşmak için geliştirilen cihaz asistanı da bu uygulama üzerinde kullanıma hazır olacak.
My Huawei ile Huawei’nin ürünlerini pratik bir şekilde satın alabileceksiniz. Ayrıca çeşitli çekiliş ve etkinliklerle de pek çok ürüne sahip olabilirsiniz. Uygulamanın temel hedefi kullanıcı deneyimini iyileştirmek. İlerleyen zamanlarda uygulamaya yeni fonksiyonların eklenmesi muhtemel gözüküyor. Ambargo baskısı altında olan Huawei, kullanıcı dostu bir firma olarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. Ancak hala şirketin akıllı telefon pazarındaki geleceği belirsiz.
Huawei AppGallery’nin sezgisel yeni arayüzü ortaya çıktı!
ABD, Huawei’yi ilk yasakladığında, firmanın Google ile olan bütün bağları koptu. Bununla birlikte Play Store dahil olmak üzere pek çok uygulamaya erişim kısıtlı hale geldi. Bunun ardından Huawei, kendi uygulama mağazasını geliştirdi ve bağımsızlığını ilan etti. AppGallery’nin dünya çapında 500 milyondan daha fazla aktif kullanıcısı bulunmakta.
Şu an AppGallery’nin iki ana bölümü mevcut. Bunlar, “Öne Çıkanlar” ve “Kategoriler” olarak sıralanmakta. Öne çıkanlar bölümü, Huawei tarafından seçilen uygulamaları ve oyunları içeriyor. Ayrıca bu bölüm makaleler, kılavuzlar ve incelemeler gibi başka içeriklere de sahip. Bununla birlikte Huawei AppGallery editörleri, içeriklerin daha çok yerel eğilimlere ve ihtiyaçlara odaklanmasını sağlayacaklar. Bu kullanıcı arayüzünü alacak ülkelerin listesi;
- İsveç
- Norveç
- Finlandiya
- Danimarka
- Romanya
- Çekya
- Polonya
- Bulgaristan
- Türkiye
- Avusturya
- Litvanya
- Macaristan
- Ukrayna
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Akıllı Telefonlar
Gcam 8.1 modu Android akıllı telefonlara nasıl yüklenir?
Gcam, Android cihazların kamerasından maksimum fayda sağlamamızı sağlayan bir kamera uygulaması. Google Pixel cihazlarının bu kadar iyi fotoğraf çekebilme sebeplerinin başında geliyor. Gcam uygulaması Pixel cihazlar için sunuluyor olsa da geliştirici topluluğu sayesinde bu uygulamayı diğer Android cihazlarda kullanabilmek mümkün.
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Gcam Nedir?
Kısaca Gcam, Google Kamera uygulamasını birkaç akıllı telefona getiren bir moddur. Bu mod sayesinde amiral gemisi ya da orta sınıf farketmeksizin fotoğraf sahnelerini güzelleştirebilirsiniz.
Cep telefonu kameranızla aslında daha güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir kamera tek başına hiçbir anlam taşımaz. Yazılım ve donanım uyumu yüksek cihazların kamera performansı her zaman daha iyi olarak karşımıza çıkar. Apple cihazlarının kamerasının iyi çekiyo olarak anılma sebeplerinin başında bu geliyor. Çünkü donanım tarafıyla yazılım tarafı uyumlu çalışıyor.
Android cihazlara baktığımızda ise çok kaliteli sensörler bulunsa da bazı cihazların çoğu zaman bekleneni veremediğini görüyoruz. Bu noktada yeterli yazılımla cihazın donanımının beslenmediğini söyleyebilmek mümkün. Gcam yani Google Kamera böyle durumlarda Android cihazlarınızın imdadına yetişebilir. Daha önce videolarımızda da bu konuya değinmiştik.
Temel Özellikleri Nelerdir?
- Birçok yeni özellik
- Optimizasyonlar ve daha iyi uygulama yönetimi
- Düğme algılamalı AUX modu
- Her şey gelişmiş menü içerisinde konumlandırıldı
- Hatalar giderildi
Test edilen cihazlar: OnePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, Samsung S20 Ultra, Poco x2, Poco X3, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone
Bu uygulama yeterli şartların sağlandığı tüm Android cihazlarda çalışır.
Google Kamera 8.1 Android cihazınıza nasıl yüklenir?
Yeni mod neredeyse tüm android telefonları destekliyor. Yine de bazı kısıtlamalar bulunuyor. Cihazın en az Android 10 sürümünü çalıştırdığından emin olmalısınız. Android 9.0 ya da daha eski sürümlerde bu uygulamayı çalıştırmanız mümkün değil.
- Bu linkteki apkyı indirin. (Bunun bir beta sürümü olduğunu ve bazı hatalar içerebileceğini unutmayın).
- Seçin ve yükleyin. (Harici kaynaklardan uygulama kurulumuna izin vermeniz istenebilir. Uygulama güvenliği konusunda şüpheniz olmasın).
- Ana ekranınızda ya da uygulamalar sekmenizde Google Kamera gözükecektir. Başlatabilirsiniz.
Önemli Not: Cihazınızda camera2.API‘nin etkin olduğundan emin olun. Bunu anlamak için Play Store’da “camera 2 API checker” yazmanız yeterli.
Ayarlar kısmından biraz kurcalayarak farklı modları ve uygulamayı keşfedebilirsiniz. Takıldığınız noktada rehber videolar yardımıyla ya da bizlere ulaşarak kameranızdan maksimum verimi alabilirsiniz.
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