Akıllı Telefonlar
Xiaomi, kayar yapıda bir esnek ekran patenti aldı!
Xiaomi, internette ortaya çıkan yeni patentine göre esnek yapıdaki ekranlara kayar yapıdaki tasarımıyla beraber yeni bir yaklaşım getirmişe benziyor.
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Mobil dünyada kısa süre önce hayatımızı dahil olan katlanabilir ekranlarından ardından gelecek yeni trend, esnek yapıdaki ekranlar olacak gibi görünüyor. Xiaomi tarafından gelen yeni bir patent haberi, şirketin bu işi ciddiye aldığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.
Xiaomi, geleneksel tasarımın dışına çıkıyor
Xiaomi’nin aldığı patentte göze çarpan mekanizma, ekranın arkaya doğru kıvrılacağı şekilde tasarlanmış. Cihazın alt kısmından arka tarafa uzanan ekranın mekanizması, geleneksel tasarımlardan bir hayli farklı. Geleneksel kayar kasaya sahip cihazlar iki parçadan oluşurken ekran kasada sabit olarak yer alıyordu. Ancak Xiaomi tarafından gelen son patente göre cihaz kasası sabit ve tek parçayken ekran tarafı hareketli mekanizmayı oluşturuyor.
Ekran, önden arkaya kıvrılıyor
IncoPat sitesinin veri tabanında bulunan ve WindowsUnited tarafından paylaşılan patent görsellerine göre kayar yapıdaki ekran ön kısmı tamamen kaplarken arkada ise 3/4’lük alanı kapatıyor. Bu tasarımla ön kısımdan ekranı aşağı yöne doğru kaydırarak ön yüzde yer alan kamera ve diğer sensörlere erişim sağlayabiliyorsunuz. Fazlalık kısım ise mekanizmayla cihazın arka tarafına doğru ilerliyor.
Xiaomi’nin yeni aldığı patenti, herhangi bir cihazıyla beraber ticari olarak kullanıma sunup sunmayacağı ya da sadece deneysel bir çalışma olarak mı kalacağı konusunda bir açıklaması bulunmuyor. Ancak böylesine farklı ve heyecan verici tasarımlar, şirketin ileriye yönelik farklı çalışmaları bulunduğunun önemli bir göstergesi.
Akıllı Telefonlar
İptal edilen Xperia Play 2 ortaya çıktı
Sony ve Ericsson ortaklığıyla kurulan Sony Ericsson, zamanın önde gelen telefon üreticilerinden biriydi. Şimdilerde çokça karşımıza çıkan ‘oyuncu’ ibaresi o zamanlar pek karşımıza çıkmıyordu. Sony Ericsson, bu konuda ilk atılımı Xperia Play ile 2011 yılında yapmıştı. Ortaya çıkan prototipler şirketin, iptal edilen bir Xperia Play 2 modeli üzerinde çalıştığını gösterdi.
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Oyuncu telefonu Xperia Play 2
Zamanın önde gelen telefon üreticisi Sony Ericsson, 2011 yılında Xperia Play adında oldukça ilgi çekici bir telefonu piyasaya sunmuştu. Sony’nin PSP Go el konsolunu andıran telefon, kızaklı bir tasarıma ve 4 inçlik bir ekrana sahipti. Bu kızaklı yapı sayesine fiziksel butonlar ve tetik tuşları ile iyi bir oyun deneyimi vaat ediliyordu. Aynı zamanda telefon ile Playstation oyunlarını oynamak mümkündü.
Prototipe baktığımızda, ilk çıkan Xperia Play’e göre çok daha modern bir tasarım dikkat çekiyor. Fiziksel yön tuşları ve Playstation’ın klasikleşmiş tuş takımının yanı sıra iyi bir oyun deneyimi için tetik tuşları da yerini almış. İlk modele göre en büyük gelişme ise ekran boyutunda yaşanmış. Dokunmatik analoglarla birlikte ”3D” tuşu dikkat çekiyor. Bu tuşun, Nintendo 3DS’te gördüğümüz gözlüksüz 3D teknolojisine benzer bir fonksiyonu aktif ettiği tahmin ediliyor. Xperia Play’in iyi bir satış başarısı yakalayamamasının yeni modelin iptal edilmesinde rol oynadığı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C17 tanıtıldı!
Realme bugün hareketli bir gün geçiriyor. Çinli şirket Hindistan’da üç farklı modelden oluşan Narzo 20 ailesini tüm dünyaya sunarken komşu ülke Bangladeş’te Realme C17 resmi olarak tanıtıldı. Devasa bataryası ve büyük ekranıyla öne çıkan cihaz dörtlü bir kamera sistemiyle geliyor.
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Realme C17 hangi özelliklerle tanıtıldı?
C serisinde daha çok fiyat/performans odaklı cihazlara önem veren Realme, bu serinin en yeni üyesi C17 ile giriş seviyesine göre özellikleriyle öne çıkan bir telefon tanıttı. Realme C17, kalbinde 8 çekirdekli 1.8 GHz hızındaki Snapdragon 460 yonga setini taşıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Cihaz, fotoğraflarda da görüldüğü üzere arka tarafta L şeklinde dizilmiş dört farklı kamera sunuyor. Asıl kullanımda olacak olan iki kamera 13 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8MP’lik ultra geniş açı kamerası iken 2 MP’lik makro çekim kamerası ve 2MP’lik monokrom kamera spesifik durumlarda kullanılabilecek.
Ön tarafta ise son trendlere ayak uydurmaya çalışırken fiyatı da düşük tutma hedefindeki Realme, 90 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında 8 MP’lik ön kamera bulunuyor. Çentik yerine bu tasarıma geçilmesiyle de elde edilen %90.5’lik ekran/gövde oranı ise seviyesine göre dikkat çekiyor.
Batarya konusunda iddialı rakamlar vaat eden Realme C17, 5000 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip. Bu batarya 18W’lık hızlı şarj desteğine de sahip. Ayrıca Realme, bu desteği sağlayan şarj aletini kutuda sunarak kullanıcıları ek masraftan kurtarmış oluyor. Deniz mavisi ve göl yeşili olmak üzere iki renkte satışa sunulacak olan cihaz 190 dolar gibi uygun bir fiyata sahip.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T çıkış tarihi Amazon sayesinde belli oldu!
OnePlus 8T, çıkış tarihi kesinleşti. Amiral gemisi özelliklere sahip olan akıllı telefon, tahmin edildiği gibi 14 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak.
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OnePlus 8T 14 Ekim’de piyasaya çıkacak!
OnePlus yeni amiral gemisi telefonu ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma 8T modelini piyasaya sürmeye hazırlanır iken, cihazın artık çıkış tarihi de netleşti. Amazon Hindistan‘da listelenen akıllı telefon, 14 Ekim tarihinde satışa sunulacak. Cihaz bilgilerinde yer alan bilgi sayesinde kesinleşen çıkış tarihinin ardından cihaz hakkında neredeyse her şeyin ortaya çıktığını belirtebiliriz. Tasarım detayları ve teknik özellikleri de belli olan akıllı telefon, 6.55 inç AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Delikli ekran teknolojisinin kullanıldığı akıllı telefon, 32 MP değerinde ön kamera ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta da dörtlü kamera sisteminin yer aldığı akıllı telefonun kameraları sırasıyla, 48 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş.
Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak OnePlus 8T, kullandığı yonga seti sayesinde 5G özellikli olacak. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak akıllı telefon, 4500 mAh değerinde batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. 65 W hızlı şarj desteğine sahip akıllı telefon Android 10 sürümü ile piyasaya çıkacak. 800 ile 1000 dolar arası değişen fiyat etiketlerine sahip olacak cihazın fiyatını, RAM ve depolama alanlarındaki farklılıklar belirleyecek. Bakalım OnePlus yeni amiral gemisi cihazı ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.