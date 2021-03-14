Akıllı Telefonlar
Apple, pil kapasitesi ve pil ömrünü arttırmayı hedefliyor!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, geçtiğimiz perşembe günü Apple‘ın en son patentlerinden bazılarını resmi olarak açıkladı. Liste, pil ömrünü uzatmak için geliştirilen pil teknolojileri ile ilgili üç farklı patent içeriyor. Ayrıca yeni patentler, pil kapasitesinde de artış sağlayacak. Boyutların küçülmesine karşın kapasitede artış olması, Apple‘ın yaşadığı batarya kapasitesi sorunlarını aşmasına yardımcı olacaktır. Bu, cihazı daha taşınabilen bir hale getirecek ve kullanıcı güvenliğini arttıracak.
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Apple, yeni patentleri ile neyi hedefliyor?
Pozitif ve negatif elektrotlarla ilgili olan bir patent, ABD Enerji Bakanlığı ile birlikte yapılan ortak çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte, bu patentte ABD Hükümeti’nin de hakları mevcut. Apple, pil performansını arttırmak için ortalama voltajı ve enerji yoğunluğunu arttıran bir kaplama üzerinde çalışıyor. Şirket ve ABD Enerji Bakanlığı, yüzey kaplama ve lityum iyon katot malzemelerinin bir kombinasyonunu geliştirdi. Bu kombinasyon, geleneksel alüminyum kaplamalardan oldukça farklıdır.
İkinci patent, küçük bir metal pil kutusunu göstermektedir. Oluşturulan yeni sistem, diğer bileşenlere zarar vermeden gövdede daha büyük pillerin kullanılmasına izin verecek. Bununla birlikte, mevcut pil tasarımındaki bileşenlerle pil arasındaki fiziksel ayrım ortadan kalkacak. Üçüncü ve son patent ise pil şişkinliğini tespit etmek ve hafifletmek için yeni çözümler üretiyor. Patentin içerdiği sistem, pilin şişmesi durumunda sorunu bulup şişmeyi azaltmak için çözümler geliştirecek. Bu, sistemin bir tür otomatik pil optimizasyonu gerçekleştireceği anlamına gelir.
Akıllı Telefonlar
Huawei P50, yüksek kalite renderları ile görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde Huawei P50 serisinin render görüntüleri, bazı sızıntı kaynakları tarafından sosyal medya üzerinde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan bu görüntülerin ardından, şirketin içinden olduğu tahmin edilen biri yeni bir video paylaştı. Bu videoda, Huawei P50‘nin tüm tasarımsal detaylarını net bir şekilde görmüş olduk.
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Huawei P50, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Huawei P50‘nin videosunu paylaşan kişi, cihaz hakkında da bazı teknik detaylara yer verdi. Cihaz, 6.53 inç boyutunda ekrana, metal çerçevelere ve cam bir arka kapağa sahip olacak. Telefonun boyutları ise önceki nesil Huawei P40 ile karşılaştırıldığında oldukça büyük. Telefonun 8.3 mm kalınlık ile P40’tan 0.2 mm daha az kalınlığa sahip olacağı da belirtiliyor.
Paylaşılan yeni görüntülerde, ön tarafta ortada tek bir selfie kamera bulunduğunu görüyoruz. Arka tarafta ise iki adet kamera deliği ve Leica imzası mevcut. Üst tarafta bulunan kameranın 1 inç sensör boyutu ile gelen ana kamera olması muhtemel. Alt tarafta ise yüksek ihtimalle periskop kamera ve ultra geniş açılı kamera bulunacaktır.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntı, cihazın 1 inç boyutundaki sensöre sahip ana kamera ile geleceğini gösteriyordu. Ayrıca bu kamera sensörü boyutu, akıllı telefon pazarı açısından da bir ilki temsil edecek. Ancak bu sızıntı ile ilgili henüz bir doğrulama gelmedi. Bununla birlikte, bazı kaynaklar cihazda stereo hoparlör ve IR sensörün bulunacağını söylüyordu. Son renderlar ise bu sızıntıları doğruladı. Sonuç olarak bu kaynağın Galaxy S21 serisini doğru bir şekilde sızdırdığı düşünüldüğünde bu renderların da gerçek olması yüksek ihtimal gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Amerika’ya açtığı davayı kazandı!
Xiaomi, Amerika Birleşik Devletleri‘nin kara listeye girmesi konusunda açtığı davayı kazandı. Trump hükümetinin Çinli şirkete ait Çin Ordusu ile ilişkisi olduğuna dair verdiği karar ile alınan karar bozuldu. Xiaomi’nin daha önce yaptığı itirazda haklı bulundu.
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Trump hükümeti zamanında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı iplerin iyice gerilmesine sebep olmuştu. Çin’in en büyük firmalarından biri olan Huawei de bu noktada nasibini almış, Çin hükümeti için çalıştığı savıyla ambargoya maruz kaldı. Önce altyapı ardından tüm markanın ABD tabanlı şirketler ile ilişkisi kesildi. Ardından geçen zaman ile Xiaomi için de çanlar çalmaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı Çin’in bir diğer devi Xiaomi’yi Komünist Çin Ordusu için çalıştığına dair karar verdi. Xiaomi bu karar sonrası telefon ve diğer ürün ailelerini satabilir, ancak ABD’li yatırımcılardan yatırım alamayacaktı.
Xiaomi ABD Savunma Bakanlığına Dava Açmıştı
Savunma Bakanlığı tarafından gelen bu karar sonrası acil bir şekilde açıklama yapan Xiaomi, “Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA’da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde “Komünist Çin Askeri Şirketi” değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır. “ diyerek mahkeme sinyalini vermişti. 29 Ocak 2021’de ise Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’na dava açtı.
Xiaomi Davayı Kazandı!
Aradan geçen kısa bir zaman sonrası Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi ise Xiaomi’nin açtığı davada haklı bularak 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı. Böylece Xiaomi ABD’ye karşı bir zafer elde ederken marka yatırımcılarından yatırım almaya devam edebilecek. Aşağıda konu ile alakalı Xiaomi’den gelen resmi açıklamayı görebilirsiniz;
Xiaomi olarak mahkemenin 12 Mart tarihinde verdiği ABD Savunma Bakanlığı’nın Xiaomi’yi bir “Komünist Çin Askeri Şirketi” (CCMC) olarak tanımlama uygulamasını durdurma kararını büyük memnuniyetle karşıladık. Mahkeme, verilen ihtiyati tedbir kararına uygun olarak ABD vatandaşlarının Xiaomi’nin menkul kıymetlerini satın almalarına ve sahip oldukları varlıkları elden çıkarmalarına yönelik 13959 sayılı “Başkanlık Emri” kısıtlamasını tamamen ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kaldırdı.
“Xiaomi olarak, yalnızca sivil ve ticari kullanıma yönelik tüketici elektroniği ürünleri sunan halka açık, borsada işlem gören ve bağımsız olarak yönetilen bir şirket olduğumuzu yineliyoruz.
Xiaomi’nin Çin ordusuyla bağlantılı bir şirket olarak tanımlanması kararının tamamen keyfi bir uygulama olduğuna inanıyoruz ve yargıç da verdiği kararla bu fikrimize katıldığını gösterdi. Mahkemenin bu tanımlamanın hukuka aykırı olduğunu kabul etmesi ve tanımlamanın kalıcı olarak kaldırılması yönündeki talebimizi sürdüreceğiz.
Genç ve enerjik bir teknoloji şirketi olarak yıllardır akıllı telefonlar ve akıllı TV’ler gibi harika tüketici elektroniği ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere adil fiyatlarla sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerle herkesin çok daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için dünya genelindeki iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Xiaomi Corporation“
Şimdi ne olacak?
Xiaomi kendi başına gelen davayı hızlı hareket ederek savuşturmayı başardı. Ancak durum burada sonlanmayabilir. Çünkü söz konusu başkanlık emrinde sadece Xiaomi değil, aralarında DJI, SMIC ve China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi firmalar da benzer karardan etkilenmişti. Bu nedenle diğer firmalar da bu karar ardından tek tek ABD hükümetine dava açabilir. Bir diğer yandan Xiaomi ve diğer 8 marka bu süreçte alamadıkları yatırımlar ve olası yatırımcı kaybı için tazminat davası da açabilir.
Huawei’yi de etkiler mi?
Söz konusu dava ilk çıktığı dönemde merak edilen konulardan biri de Xiaomi’nin sonunun Huawei gibi olup olmayacağı idi. Farklı konularda oluşan bu dava ve yasak süreçlerinde Xiaomi kazanarak ayrılması ile kafalarda “Huawei de dava açarak ambargoyu kaldırabilir mi?” sorusu oluşuyor. Fakat yaptırımlar farklı nedenler ile ve farklı seviyelerde olduğu için pek etkileyecek gibi gözükmüyor. Aynı zamanda Xiaomi hızlı bir aksiyon alırken Huawei’nin ABD’ye karşı hiç karşı adım atmamış olması da bu iki durumu birbirinden ayrıştırıyor.
Sonuç olarak Xiaomi için çalan çanlar susturulmuş oldu. Artık bundan sonraki süreçte Xiaomi için ABD kanadında hiçbir engel kalmamış, Samsung hatta Apple gibi yatırım almaya, ürünlerini satmaya ve Qualcomm ve Google gibi büyük şirketler ile ortaklıklarında bozulma olmadan yeni ürün geliştirmeye devam edebilecek.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelecek!
OnePlus‘ın yeni amiral gemisi serisi olan ve üç farklı model içeren OnePlus 9 serisi, 23 Mart tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak. Bu seri, diğer amiral gemisi telefonlara benzer düzeyde üst seviye teknik özelliklerle gelecek. Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılarla birlikte cihazların teknik özellikleri neredeyse kesinleşti. Şimdi ise Pricebaba, yayınladığı raporda OnePlus 9 Pro’nun 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geleceğini onayladı.
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OnePlus 9 serisinin şarj özellikleri neler olacak?
OnePlus 8 Pro‘da 30W değerinde kablosuz hızlı şarj mevcuttu. Yeni nesil OnePlus 9 Pro‘nun ise 50W değerinde kablosuz hızlı şarj ile geleceği sızıntılarda ortaya çıktı. Kablosuz hızlı şarj ile ilgili ortaya çıkan rapor, şirketin yeni bir kablosuz güç adaptörü piyasaya süreceğini de belirtiyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın 45W kablolu şarj ile geleceğini gösteriyordu. Şimdi ise bu değerin 65W olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte OnePlus 9 Pro, muhtemelen 4500 mAh batarya ile gelecek.
OnePlus 9 Pro, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. Telefon, QHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Genel olarak cihazın en üst düzey amiral gemileri ile yarışacak düzeyde özelliklerle geleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca ortaya çıkan sızıntılara göre bahsedilen 65W değerindeki hızlı şarj aksesuarı, cihazın kutusunda bulunacak.
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