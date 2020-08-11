Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, bugün 10.yıl dönümüne özel olarak düzenlediği etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 10 Ultra‘yı resmi olarak tanıttı. Cihazın en çok öne çıkan özellikleri kamera ve şarj olarak sıralanıyor.
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Xiaomi Mi 10 Ultra hangi teknik özelliklerle geliyor?
Xiaomi Mi 10 Ultra, 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekranla geliyor. Ön tarafta 20 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise oldukça geniş yer kaplayan dörtlü arka kamera dizilimi mevcut. Cihazın 48 MP çözünürlüklü ana kamerası oldukça büyük bir sensöre sahip. Diğer arka kameralar ise 20 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 12 MP periskop kamera ve 48 MP ikincil periskop kamera olarak sıralanıyor. 12 MP‘lik periskop kamera 2x optik zoom yapabilirken, 48 MP‘lik olan 5x optik zoom yapabiliyor. Kamera tarafında bir ilk olarak Mi 10 Ultra, 120x’e kadar dijital zoom yapabiliyor.
Mi 10 Ultra, hem ana kamerada hem de periskop kamerasında 8K video çekimini destekliyor. Cihaz, Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 8/12/16 GB LPDDR5 RAM ve 128/256/512 GB UFS 3.1 destekli depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Mi 10 Ultra, 120W turbo şarj destekli 4.500 mAh değerinde batarya ile geliyor. Şarj cihazının telefonun bataryasını 20 dakika içinde tamamen doldurduğu belirtiliyor. Bunun haricinde cihazda 50W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü kullanılıyor.
Mi 10 Ultra, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihazın arka tarafı tamamen seramik kaplamadan oluşuyor. Fiyatlandırma tarafında ise 8/128 GB’lık taban model 5299 CNY(760$) ile satışa çıkacak. Diğer modeller ise 8/256 GB’lık model 5599(805$), 12/256 GB’lık model 5999 CNY(865$), 16/512 GB’lık model için ise 6999 CNY(1000$) fiyat etiketi bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A51 ve A71 modellerine “Üstün Gizlilik Modu” geldi
Samsung, bazı güvenlik ve gizlilik özellikleri getiren AltZlife isimli yeni güncelleme paketini seçili akıllı telefonlara sundu. Şimdilik Hindistan’da Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerine sunulan güncellemede Üstün Gizlilik Modu ile fotoğraflarınızı ayrı galerilerde saklayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi buna benzer özellikleri şimdiye kadar farklı akıllı telefon arayüzlerinde de görmüştük.
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Üstün Gizlilik Modu nasıl çalışıyor?
Güncelleme paketindeki en dikkat çekici olan Üstün Gizlilik Modu‘nda galerinizi iki farklı modda kullanabiliyorsunuz. Güç tuşuna iki kez basarak galerinizde normal ve gizli modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir tarafta herkesin görmesinden rahatsız olmayacağınız fotoğraflarınızı, diğer tarafta ise gizli olmasını istediğiniz fotoğraflarınızı depolayabiliyorsunuz. Ayrıca bu “özel mod” seçeneği WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalar için de kullanabiliyor. Tüm gizli mod uygulama desteği Samsung Knox tarafından güvence altına alınıyor ve şirketin “Güvenli Klasör” özelliğiyle entegre çalışıyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi normal moddan özel moda geçebilmek için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bu da dilerseniz şifre, dilerseniz de parmak izi gibi biyometrik doğrulama ile yapılabiliyor.
AltZLife güncellemesinin Üstün Gizlilik Modu haricindeki bir diğer önemli yeniliği ise Güvenli Klasör içerisindeki yapay zeka tabanlı “içerik önerileri” özelliği. Bu uygulama, eğer daha önceden spesifik bir yüz veya bir tip fotoğrafı gizli olarak işaretlendiyse, bunları güvenli klasöre taşıması için kullanıcılara öneride bulunuyor.
Sözünü ettiğimiz güncelleme şu anda sadece Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerine Hindistan’da sunuldu. Ancak tabii ki diğer ülkelere ve muhtemelen farklı modellere de yakın gelecekte sunulacaktır.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, AI Benchmark üzerinde görüntülendi!
Google Pixel 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni cihazı AI Benchmark üzerinde görüntülendi ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Google Pixel 5, Snapdragon 765G işlemci ile geliyor!
Google, Pixel 5 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Pixel 4a modelini tanıtan firma, yeni nesil akıllı telefonu içinde çalışmalarını sürdürüyor. AI Benchmark isimli internet sitesinde ortaya çıkan cihazın bazı konuşulan teknik özellikleri belli oldu. Bunlardan en önemlisi cihazın işlemci kısmına yapılan yorumlardan. Firmanın yeni akıllı telefonu tahmin edildiği üzere Snapdragon 765G işlemci ile geliyor. Daha önceden amiral gemisi işlemciler ile piyasaya giriş yapan seri, artık baz modelde orta üst seviye bir yonga seti ile bizleri karşılayacak.
8 GB RAM kapasitesi ile geleceği de kesinleşen akıllı telefon, işlemcisi sayesinde 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Her ne kadar orta üst seviye bir telefon olarak gelmesi beklenen cihaz, görünüşe göre 700 dolarlık tartışma konusu olabilecek bir fiyat etiketine sahip olacak gibi görünüyor. Tasarım detayları ve tüm teknik özellikleri bilinmeyen akıllı telefonun yapı itibari ile önceki seriden çok büyük farklılıklara sahip olmayacağı düşünülüyor. Ayrıca cihazın tersine şarj teknolojisine de sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Sınırlı bir pazarda piyasaya çıkan Pixel serisi, bakalım her şeye rağmen beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Elephone U5, yarın resmi olarak tanıtılacak!
Elephone, geçtiğimiz birkaç ayda oldukça aktif bir şekilde piyasaya giriş yaptı. Şirket şimdi ise yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni telefon orta segment için tasarlanacak ve Elephone U5 olarak adlandırılacak. Telefonun resmi tanıtımı 12 Ağustos yani yarın gerçekleşecek.
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Elephone U5 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Elephone U5, ortaya çıkan ilk teaserlara göre oldukça şık bir tasarıma ve orta segmente uygun temel donanıma sahip olacak. Cihazın 6.4 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta 24 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı bir selfie kamerası mevcut. Telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilecek. U5, MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alacak. Helio P60 performans açısından orta segmentte iyi işlemciler arasında yer alıyor.
U5, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Ancak diğer kameraların özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Batarya tarafında ise cihaz, 4000 mAh değerinde pile sahip olacak. Telefonun yan tarafta parmak izi okuyucusu, NFC desteği ve Android 10 tabanlı arayüzü mevcut.
U5, okyanus mavisi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın 190$’lık bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor. Yarın telefon hakkında tüm teknik ve tasarımsal detayları göreceğiz.