Xiaomi kamera odaklı telefonunu Ocak ayında tanıtacak!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bu yılın başında şirket içinde özel bir kamera bölümü açmıştı. Bu kamera bölümünde çalışan mühendislerin sadece cihazlara konulacak olan kameralarla ilgilenilmesi amaçlanmıştı.

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Kamera odaklı yeni telefon!

Xiaomi Kurucu Ortağı Lin Bin yaptığı açıklamada kamera bölümünün, en iyi kameralı telefonu üretmek için çalıştığını söyledi. Açıklaması ile birlikte bir görsel paylaşan Bin, Ocak ayında 48 MP çözünürlüğe sahip bir telefon geleceğini söyledi. Paylaştığı görselde bulunan telefonun arka kamerasının hemen altında bu açıklamayı onaylayan bir 48 MP ibaresi yer alıyor. Ayrıca bu telefonu birkaç hafta kullandığını belirten Bin, cihazın fena olmadığını belirtti.

Ancak yüksek çözünürlüğün kameranın iyiliğine etki etmediğini daha önce çıkan kamera sensörlerin de görmüştük. Lakin sensörlerin diğer etkenleri iyi fotoğraflar çıkarmamıza etki edebiliyor. Ayrıca Sony Temmuz ayında IMX586 48 MP Quad Bayer sensörünü tanıtmıştı. Sony IMX586 ayrıca 0.8µm olan çok sayıda piksele sahip. Bunun yanında Samsung’da GM1 adında yeni 48 MP kamera sensörünü de tanıtmıştı.

Ocak ayında tanıtılması beklenen bu cihaz, kamera odaklı bir telefon olacak gibi görünüyor.