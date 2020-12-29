Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliği ile büyüledi

Xiaomi’nin yeni telefonu dün yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Mi 11, gece modu video özelliği ile adeta büyüledi.

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Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile gelen dünyanın ilk akıllı cep telefonunu dün yaptığı bir lansman ile tanıttı. Oldukça üst seviye özelliklerle gelen telefon şirketin yeni amiral gemisi olarak etkileyici özelliklere ve fonksiyonlara sahip. 6,81 inç QHD+ AMOLED 120Hz tazeleme hızına sahip ekran, 12 GB’a kadar yükseltilebilen LPDDR5 RAM , UFS 3.1 süper hızlı depolama ve 55W hızlı şarj desteği gibi oldukça önemli teknik özelliklere sahip. Bunun yanında, geçen yılın modeliyle arasındaki tek fark teknik anlamda daha iyi olan performans değil. Kullanıcı deneyimine etki edecek yeni özellikler de telefona eklenmiş durumda. Ekran içindeki parmak izi okuyucuya entegre edilmiş nabız ölçme özelliği, bunlardan biriydi. Buna ek olarak şirket Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliğini de duyurmuştu. Gelen ilk görüntüler, telefonun inanılmaz gece video çekimi performansını gözler önüne seriyor.

Xiaomi Mi 11 gece modu video

BlinkAI tarafından geliştirilen modu video özelliğini telefonuna entegre etmeyi başaran Xiaomi, bu alanda inanılmaz işlere imza atmış durumda. BlinkAI tarafından yayınlanan bir video, telefonun gece modu video özelliğinin neler başarabildiğinin kanıtı. Çinli üretici adeta ortaya çıkan görüntülerle rakiplerine gözdağı veriyor. Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliğini videodan detaylı izleyebilirsiniz.

Bu başarı nasıl sağlanıyor?

Xiaomi Mi 11 bu video başarısının arkasında iki önemli şey var. Bunlardan ilki, BlinkAI tarafından geliştirilen, derin öğrenme yazılımı. Diğeri ise, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci içerisinde bulunan NPU (Sinirsel İşlem Birimi). Bu iki birim bir araya geldiğinde ortak bir makine öğrenme işlemi uygulayarak, düşük kalitede çekilen video için saniyelik bir işlemle kalite arttırma işlemi uyguluyor. Bunun sonucunda da ortaya bu güzel görseller çıkıyor. Şimdilik sadece tepe model Mİ 11 için olan bu özellik değişen, gelişen teknoloji ile muhtemelen yakın zaman içinde daha giriş ve orta seviye akıllı telefonlar için de gelecektir.

Gelişmeler için takipte kalın…