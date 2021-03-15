Xiaomi Mi 10S, global sürümü ile Google Play Console’da görüntülendi!

Xiaomi Mi 10S, 10 Mart 2021‘de resmi olarak Çin’de piyasaya çıktı. Şimdi ise cihazın global sürümü Google Play Console‘da görüntülendi. Bu da akıllı telefonun yakında Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkacağını gösteriyor. Google Play Console, Xiaomi Mi 10S‘in Android 11 ile geleceğini ve FHD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacağını listede paylaştı. Cihaz, 8 GB RAM ve SM8350 model numarası ile tanınan Snapdragon 888 yonga setiyle gelecek.

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Xiaomi Mi 10S’in Çin ve global versiyonu arasındaki farklar neler olacak?

Çin‘de piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10S, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alıyor. Global model ise Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek. Ayrıca batarya tarafında da bazı farklılıkların olması muhtemel gözüküyor. Bunların haricinde iki model arasında herhangi bir farklılık olması beklenmiyor. Mi 10S, 6.67 inçlik AMOLED bir panele sahip olacak. Bununla birlikte ekranın Gorilla Glass 5 ekran koruması ile geleceğini de söyleyebiliriz. Cihazın 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Ayrıca her varyant, UFS 3.0 ile birlikte gelecek.

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Xiaomi Mi 10S, arka tarafta 108 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Bununla birlikte kamera diziliminde çift LED flaş da mevcut. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Cihaz, 33W hızlı şarj destekli 4780 mAh bataryaya sahip. Ayrıca telefonda 30W kablosuz hızlı şarj ve 10W tersine şarj özelliği de mevcut. Son olarak Mi 10S, Wi-Fi 6, NFC ve Bluetooth 5.1 desteğini de bulunduruyor.