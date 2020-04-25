Xiaomi Mi 10 serisinin en yeni üyesi olan Mi 10 Youth Edition Samsung tarafından üretilen OLED panel ile birlikte geliyor.

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Xiaomi Mi 10 Youth Edition OLED panel ile geliyor!

Xiaomi’nin Mi 10 serisinin en yeni üyesi olacak Mi 10 Youth Edition üzerine bir süredir çalıştığını biliyoruz. Telefonun resmi tanıtımı 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek fakat şirket cihaz üzerindeki ilgiyi arttırmak için Mi 10’un bazı özelliklerini açıklamaya başladı. Çinli akıllı telefon üreticisi bugün erken saatlerde Weibo platformunda bazı tanıtım görüntüleri yayınladı. Bu görüntülerde telefonun Samsung yapımı super AMOLED panel ile geleceği görülüyor.

Ayrıca Xiaomi ekran konusunda elmas kalitesi sunmak için “elmas piksel düzenlemesi” olarak isimlendirebileceğimiz bir teknolojiyi kullanıyor. Telefon görselden de görebileceğiniz üzere 1.1 deltaE skoru ile birlikte geliyor. Bu değer iki rengin algılanmasındaki farklılıkları ölçer ve ekran kalitesini belirten bir sınıflandırma verir. Ekran ayrıca 0.7den daha düşük bir JNCD (Fark Edilebilir Renk Değişikliği) ile birlikte geliyor. Bu değer ise insan gözünün fark edebileceği minimum renk farkının ölçüsüdür. Samsung’a ait bir panel olduğundan telefon HDR10+ desteğine de sahip. Tüm bu özelliklere bakıldığında telefonun ekran konusunda kullanıcılara oldukça iyi bir deneyim sunmasını bekleyebiliriz.

Youth Edition’ın teknik özellileri

Mi 10 Youth Edition gücünü 5G destekli Snapdragon 765 yonga setinden alıyor. Kamera kurulumu olarak ise 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş lens, 5MP makro ve periskop lensli dörtlü bir kamera modülü tercih edilmiş. Periskop mercek 50x’e kadar dijital yakınlaştırma ve OIS sunacak. Telefon batarya tarafında ise 4.160mAh pil ve 22.5W hızlı şarj desteğine sahip.