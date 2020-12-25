Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Lite 5G Android 11 güncellemesi Avrupa’ya geldi
Xiaomi bu ay başında Mi 10 Lite 5G cihazları için MIUI 12 ile Android 11 sabit sürümünü dünya çapında yayınlamıştı. Şimdi ise güncelleme Avrupa’daki Xiaomi Mi 10 Lite 5G cihazları için de geliyor.
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Güncelleme sürümü V12.1.2.0.RJIEUXM versiyon numarasına sahip. İndirilmesi gerekecek olan güncelleme boyutu ise tam 2.8 GB olarak karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş şimdilik belli kişiler için yayınlanmaya başlayan güncelleme, onlardan gelecek geribildirimle beraber belli iyileştirmelere de tabi tutulacak. Önümüzdeki birkaç haftada ise Avrupa’daki bütün Mi 10 Lite 5G cihazlarında yerini alması bekleniyor.
Android 11 güncellemesinin yanında, yeni işletim sistemiyle beraber farklı özellikler de cihazlara eklenecek. Aynı zamanda güvenlik yaması seviyesinin de bu güncellemeyle bir üst seviyeye çıkarılması bekleniyor.
Ancak bu güncelleme sonradan alınan bir işletim sistemi güncellemesi anlamına geldiği için sistemde bazı takılmalar gibi ufak sorunların görülmeleri mümkün. Bu durumun ise cihazları fabrika ayarlarına döndürerek çözülebildiğini hatırlatmakta fayda var. Bu sıfırlamayla cihaza güncellemeyle gelme ihtimali olan diğer bazı sorunların da çözülmeleri muhtemel. Bununla birlikte, fabrika ayarlarına döndürmeden önce telefonunuzdaki bilgileri yedekleme yaptığınızdan da unutmamanız gerekiyor.
Dediğimiz gibi güncellemenin yakın zamanda Avrupa’daki Mi 10 Lite 5G cihazlara ulaşması bekleniyor. Ancak güncelleme bildirimini beklemek istemeyen kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar kısmından güncellemeleri kendileri de kontrol edebilirler.
Akıllı Telefonlar
Apple, yeni gizlilik uyarısının denemelerine başladı
Apple, biraz sessiz ve ani sayılabilecek bir şekilde, son zamanların oldukça tartışılan yeni özelliğinin denemelerine başladı.
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Yakın zamanda duyurulan yeni özellikle birlikte iOS, farklı uygulamalara karşın kullanıcılara gizliliklerini daha kapsamlı bir şekilde korumalarına olanak sağlayacaktı. Bu karar, kullanıcının bunu istemediğini açıkça belirtmesi gerektiğini savunan Facebook ve başka şirketlerle arasında bazı gerginliklere sebep olmuş olsa da; bu konuda onay alınması gerektiğini savunan Apple planlarından geri adım atmamışa benziyor.
Farklı şirketler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulama, kullanıcılar hakkında farklı kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte onların detaylı profillerinin oluşturulmasına yardımcı oluyordu. Yeni gelen özellik ise iOS uygulamalarının, kullanıcıyı diğer uygulamalarda arayabilmek ve takip edebilmeleri için izin istemelerini gerektirecekti. Ancak bu yeni özelliğin ne zaman işleme sokulacağı tam olarak bilinmiyordu. Şimdiye kadar.
MacRumors tarafından gelen bilgilere göre Apple, bu işlevin denemelerine başladı. İlk gelen bildiriler ise özelliğin iOS 14.4 beta sürümünde denendiği yönünde. Bununla beraber bazı iOS 14.3 versiyonu kullanıcıları da böyle bir uyarı aldıklarını ve seçim yapabildiklerini bildiriyorlar.
Buradan görülebilecek en önemli şeylerden birisi Apple’ın bu uygulamaya hız vermiş olması. Böylelikle muhtemelen bir ay içerisinde iOS 14.4 çıkışı ile beraber bu işlevi görebiliriz. Ki hatırlanacağı üzere Apple, iOS 14.3 versiyonunda da uygulamaların kullanıcıların hangi bilgilerini kullanacağını göstermelerini zorunlu kılmıştı.
Apple firmasının aslında bu yeni güncellemeleriyle birlikte bilgi toplanmasını herhangi bir şekilde engellemek istemediğini söyleyebiliriz. Sadece bunun kullanıcıya bildirilmesi ve onlardan izin alınmasını savunup buna yönelik önlem alıyorlar. Bu önlemler dolayısıyla da kullanıcıların izin vermemesi durumunda şirketler bu uygulamalarına devam edemeyecekler gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, gelecek yıl 5G için strateji değiştirebilir
Apple iPhone 12 akıllı telefonlarının çıkmasının ve bu segmentte en popüler 5G telefonlar olmalarının ardından; Kore devi Samsung gelecek sene bu alanda farklı bir yol izlemeye gidebilir.
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Bir Güney Kore yayınında görülen rapora göre Samsung, 2021 yılının ikinci yarısında Galaxy A22 5G telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Akıllı telefonun 180 Dolar civarındaki fiyatı ise onu şirketin en uygun fiyatlı 5G telefonu yapacak.
Şirketin ürettiği başka cihazlarda kullanılan Original Design Manufacturer (ODM) metodunda tasarım ve üretim süreçleri dış kaynaklı yürütülürken; bu cihazın üretimi için ise Koreli firmanın Joint Development Manufacturer (JDM) modelini kullanacağı da raporda belirtilenler arasında yer alıyor.
JDM metodu aslında ODM’nin bir uzantısı sayılıyor. Sadece şirkete süreci kendi yönetebilmesi için daha fazla alan tanınıyor. Böylelikle de işgücü ve geliştirici masraflarından biraz daha kısılmış olunması bekleniyor. Galaxy A22 5G için kullanılacak olan bu metotta da, Samsung firmasının önceki ODM ortakları Wingtech ve Huaqin firmalarının yer alacağı yine gelen bilgiler arasında görülebiliyor.
Bir süredir ODM metoduna karşılık olumsuz tepkiler aldığı düşünülen Samsung, bu sene telefonlarının %20-30 civarında görülen JDM üretimine ilerleyen zamanlarda tamamen geçmeyi planlıyor.
Samsung Galaxy A22 5G öncesinde, A32 gelecek
Galaxy A22 5G, sadece LTE destekli A21 telefonunun devam cihazı olacak olup, sadece Asya piyasalarında satışa sunulması muhtemel. Ondan önce 2021 yılının ilk yarısında ise muhtemelen Galaxy A32 5G kullanıcılarla buluşacak.
Steve Hemmerstoffer isimli kaynağa göre, Galaxy A32 5G telefonu 6.5inç düz bir ekran ve damla çentikle gelecek. Plastik malzeme kullanılması beklenen telefonun sızan resimlerinde dörtlü bir kamera takımı da görülebiliyor. Parmak izi okuyucusunun ise kilit tuşunda olacağı söylenen telefon 3.5mm kulaklık girişi de barındıracak.
Samsung firmasının Galaxy A51 ve Galaxy A71 gibi orta segment telefonları oldukça ilgi görmüştü. Şimdi de firma, izleyebileceği bu yeni yolla birlikte Xiaomi ve Huawei gibi firmaların daha çok alana sahip olduğu giriş segmenti seviyesinde de ilerlemek istiyor gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Mi 11 serisinin, insanı bakmaya doyuramayacak renkleri ortaya çıktı
Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi olan Mi 11 serisinin, “baktıkça bakası geliyor insanın” dedirtecek dört farklı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerle birlikte, şirketin 28 Aralık’ta tanıtacağı yeni amiral gemisinin ekranının Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunacağı da açığa çıktı.
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Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Mi 11’le alakalı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Önceki haberlerimizde telefonun Wi-Fi sürümü, RAM’i ve düşük ışık performansı gibi önemli özelliklerini sizlere aktarmıştık; şimdiyse telefonun dört farklı rengini ve ön taraftan nasıl göründüğünü açıkça belli eden render görüntüleri ortaya çıktı.
Xiaomi, dün resmi Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Mi 11’in gece modu özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınlamıştı. Şirket tarafından bu kez yapılan paylaşımdaysa, Mi 11’in ekranının Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunacağı belirtildi. Gorilla Glass’ın diğer sürümlerine nazaran çok daha fazla koruma sağlayacak Victus teknolojisiyle donatılan ekranın, şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılmış en maliyetli ekran olduğu bildiriliyor.
Maliyetli olmasına karşın da, haliyle Mi 11 serisinin ekranı rakiplerine oranla çok daha dayanıklı olacak. Bu noktada Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda Gorilla Glass Victus teknolojisinin dayanıklılığını göstermek için birkaç örnek video paylaştı. Paylaşılan videolardan birinde, Xiaomi Mi 11’in 100 kilogramlık bir basınca maruz bırakıldığı görülüyor. Sıradan bir ekranla da karşılaştırması yapılan ekran, Gorilla Glass Victus teknolojisi sayesinde 100 kilogramlık basınca daha fazla dayanabiliyor.
Xiaomi Mi 11 serisinde kullanılacak ekran, 100 KG’lık basınçla test edildi
Xiaomi Mi 11, dört farklı renkle çıkacak
Xiaomi Mi 11’in tanıtımına birkaç gün kala, telefonun tüm çıplaklığıyla kanlı canlı görüntüleri de açığa çıktı. Weibo üzerinden paylaşılan render görüntülerine göre, Xiaomi Mi 11 toplam dört farklı renkle beraber satışa çıkacak. Xiaomi muhtemelen bu renkleri özel isimlerle adlandıracaktır, ancak biz şimdilik yüzeysel bir tabirle; siyah, beyaz, mor ve mavi diyelim.
Bununla birlikte Mi 11’in ön taraftan göründüğü birkaç fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğraflara bakılırsa Xiaomi Mi 11, köşeleri yuvarlatılmış kavisli bir ekrana sahip olacak. Ayrıca telefonun çerçevelerden olabildiğince arındırılmış bir tasarıma sahip olacağı da dikkat çekiyor. Ortaya çıkan fotoğraflarda, telefonun Android 11 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı ve 12,0 GB RAM’e sahip olacağının belli olduğunu da eklemiş olalım.
Xiaomi Mi 11’in ön ve arka taraftan detaylı görünüşü
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