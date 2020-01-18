Realme Türkiye’ye geliyor – Xiaomi’nin en dişli rakibi olacak! (VIDEO)

Realme markası, 21 Ocak itibarıyla Türkiye lansmanı yapıyor ve ülkemize resmi olarak giriş yapıyor. Son dönemin yükselen Çinli markalarında biri olan Realme’nin özellikle fiyat performans cihazlarıyla öne çıkmasından dolayı bu gelişme Türkiye akıllı telefon pazarı için oldukça önemli. Bu videomuzda, Realme Türkiye ve gelecek yeni modellerle ilgili düşüncelerimizi paylaştık.

Realme kimdir?

Realme markası, aralarında Oppo ve OnePlus gibi şirketlerinde bulunduğu bir grubun üyesi. Bildiğiniz gibi bu gruptaki markaların hepsi, kendilerine has bir strateji ile yönetiliyor. Örneğin Oppo fiyat olarak genele göre biraz pahalı ancak “kaliteli” algısıyla hareket ediyor. OnePlus ise sadece amiral gemisi üreten ve özellikle hıza odaklanan bir yapıda. Bu konuda Realme ise aynı Xiaomi ve Xiaomi’nin alt markası Redmi gibi fiyat odaklı ve fiyatına oranla iyi performans vadeden bir marka çizgisinde. Şirketin bugüne kadar yurtdışında gördüğümüz akıllı telefonları fiyat performans oranı olarak hayli başarılı.

21 Ocak günü yapılacak lansmanda şirket Realme XT, 5 Pro ve C2 modelleri ile pazara giriş yapacak. Bu modellerden ikisi Snapdragon 712 işlemci kullanırken, 4000 mAh pil kapasitesi ve kamera özellikleriyle öne çıkıyorlar. Fiyatlar konusunda da videomuzda aldığımız bazı duyumları dile getirdik. Zira daha önce N11 web sitesinde ortaya çıkan bazı Realme telefonları vardı. Burada 5 Pro modeli için görünen 1799 TL’lik satış fiyatı, aldığımız duyuma göre lansmanda daha da düşük bir fiyatlı karşımıza çıkacak.