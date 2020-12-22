Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi resmen duyuruldu

Xiaomi Mi 11 ne zaman çıkacak? Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisiyle alakalı uzun zamandır merak edilen soru, nihayet cevap buldu. Xiaomi, Mi 11’in çıkış tarihi ile alakalı Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Aralık’a işaret etti.

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Türkiye pazarında da varlığını hızla büyütmeye devam eden Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Mi 11’i uzun zamandır tüketicilerle buluşturması heyecanla bekleniyor. Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini kullanacak ilk modellerden biri olması beklenen Xiaomi Mi 11’in çıkış tarihiyse şimdiye kadar belirsizliğini koruyordu. Kimi sızıntılar, Mi 11’in 29 Aralık’ta tanıtılacağını iddia etmişti ancak Mi 11’in ilk başta küresel olarak mı yoksa Çin pazarında mı tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi yoktu.

Xiaomi Mi 11 ne zaman çıkacak?

Bugün ise nihayet Mi 11 serisinin çıkış tarihi net bir şekilde resmen belli oldu. Şirket tarafından Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan tanıtım posterine göre, Mi 11 serisinin üyeleri 28 Aralık 2020 tarihinde Çin pazarında resmen çıkışını gerçekleştirilecek. Çin’in yerel saatiyle 19:30’da tanıtılacak olan Mi 11, ülkede şimdiden ön sipariş sürecine bile açılmış durumda. Diğer taraftan Xiaomi Mi 11’lerin Türkiye ve diğer ülkelerde ne zaman tanıtılacağıysa hala muammalar arasında yerini alıyor.

Xiaomi 28 Aralık’ta Çin’de düzenleyeceği etkinlikle birlikte Mi 11 ve Mi 11 Pro olmak üzere minimum iki adet akıllı telefon tanıtacak. Hâlihazırdaki mevcut sızıntılar ışığında, bunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Fakat Mi 11 serisinin başka üyelerinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Zaten şunun şurasında büyük güne 1 haftadan bile az kaldı, bu bağlamda tüm detaylar 28 Aralık’taki Mi 11 tanıtım etkinliğinde tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkmış olacak.

Mi 11 ve Mi 11 Pro, sızıntılara göre şu özellikler ile gelecek