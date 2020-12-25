Xiaomi Mi 10 Lite 5G Android 11 güncellemesi Avrupa’ya geldi

Xiaomi bu ay başında Mi 10 Lite 5G cihazları için MIUI 12 ile Android 11 sabit sürümünü dünya çapında yayınlamıştı. Şimdi ise güncelleme Avrupa’daki Xiaomi Mi 10 Lite 5G cihazları için de geliyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi, Android 11 güncelleme listesini genişletti!

reklam

Güncelleme sürümü V12.1.2.0.RJIEUXM versiyon numarasına sahip. İndirilmesi gerekecek olan güncelleme boyutu ise tam 2.8 GB olarak karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş şimdilik belli kişiler için yayınlanmaya başlayan güncelleme, onlardan gelecek geribildirimle beraber belli iyileştirmelere de tabi tutulacak. Önümüzdeki birkaç haftada ise Avrupa’daki bütün Mi 10 Lite 5G cihazlarında yerini alması bekleniyor.

Android 11 güncellemesinin yanında, yeni işletim sistemiyle beraber farklı özellikler de cihazlara eklenecek. Aynı zamanda güvenlik yaması seviyesinin de bu güncellemeyle bir üst seviyeye çıkarılması bekleniyor.

Ancak bu güncelleme sonradan alınan bir işletim sistemi güncellemesi anlamına geldiği için sistemde bazı takılmalar gibi ufak sorunların görülmeleri mümkün. Bu durumun ise cihazları fabrika ayarlarına döndürerek çözülebildiğini hatırlatmakta fayda var. Bu sıfırlamayla cihaza güncellemeyle gelme ihtimali olan diğer bazı sorunların da çözülmeleri muhtemel. Bununla birlikte, fabrika ayarlarına döndürmeden önce telefonunuzdaki bilgileri yedekleme yaptığınızdan da unutmamanız gerekiyor.

Dediğimiz gibi güncellemenin yakın zamanda Avrupa’daki Mi 10 Lite 5G cihazlara ulaşması bekleniyor. Ancak güncelleme bildirimini beklemek istemeyen kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar kısmından güncellemeleri kendileri de kontrol edebilirler.