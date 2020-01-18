Video
Realme Türkiye’ye geliyor – Xiaomi’nin en dişli rakibi olacak! (VIDEO)
Realme markası, 21 Ocak itibarıyla Türkiye lansmanı yapıyor ve ülkemize resmi olarak giriş yapıyor. Son dönemin yükselen Çinli markalarında biri olan Realme’nin özellikle fiyat performans cihazlarıyla öne çıkmasından dolayı bu gelişme Türkiye akıllı telefon pazarı için oldukça önemli. Bu videomuzda, Realme Türkiye ve gelecek yeni modellerle ilgili düşüncelerimizi paylaştık.
Realme kimdir?
Realme markası, aralarında Oppo ve OnePlus gibi şirketlerinde bulunduğu bir grubun üyesi. Bildiğiniz gibi bu gruptaki markaların hepsi, kendilerine has bir strateji ile yönetiliyor. Örneğin Oppo fiyat olarak genele göre biraz pahalı ancak “kaliteli” algısıyla hareket ediyor. OnePlus ise sadece amiral gemisi üreten ve özellikle hıza odaklanan bir yapıda. Bu konuda Realme ise aynı Xiaomi ve Xiaomi’nin alt markası Redmi gibi fiyat odaklı ve fiyatına oranla iyi performans vadeden bir marka çizgisinde. Şirketin bugüne kadar yurtdışında gördüğümüz akıllı telefonları fiyat performans oranı olarak hayli başarılı.
21 Ocak günü yapılacak lansmanda şirket Realme XT, 5 Pro ve C2 modelleri ile pazara giriş yapacak. Bu modellerden ikisi Snapdragon 712 işlemci kullanırken, 4000 mAh pil kapasitesi ve kamera özellikleriyle öne çıkıyorlar. Fiyatlar konusunda da videomuzda aldığımız bazı duyumları dile getirdik. Zira daha önce N11 web sitesinde ortaya çıkan bazı Realme telefonları vardı. Burada 5 Pro modeli için görünen 1799 TL’lik satış fiyatı, aldığımız duyuma göre lansmanda daha da düşük bir fiyatlı karşımıza çıkacak.
Sizden Gelenler
Hangi şirketin CEO’su olmak isterdik? Sizden Gelenler #59
Sizden Gelenler #59 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
Zaman çizelgesi (Can Kahya’ya teşekkürler)
1:02 İstediğiniz bir şirketin CEO’su olma hakkınız olsaydı bu hangisi olurdu ve seçtiğiniz şirkette neyi veya neleri değiştirmek isterdiniz?
2:44 Sony Telefon Türkiye Pazarı Açılır Mı? / Sony Türkiye’ye ne zaman döner? Sony Xperia 5 almak istiyorum.
5:29 Ayriyeten Vestel z40 hakkında Vestel’in şu anki durumu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum?
9:49 Trans hümanizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Dijital evreni biyolojik yapımızla bütünleştirmeli miyiz yoksa bu insanın kıyameti mi olur?
11:32 S20 serisi teknoloji dünyasında ses getirir mi? Özellikle kamera ve ekran konusunda.
12:55 Twitter akışında internet sorunu yaşayan birçok insana yardım etmeye çalışıyor Ersin Akman. Türkiye’nin en az sorun yaşatan internet servis sağlayıcısı kim? Acaba bir fiyat performans videosu gelir mi? Hangi internet sağlayıcısı konulu…
18:02 Stadia’nın 2020 macerası hakkında ne düşünüyorsunuz ? Yerli bir alternatif olsa(Sadece PC destekleyen) tutunabilir mi piyasada?
20:16 Gün içinde en çok hangi teknolojik aletleri kullanıyorsunuz?
22:18 Birbirinin kopyası olarak çıkan sürekli yeni model diye ekstra bir kamera ekleyip piyasaya sürülen telefonlar hakkında ne düşünüyorsun?
22:11 Piyasanın kalitesi sizce de düşmedi mi? Her marka her sene yeni bir cihaz tanıtmaya başladı bunun sonucunda bir müddet sonra sahip olunan cihazlar ya güncelleme almıyor ya da yeni aldığı güncelleme ile yavaşlatılıyor ve yeni çıkan ürüne yönlendiriliyor. Bu bir gerçek bu ne kadar adil bunun bir sınırı olmalı mıdır?
25:00 Sizce S20 ultra p40 pro ile yarışabilir mi kamera konusunda?
Cuma Raporu
Cuma Raporu #85: Wikipedia, İstanbul’un fethi belgeseli ve dahası
Cuma Raporu #85 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş? Cuma Raporu #85 haberleri zaman çizelgesi
02:22 Wikipedia açıldı
04:34 Galaxy Note 9’a OneUI 2.0 geldi
06:45 Huawei Watch GT2’nin 42mm’liği satışta
09:55 Türk Telekom hisseleri kazandırdı
13:33 Rise of Empires: Ottomans fragmanı çıktı
17:47 Amerika, İngiltere ve Huawei olayı
20:50 AA, Türkiye’nin fiber haritasını açıkladı
Video
BİM’de satılan Freesound kulaklık ve K8 akıllı saat satın aldık!
Bugün itibarıyla BİM mağazalarında satışa çıkan FreeSound TWS kulaklık ve K8 akıllı bileklik modellerini satın aldık. Bakalım her iki ürün bizlere neler sunuyor?
BİM FreeSound TWS ve K8 akıllı bileklik neler sunuyor?
İlk olarak kulaklığın fiyatı 49.90 TL, bilekliğinn fiyatı ise 85 TL olarak listeleniyor. İlk olarak kulaklıktan başlayacak olursak kırmızı ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan cihaz, tasarım olarak Apple AirPods modelinin neredeyse aynısı.
Kulaklıklar kulakta rahat duruyor ve herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Ancak müzik dinlerken sesin dışarıdan da duyuluyor olması bazı yerlerde problem olabilir. Kulaklıkların kendisi yaklaşık 2 saat, kutuyla birlikte ise toplamda 7 saate varan bir müzik dinleme süresi sunuluyor. Cihaz Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıyor ve dilerseniz tek kulaklığı da kullanarak telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.
K8 akıllı bileklik modeli ise Bluetooth 3.0 bağlantısıyla akıllı telefonlara bağlanıyor. Ürün 1.54 inç boyutlu renkli IPS ekran kullanıyor 240×240 çözünürlük sunuyor. Ürünün üzerinde microUSB yuvası, bir fonksiyon tuşu ve 0.3 MP çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Akıllı saat üzerinden telefon araması yapabiliyorsunuz ve üzerindeki mikrofonu bu anlamda güzel iş görüyor. Ayrıca tabii ki adım sayma, kalori takibi gibi spor özellikleri de saat de yer alıyor. Uyumlu uygulamasıyla bildirimlerin de görüntülenemesi mümkün ancak biz yaptığımız denemelerde bunu başaramadık 🙂