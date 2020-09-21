Xiaomi, kayar yapıda bir esnek ekran patenti aldı!

Xiaomi, internette ortaya çıkan yeni patentine göre esnek yapıdaki ekranlara kayar yapıdaki tasarımıyla beraber yeni bir yaklaşım getirmişe benziyor.

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Mobil dünyada kısa süre önce hayatımızı dahil olan katlanabilir ekranlarından ardından gelecek yeni trend, esnek yapıdaki ekranlar olacak gibi görünüyor. Xiaomi tarafından gelen yeni bir patent haberi, şirketin bu işi ciddiye aldığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Xiaomi, geleneksel tasarımın dışına çıkıyor

Xiaomi’nin aldığı patentte göze çarpan mekanizma, ekranın arkaya doğru kıvrılacağı şekilde tasarlanmış. Cihazın alt kısmından arka tarafa uzanan ekranın mekanizması, geleneksel tasarımlardan bir hayli farklı. Geleneksel kayar kasaya sahip cihazlar iki parçadan oluşurken ekran kasada sabit olarak yer alıyordu. Ancak Xiaomi tarafından gelen son patente göre cihaz kasası sabit ve tek parçayken ekran tarafı hareketli mekanizmayı oluşturuyor.

Ekran, önden arkaya kıvrılıyor

IncoPat sitesinin veri tabanında bulunan ve WindowsUnited tarafından paylaşılan patent görsellerine göre kayar yapıdaki ekran ön kısmı tamamen kaplarken arkada ise 3/4’lük alanı kapatıyor. Bu tasarımla ön kısımdan ekranı aşağı yöne doğru kaydırarak ön yüzde yer alan kamera ve diğer sensörlere erişim sağlayabiliyorsunuz. Fazlalık kısım ise mekanizmayla cihazın arka tarafına doğru ilerliyor.

Xiaomi’nin yeni aldığı patenti, herhangi bir cihazıyla beraber ticari olarak kullanıma sunup sunmayacağı ya da sadece deneysel bir çalışma olarak mı kalacağı konusunda bir açıklaması bulunmuyor. Ancak böylesine farklı ve heyecan verici tasarımlar, şirketin ileriye yönelik farklı çalışmaları bulunduğunun önemli bir göstergesi.