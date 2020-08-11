Xiaomi Mi 10 Ultra, resmi olarak tanıtıldı!

Xiaomi, bugün 10.yıl dönümüne özel olarak düzenlediği etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 10 Ultra‘yı resmi olarak tanıttı. Cihazın en çok öne çıkan özellikleri kamera ve şarj olarak sıralanıyor.

İlginizi çekebilir: Elephone U5, yarın resmi olarak tanıtılacak!

reklam

Xiaomi Mi 10 Ultra hangi teknik özelliklerle geliyor?

Xiaomi Mi 10 Ultra, 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekranla geliyor. Ön tarafta 20 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise oldukça geniş yer kaplayan dörtlü arka kamera dizilimi mevcut. Cihazın 48 MP çözünürlüklü ana kamerası oldukça büyük bir sensöre sahip. Diğer arka kameralar ise 20 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 12 MP periskop kamera ve 48 MP ikincil periskop kamera olarak sıralanıyor. 12 MP‘lik periskop kamera 2x optik zoom yapabilirken, 48 MP‘lik olan 5x optik zoom yapabiliyor. Kamera tarafında bir ilk olarak Mi 10 Ultra, 120x’e kadar dijital zoom yapabiliyor.

Mi 10 Ultra, hem ana kamerada hem de periskop kamerasında 8K video çekimini destekliyor. Cihaz, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 8/12/16 GB LPDDR5 RAM ve 128/256/512 GB UFS 3.1 destekli depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Mi 10 Ultra, 120W turbo şarj destekli 4.500 mAh değerinde batarya ile geliyor. Şarj cihazının telefonun bataryasını 20 dakika içinde tamamen doldurduğu belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılıyor.

Mi 10 Ultra, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihazın arka tarafı tamamen seramik kaplamadan oluşuyor. Fiyatlandırma tarafında ise 8/128 GB’lık taban model 5299 CNY(760$) ile satışa çıkacak. Diğer modeller ise 8/256 GB’lık model 5599(805$), 12/256 GB’lık model 5999 CNY(865$), 16/512 GB’lık model için ise 6999 CNY(1000$) fiyat etiketi bulunacak.