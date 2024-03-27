Xiaomi‘nin amiral gemisi Mi 10 serisi, sonunda beklenen HyperOS güncellemesini alacak. Bu önemli gelişme, Xioami’nin mobil sistem yazılımı departmanı müdürü Zhang Guoquan tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Xiaomi Mi 10 HyperOS güncellemesi ile yeniden hayat bulacak gibi görünüyor.

Guoquan’a göre, bu heyecan verici güncelleme Nisan ayında kullanıcılara sunulacak. Ancak, henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, beta test kullanıcılarıyla sınırlı bir başlangıç ​​yapması bekleniyor.

Mi 10 serisi kullanıcıları, Xiaomi’nin bu güncelleme planıyla oldukça şanslılar. Zira Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra olarak adlandırılan bu cihazlar, aslında Xiaomi’nin 2021 yazılım politikası kapsamında 3 Android güncellemesi vaat etmiyordu.

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Ancak, geçen yıl MIUI 14 ile birlikte bu cihazlar Android 13’e yükseltildi. Bu da Xiaomi’nin, kullanıcılarını memnun etmek ve cihazlarını güncel tutmak için sunduğu bir hizmet olarak değerlendirilebilir.

Şimdi ise, MIUI 11 ile tanıtılan Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun, HyperOS formundaki dördüncü büyük yazılım güncellemesine tabi tutulacağı belirtiliyor. Aynı güncelleme, MIUI 12 ile başlatılan Mi 10 Ultra için üçüncü büyük güncelleme olacak.

Ancak, Mi 10 serisi için HyperOS güncellemesi, muhtemelen Android 14’ü getirmeyecek. Çünkü eski telefonlar için HyperOS, Android 13’ü temel alıyor. Mi 10 telefonları için HyperOS güncellemesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktıkça, kullanıcılar için güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Bu güncelleme, Mi 10 serisinin kullanıcılarına daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.