Elephone U5, yarın resmi olarak tanıtılacak!

Elephone, geçtiğimiz birkaç ayda oldukça aktif bir şekilde piyasaya giriş yaptı. Şirket şimdi ise yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni telefon orta segment için tasarlanacak ve Elephone U5 olarak adlandırılacak. Telefonun resmi tanıtımı 12 Ağustos yani yarın gerçekleşecek.

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Elephone U5 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Elephone U5, ortaya çıkan ilk teaserlara göre oldukça şık bir tasarıma ve orta segmente uygun temel donanıma sahip olacak. Cihazın 6.4 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta 24 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı bir selfie kamerası mevcut. Telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilecek. U5, MediaTek Helio P60 yonga setinden gücünü alacak. Helio P60 performans açısından orta segmentte iyi işlemciler arasında yer alıyor.

U5, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. Ancak diğer kameraların özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Batarya tarafında ise cihaz, 4000 mAh değerinde pile sahip olacak. Telefonun yan tarafta parmak izi okuyucusu, NFC desteği ve Android 10 tabanlı arayüzü mevcut.

U5, okyanus mavisi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın 190$’lık bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor. Yarın telefon hakkında tüm teknik ve tasarımsal detayları göreceğiz.