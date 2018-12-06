MediaTek Helio M70 5G tanıtıldı!

Qualcomm, ilk 5G bağlantı desteği olan işlemcisi Snapdragon 855’i tanıttıktan sonra bir hamlede MediaTek’ten geldi. MediaTek, Helio M70 5G’yi resmi olarak duyurdu.

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Birçok bağlantı türünü destekliyor

MediaTek Helio M70, 2G / 3G / 4G / 5G etkin bağlantı desteğine sahip multimode bir yonga seti olmayı başardı. Helio M70 bağımlı ve bağımlı olmayan ağ mimarileri, 6 GHz frekans bandı, yüksek güçlü kullanıcı ekipmanları ve diğer 5G teknolojileri ile birlikte 5G bağlantı destekliyor.

Şirket bu yeni yonga setinin 5 Gbps veri hızı özelliklerine uygun olarak tasarladığını söyledi. MediaTek Kablosuz İletişim Bölümü Genel Müdürü Lee şunları söyledi: “MediaTek, en yeni teknolojilerin benimsenmesini desteklemeye kendini adamıştır. İlk 5G bazband yonga setinin (Helio M70) ticarileştirilmesi ile tüketiciler, eksiksiz bir çözümden heyecan verici 5G deneyimini yaşayabilecekler. Gelecekte, 5G ve AI uygulama alanları büyümeye devam edecek, cep telefonları veya akıllı yaşam gibi alanlarda kullanıcılara bağlı deneyimi artıracaktır.” Dedi.

Bu yeni yonga seti son kullanıcılar için gelişmiş özelliklerde yeni bir deneyim katacak gibi görünüyor. Bu şekilde bu işlemciyi kullanan markalar ince ve daha güçlü cihazlar ortaya çıkarabilecekler. Bu yonga setine sahip cihazlar 2019’un ilk yarısı telefonlarda yerini almaya başlayacak.