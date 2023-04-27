Her geçen yıl akıllı telefonlarımız daha da büyüyor. Bir zamanlar phablet olarak adlandırılan telefon ve tablet arası bir ekrana sahip 6 inç telefonlar, artık küçük telefon sınıfına giriyor. En iyi telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, farklı fiyat segmentlerinde birçok akıllı telefon seçeneği sunuyor. Ancak Xiaomi’nin telefonlarının çoğunun büyük bir ekranla geldiğini görüyoruz. Bu durum, yakın zamanda değişecek gibi görünmüyor. Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, geçtiğimiz günlerde şirketin neden daha küçük telefonlar üretmeyi düşünmediğine dair bazı bilgiler paylaştı. İşte Xiaomi’nin küçük telefon üretmeme sebebi!

Xiaomi Küçük Telefonların Tercih Edilmediğini Düşünüyor!

Şirketin küçük ve kompakt telefonlar üretip üretemeyeceğini soran bir Weibo kullanıcısına yanıt veren Lei Jun, Xiaomi 13’ün zaten çok iyi bir seçenek olduğunu, iPhone 14 ile tam olarak aynı genişliğe sahip olduğunu ve ekran boyutu ile elde tutma hissi arasında iyi bir denge sunduğunu söyledi.

Xiaomi 13’ün gerçekten de 6.1 inçlik ekranının büyük ekran deneyimi ile taşınabilirlik arasında harika bir denge kurduğu düşünüldüğünde, Lei Jun’un çok doğru bir noktaya parmak bastığını söylemek mümkün. Bu boyut, büyük ekran isteyen ama telefonu cebinden çıkıntı yapınca rahatsız olan kullanıcıları mutlu edecek bir boyut.

Bununla birlikte Lei Jun, Xiaomi’nin küçük telefonlar üretmeme konusundaki kararının satış rakamlarıyla ilgili olduğunu da söyledi. Xiaomi CEO’su, daha küçük telefon isteyen kişi sayısının yeterli olmadığını ve bu nedenle satış hacminin amiral gemisi bir cep telefonu geliştirmek için yapılan masrafları karşılamayacağını söylüyor.

Ayrıca, telefonun küçültülmesi pil ömrünü ve kamera özelliklerini etkileyecektir. Bu da birçok kişinin telefon alışverişi yaparken ilk baktığı noktalardan olan kamera ve pil konusunda Xiaomi’nin diğer markalardan geride kalan bir akıllı telefon üretmesine neden olabilir. Xiaomi doğal olarak bunu istemiyor.

Küçük telefon pazarı gerçekten de daralıyor. Piyasada hala iPhone Mini serisi gibi birkaç seçenek mevcut. Ancak, Apple gibi üreticiler de cihazların satış rakamlarından sonra, zor yoldan bu telefonların satmadığını öğrendi ve bu tür modeller artık güncellenmeyecek.

Android dünyasında ise Galaxy S23, Xiaomi 13 ve Asus Zenfone 8 gibi modeller sundukları küçük kasa yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak bu cihazların bile eskiye kıyasla büyük modeller olduğu söylenebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi’ye hak veriyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!