Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, IQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ çok yakında piyasaya sürülecek!
Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri çok yakında piyasaya sürülecekler. Gelen bilgilere göre piyasaya damgasını vuracak cihazlar, bir ay içerisinde piyasaya sürülecekler.
Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Vivo yeni modellerini piyasaya sürmek için sabırsızlanıyorlar. Son dönemin en çok konuşulan işlemcisi Snapdragon 888 ile birlikte gelecek olan üç yeni model, bir ay içerisinde piyasaya sürülecek.
Xiaomi’nin Mi 11’i, Vivo’nun X60 Pro+’ı ve yine Vivo’nun alt firması olan iQOO’nun yeni modeli iQOO 7 için piyasaya çıkma zamanı geldi. Yüksek performans sunan yeni modellerin piyasaya çıkış tarihleri belirlendi. 3 yeni model Ocak ayında piyasaya sürülecek. Hatta Xiaomi Mi 11 daha erken bir tarihte yani 28 Aralık’ta gelecek.
DigitalChatStation tarafından yapılan paylaşımda markaların en çok beklenen modelleri için çıkış tarihleri belirtildi. Hatta Xiaomi Mi 11’in Ocak ayında çok yeterli bir stok sayısı ile satışa sunulacağı da söylentiler arasında. Bu rakamın şimdilik bir buçuk milyon adet olduğu söyleniliyor. Ancak kesin bir bilgi mevcut değil.
İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mi 11 özellikleri netleşiyor; RAM ve Wi-Fi sürümü belli oldu
Üç cihazda da Snapdragon 888 kullanılacak!
Tabi bu cihazların en çok dikkat çeken özelliğinin Snapdragon 888 olduğunu belirtmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi Snapdragon 888 çıkış yaptığı tarihten bu yana tüm firmaların göz bebeği oldu. 1 x 2,84 GHz Cortex X1 + 3 x 2,4 GHz Cortex A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex A55 çekirdek ile birlikte gelen Snapdragon 888, 5G destekli olması ile günümüzde oldukça fazla tercih edilen bir yonga seti oldu ve olmaya devam edecek. Özellikle performansı ile dikkat çeken Snapdragon 888, 2021’de birçok model arasında çekişmeye olanak sunacak.
Diğer bir yandan Realme Race, Oppo Find X3, OnePlus 9 gibi birçok cihaz Snapdragon 888 ile birlikte 2021 yılında piyasaya sürülecekler. Bu durum 2021 yılında Snapdragon 888’li cihazlara arasında büyük bir rekabete yol açacak. Bu cihazlar arasında işletim sistemi ve Ram gibi özellikler performans kısmında belirleyici olacak.
Bakalım Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacaklar. Sizce bu üç cihaz arasından en çok satılan hangisi olacak?
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Pro+ tanıtıldı: Sony sensör, 66W hızlı şarj ve dahası!
OPPO’nun yeni amiral gemisi OPPO Reno5 Pro+ bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Şirketin en yeni amiral gemisi, bünyesinde Qualcomm Snapdragon 865 ve Sony’nin IMX766 görüntü sensörü gibi üst düzey özelliklerle tüketicilerin karşısına çıkıyor.
İlginizi çekebilir: OPPO Türkiye’de fabrika kuracağını açıkladı!
Türkiye’de fabrika kurarak üretim ağının önemli bir kısmını İstanbul ve Kocaeli’ye taşıyacağını duyuran OPPO, bugün anavatanında bir konferans düzenledi. Konferansında en yeni amiral gemisi Reno5 Pro+ 5G’yi tanıtan OPPO, bir de Sony ile yaptığı işbirliğini de duyurdu.
OPPO Reno5 Pro+, Sony’nin üst seviye görüntü sensörü IMX766’ya ev sahipliği yapıyor
OPPO Reno5 Pro+, Sony’nin en son teknolojilerle donattığı IMX766 görüntü sensörüne ev sahipliği yapıyor. Sony ile yaptıkları işbirliği kapsamında IMX766 sensörünü telefonun arka kameralarına entegre ettiklerini belirten OPPO yetkililerinin açıklamasına göre, bu sensör önceki nesil IMX586 sensörüne kıyasla %63,8 daha fazla ışık alabiliyor.
OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno5 Pro+ ile birlikte son kullanıcıya hizmet verecek olan IMX766, 1.0μm büyüklüğünde piksel değerine sahip. Sahip olduğu bu büyüklüğü hasebiyle IMX766 sensörü daha fazla ışığa ev sahipliği yapabiliyor; bu da, OPPO Reno 5 Pro+’ın piyasadaki rakiplerine kıyasla çok çok daha kaliteli fotoğraf ve video çekebileceği anlamını ihtiva ediyor.
Reno5 Pro+’ın arka taraftaki kameralarından da kısaca bahsedelim. Cihazın arka tarafında; 50 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 13 megapiksel telefoto sensörü ve 2 megapiksel makro kamera sensörü bulunuyor. Bu arada telefoto lensinin 5x hibrit yakınlaştırma desteğine sahip olduğunu da küçük bir bilgi olarak ekleyelim. Bununla birlikte de Reno5 Pro+, kayıt esnasında dinamik aralığının genişlemesini ve dolaylı olarak görüntü/video kalitesinin artmasını sağlayan DOL-HDR teknolojisini de destekliyor.
Reno5 Pro+ delikli kamera tasarımını benimsiyor
OPPO Reno5 Pro+, delikli tasarıma ev sahipliği yapan ön tarafında bir adet 32 megapiksel değerinde kamera barındırıyor. 2×2 piksel yapısı sayesinde de ön tarafta daha hızlı ve daha doğru odaklama yapabilme yeteneğine sahip olan bu telefon, çok yönlü odaklama yeteneğiyle de taçlandırılıyor. Tüm bu özellikleri sayesinde Reno5 Pro+, kullanıcılara video çekerlerken daha iyi sabitleme performansı sunabilmek adına kendisini ilgili görüntüye kilitleme yeteneğine de sahip.
OPPO Reno5 Pro+ teknik özellikleri
İşlemci: Snapdragon 865
RAM: 12 GB LPDDR5
Dahili hafıza: 256 GBUFS 3.1
Ekran: 6.55 inç FHD+ OLED
Ekran yenileme hızı: 90Hz
Dokunmatik örnekleme hızı: 180Hz
OPPO Reno5 Pro+’ın arka kamera kurulumu:
- 50MP ana kamera: IMX766, OIS, F1.8
- 16MP ultra geniş açı: IMX481, F2.2
- 13MP telefoto: S5K3M5, 2X, F2.4
- 2MP makro
Ön kamera: 32 MP – IMX615 F2.4
Batarya: 4500mAh
65W Super hızlı şarj 2.0
Çift hoparlör
7.99mm incelik
184 gram ağırlık
159.9 x 72.5 x 7.99mm
Wi-Fi 6
OPPO Reno5 Pro+ fiyat
Reno5 Pro+, 8GB RAM ve 128GB depolama varyantı için 612 dolar (4.634,75 Türk Lirası + vergiler); 12GB RAM ve 256GB depolama için de 690 dolar (5.225,45 Türk Lirası + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Resmi olarak 29 Aralık 2020’de satışa çıkacak olan telefonun, siyah veya beyaz renk seçenekleriyle geleceğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
vivo V20 2021 Hindistan’da sessiz sedasız satışa çıktı
vivo V20 2021 cihazı son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve yakın zamanda da resmileşmesi beklenen cihazlardandı. Firma tarafından ise telefonun resmi duyurusu hakkında bir bilgi hala olmazken; vivo V20 2021, Amazon Hindistan sitesinde siparişe hazır bir şekilde listelendi.
İlginizi çekebilir: vivo V20 Pro 5G Android 11 güncellemesi aldı
Yine Amazon Hindistan sitesinden cihazın özelliklerine ve seçeneklerine de ulaşılabiliyor. Sunset Melody ve Midnight Jazz isimli iki renk seçeneği sunulan telefon, 6.44inç’lik bir ekrana sahip. Dokunmatik ekranın çözünürlüğü ise 1080×2040 olarak görülebiliyor. Ön kamerası oto-odaklanma özellikli ve 44MP çözünürlüklü olan telefon, arkada ise üçlü bir kamera takımı ile bizi karşılıyor. Ana kamera 64MP çözünürlüğe sahipken, 8MP ultra genişlik kamerası ve 2MP “mono” kamera ana kameraya destek oluyor.
İşlemci alanında ise Snapdragon 730G yonga seti tercih edilmiş olan telefonun RAM hafızası 8GB kapasiteye sahip. Genişletilebilir depolama alanında da 128GB’lık bir imkan sağlanırken, 33W’lık 4000mAh bataryası tüm takıma güç veriyor. Son olarak işletim sisteminde ise Funtouch 11 ile beraber Android 11 görülebiliyor.
Bir önceki vivo V20 ile cihazın 2021 modelinin arasındaki tek fark işlemcisi gibi gözüküyor. V20 720G ile çalışıyorken, telefonun 2021 modelinde 730G işlemcisine geçilmiş. Dolayısıyla iki telefon arasında çok da büyük farklar olduğunu söyleyemeyiz. Açıkçası böyle bir çabaya karşılık belki daha bütçe dostu bir versiyon veya daha başka bir fikirle kullanıcıların karşısına çıkılabilirdi. Ancak onun yerine işlemcisi hariç görünüşünde bile neredeyse tamamen aynı bir telefonla karşı karşıyayız.
vivo V20 2021 cihazının fiyatı 24.990 Rupi olarak görülüyor. Bu da yaklaşık 340 Dolarlık bir fiyata denk geliyor. Cihazın diğer ülkelerdeki ulaşılabilirlik durumunu görebilmemiz için ise biraz zaman gerekiyor gibi.
Akıllı Telefonlar
OPPO Türkiye’de fabrika kuracağını açıkladı!
OPPO geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan “Türkiye’ye yatırım yapacak” söylentilerini resmen onayladı. OPPO Türkiye tarafından yapılan açıklama ile ülkemizdeki yatırımlarını artıracak.
İlginizi çekebilir; OPPO ve Samsung, 2021’de Türkiye’de üretime başlıyor
OPPO Türkiye yatırım yapacak!
2018 yılında Türkiye’de akıllı telefon satışına başlayan OPPO, bağlı olduğu BBK Grup ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumunda. Find, Reno ve A serisi telefonları ile ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören Çinli üretici, daha önce konuşulan ve geçtiğimiz günlerde söylenti miktarı artan Türkiye’ye yatırım yapma durumunu resmen açıkladı.
Türkiye’deki Yatırıma İlişkin OPPO Açıklaması
24 Aralık 2020, İstanbul – Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40’tan fazla ülkede başarılı bir geçmişi ve güçlü hedefleri bulunan, lider akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye’deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı almıştır. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou‘nun, yatırım kararı ile ilgili açıklamaları şu şekildedir: “OPPO, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra, yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı‘na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz.”
OPPO’nun fabrikası Tuzla’da!
OPPO Türkiye tarafından kurulacak fabrikanın İstanbul ve Kocaeli‘nde iki üretim tesisi kuracağı yönünde bir beklenti vardı. Biz haberi yayına aldıktan sonra OPPO’daki kaynaklarımızdan doğruladığımız bilgide fabrikanın Tuzla‘da açılacağı ve kiralamanın yapıldığı yönünde. Ayrıca OPPO’nun üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştireceği ve kurulacak tesislerin yalnızca montaj yapmaktan ibaret olmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Üretim tesisinde üretilen telefonlar sadece Türkiye’de değil, Avrupa başta olmak üzere dünyadaki birçok farklı pazara da ulaştırılmış olacak.
HWP daha önce bahsetmişti
Son iki gündür ciddi olarak konuşulan OPPO’nun yatırım konusu Hardware Plus ekranlarının bir klasiği haline gelen Cuma Raporu‘nun 121. bölümünde Ersin Akman tarafından dile getirilmişti. Tam üç ay önce 25 Eylül‘de yayımlanan bölümümüzdeki ilgili kısmı aşağıdan izleyebilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 18 saat önce
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 4 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 6 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce