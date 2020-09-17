Samsung Galaxy M31, OneUI 2.1 güncellemesi alıyor!

Samsung Galaxy M31, Android 10 tabanlı OneUI 2.0 ve Şubat 2020 güvenlik yaması ile birlikte resmi olarak satışa sunulmuştu. Cihazın kullanıcılara sunulmasından birkaç ay sonra Samsung, Galaxy M31 için Nisan 2020 güvenlik güncellemesini yayınladı. Şimdi ise cihaz OneUI 2.1 güncellemesini alacak.

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Samsung Galaxy M31 yeni güncelleme ile kullanıcılara neler sunuyor?

Galaxy M31, M315FXXU2ATI4 yazılım sürümü ile en son Android güvenlik yamasına güncellenecek. Bunun yanı sıra OneUI 2.1 ile birlikte yeni özellikler de cihaza eklenecek. Samsung, bu güncelleme ile cihaza dijital sağlık, cihaz bakımı, dijital sağlıkta ebeveyn kontrolü gibi yeni özellikler ekliyor. Bunun haricinde gezinme hareketlerinde iyileştirmeler, değişen simge ve renkler de cihaza yeni gelen özellikler arasında yer alıyor. Eylül 2020 Android güvenlik yaması ile geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan güvenlik açıkları ortadan kaldırılıyor.

Galaxy M31, bu güncelleme ile gece modunda çeşitli iyileştirmeler alacak. Bazı kullanıcıların gezinme hareketlerinde zorlanması üzerine yeni ve basit hareketler eklenecek. Ayrıca çöp kutusu da yeni güncelleme ile yenilenecek. Son olarak “Tekli Çekim” özelliği kameraya aktarıldı. Galaxy M31, Hindistan‘da yeni OneUI 2.1 güncellemesi ile kullanılabilir durumda. Yakın zaman içerisinde bu güncellemenin diğer ülke ve bölgelere de yayılması bekleniyor. Yeni güncellemenin bir Beta güncellemesi değil kararlı bir sürüm olduğunu da unutmamak gerek.