Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10S, global sürümü ile Google Play Console’da görüntülendi!
Xiaomi Mi 10S, 10 Mart 2021‘de resmi olarak Çin’de piyasaya çıktı. Şimdi ise cihazın global sürümü Google Play Console‘da görüntülendi. Bu da akıllı telefonun yakında Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkacağını gösteriyor. Google Play Console, Xiaomi Mi 10S‘in Android 11 ile geleceğini ve FHD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacağını listede paylaştı. Cihaz, 8 GB RAM ve SM8350 model numarası ile tanınan Snapdragon 888 yonga setiyle gelecek.
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Xiaomi Mi 10S’in Çin ve global versiyonu arasındaki farklar neler olacak?
Çin‘de piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10S, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alıyor. Global model ise Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek. Ayrıca batarya tarafında da bazı farklılıkların olması muhtemel gözüküyor. Bunların haricinde iki model arasında herhangi bir farklılık olması beklenmiyor. Mi 10S, 6.67 inçlik AMOLED bir panele sahip olacak. Bununla birlikte ekranın Gorilla Glass 5 ekran koruması ile geleceğini de söyleyebiliriz. Cihazın 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Ayrıca her varyant, UFS 3.0 ile birlikte gelecek.
Xiaomi Mi 10S, arka tarafta 108 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Bununla birlikte kamera diziliminde çift LED flaş da mevcut. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Cihaz, 33W hızlı şarj destekli 4780 mAh bataryaya sahip. Ayrıca telefonda 30W kablosuz hızlı şarj ve 10W tersine şarj özelliği de mevcut. Son olarak Mi 10S, Wi-Fi 6, NFC ve Bluetooth 5.1 desteğini de bulunduruyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 8 serisi 24 Mart’ta tanıtılacak!
Realme 8 serisi için artık geri sayıma geçtik. Firmanın yeni nesil akıllı telefon serisi 24 Mart tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Realme 8 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Realme yeni akıllı telefon serisi ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Yeni nesil modellerini piyasaya sürmeye hazırlanan akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Realme 8 ve 8 Pro modellerini piyasaya çıkaracak akıllı telefon üreticisi bazı medya kuruluşlarına da davet yollamaya başladı. Tanıtım tarihi ortaya çıkan akıllı telefon serisi, 24 Mart tarihinde hayranlarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon serisine dair detaylı teknik özellik paylaşımı yapılmadı.
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İçerisinde 8 numaralı bilardo topu bulunan davetiye kutuları ortaya çıkarken, serinin kuvvetli modeli olan Pro‘nun 108 MP‘lik kamera modülü de davetiye içerisinde yer alıyor. Serinin Pro modelinin Snapdragon 730 ile geleceği iddia edilirken, baz model bizleri Helio G95 ile karşılayacak. Ayrıca iki akıllı telefonun da AMOLED ekran ile piyasa çıkacağı tahmin ediliyor. 24 Mart tarihinde dünya karşısına çıkacak akıllı telefonun fiyatı henüz belli değil ne yazık ki. Bakalım firma yeni Realme 8 serisi ile 2021 yılında beklediğini ilgiyi toplayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
HUAWEI P Smart 2021 alana FreeBuds 3i hediye
Mart ayının sonuna kadar HUAWEI mağazalarından P smart 2021 akıllı telefon satın alan kullanıcılar; HUAWEI’nin tam kablosuz kulaklıklarından FreeBuds 3i hediyesine sahip oluyor.
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12-31 Mart 2021 tarihleri arasında sürecek kampanya dahilinde, İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası, Canpark AVM, İzmir MaviBahçe HUAWEI Deneyim Mağazası ve Kadıköy HUAWEI Mağazası’ndan P smart 2021 akıllı telefon satın alan tüketicilere, 699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlı HUAWEI FreeBuds 3i stoklarla sınırlı olmak üzere hediye ediliyor.
Müzik dinlerken HUAWEI FreeBuds 3i, 10 mm dinamik sürücü ile optimum ses kalitesi sağlıyor. 32db’ye kadar aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip. Bulundukları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun, (metro, otobüs, havaalanı gibi), müzik deneyiminin keyfini çıkarabilirler.
Kısaca P Smart 2021’in teknik özelliklerini de hatırlayacak olursak;
6.67 inç 2400×1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekranla, iyi bir izleme deneyimi mevcut. HUAWEI P smart 2021, 5000mAh uzun pil ömrü ile tüketicilere sunuluyor. Ayrıca 22,5 W HUAWEI SuperCharge özelliğine sahip. Sadece 10 dakikalık şarjla akıllı telefon iki saat boyunca çalışıyor. Ek olarak, HUAWEI P Smart 2021 35 saat boyunca çevrimiçi video oynatmayı destekleyen uzun süreli bir ekran deneyimi var. Yüksek kapasiteli pil ayrıca 23 saat boyunca 4G internette gezinmeyi de sağlıyor.
HUAWEI P Smart 2021, 128GB dahili depolamaya sahip. Aynı zamanda akıllı telefon, harici hafıza kartıyla 512GB’a kadar depolama alanına da izin veriyor. Kirin 710A ile güçlendirilen ve EMUI 10.1’in en son sürümüne sahip HUAWEI P smart 2021, kullanımı kolay özellikler barındırıyor.
Ek olarak P Smart 2021, Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk ile, 3.299 TL fiyatıyla satın almak mümkün.
Akıllı Telefonlar
HTC, Wildfire E3 modelini duyurdu
Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, giriş seviyesi yeni telefonu Wildfire E3 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan Wildfire E3’ü duyurdu. Wildfire E3modeli; 6.51 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip.
Gücünü MediaTek Helio P22 işlemciden alan HTC Wildfire E3; 4 GB RAM’e ek olarak 64/128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefon 4.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 13 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca HTC Wildfire E3 modelinin ön kısmında 13 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
HTC Wildfire E3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.51 inç büyüklüğünde IPS, HD+ çözünürlük
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB
- Ön Kamera: 13 MP
- Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 4.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
- Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart desteği
Son olarak mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan HTC Wildfire E3 modeli; 179 dolar’lık bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacak.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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