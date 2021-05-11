Xiaomi İspanya’nın En Çok Satan Telefon Markası Oldu!

Resident Evil Village oyunu an itibariyle oyun dünyasına merhaba dedi. Capcom yapımı oyun serinin değişen hali ile bir kez daha hayranlarını karşıladı. Kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşan oyun ile alakalı şok bir iddia ortaya çıktı. 2013 yapımı Frankenstein’s Army filminin yönetmeni Richard Raaphorst, oyun içinde yer alan bir yaratığın olduğu gibi kendi filminden alındığını açıkladı. Richard Raaphorst Capcom‘u hırsızlıkla suçladı. Ayrıca yönetmen iddiasını filminden ve oyundan çekilen resimlerle kuvvetlendirdi.

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Resident Evil Village oyununda yer alan bir yaratık için çalıntı iddiası!

Korku oyunları tekrardan oyun dünyasında önemli bir yere sahip olmaya başlıyor. Gerilimin ve aksiyonun üst seviyede olduğu bu oyunlar yeniden popüler hale geliyorlar. Kuşkusuz bu oyunlar arasında ilk akla gelen serilerden biri de Resident Evil. Zombi, yaratık odaklı aksiyon korku oyunu olan seri, düşen popülaritesini tarz değiştirerek yakaladı. Resident Evil 7 ile birlikte yapımcı firma Capcom, oyunu standart silahlı aksiyon korku oyunu olmaktan çıkardı. Firma serinin yedinci oyunu ile birlikte aksiyonu ikinci plana atarak oyuncuları daha fazla korkuttu. Hatta artan gerilim yüzünden, oyunu tamamlayamayan pek çok oyuncu yer alıyor. Ancak övgülerin farkında olan Capcom, serinin sekizinci oyunu olan Village‘da da benzer bir yapıyı sürdürdü. Çıktığı günden bu yana önemli satış rakamlarını yakalayan korku oyununu şimdiden yılın oyunu olarak gösterenler dahi var. Ancak bugünkü konumuz biraz can sıkıcı olabilir. Zira oyun ile alakalı ilginç bir çalıntı iddiası ortaya atıldı.

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Oyunda yer alan bir yaratığın, 2013 yapımı bir filmdeki karaktere oldukça benzer olduğu ortaya çıktı. 2013 yapımı Frankenstein’s Army filminin yönetmeni, Richard Raaphorst, LinkedIn hesabından yaptığı bir paylaşım ile kendi filminde yer alan yaratığın oyundaki ile hemen hemen aynı olduğunu açıkladı. Resident Evil Village içerisinde yer alan “Sturm” isimli yaratık, uçak pervanesi şeklindeki kafa yapısı ile dikkat çekiyor. Oyun içi “boss” olan karakterin daha önceden bir filmde yer alması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Zira Richard Raaphorst, oluşan bu durumdan son derece rahatsız. Richard Raaphorst “Sturm” karakterini ilk gördüğünde sinirlendiğini açıkladı. Daha sonra gurur duyduğunu açıklayan yönetmen tepkilerin ardından yeniden sinirlendiğini takipçileri ile paylaştı. Zira Capcom, bu durum ile alakalı yönetmene herhangi bir bilgi vermemiş. Hatta oyun içerisinde dahi adını anan olmamış.

Richard Raaphorst herhangi bir dava açmayacak!

Olaylar karşısında üzgün olduğunu belirten yönetmen, konuyu yargıya taşımayacağını duyurdu. Richard Raaphorst filmin haklarına sahip olmadığı için genel olarak dava açma yetkisinin olmadığını belirtti. Bununla birlikte yönetmen, hakkının teslim edilmemesi nedeniyle de oldukça üzgün. Capcom‘u bir nevi hırsızlıkla suçlayan Richard Raaphorst, tamamen kendi tasarımı olan karakterin izinsiz kullanılmasının hoş olmadığını açıkladı. Tüm bunların yanı sıra Capcom konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Zira firma şu an bulutların üzerinde diyebiliriz. Çıkışından bu yana rekorları alt üst eden oyun, Steam en çok satan oyun listesinde ilk 10‘a girmeyi başardı. Hatta sevilen korku oyunu listenin zirvesine dahi yerleşti. Ayrıca oyun eş zamanlı oynanma konusunda da önemli rakamlara ulaşmayı başardı. Resident Evil Village çıktığı ilk iki günde 100 binin üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Twitch‘te de oldukça popüler olan oyun, 600 bine yakın izleyiciye ulaşmayı başardı. Capcom‘un satış rekoru kırmasını beklediği oyun ile alakalı hırsızlık iddiaları atılsa da şu an oyunun başarısının önüne çok geçemeyecekmiş gibi gözüküyor. Tarz değişikliği ile yeniden yükselişe geçen Resident Evil serisi, uzun bir süre daha gündemde kalacakmış gibi gözüküyor. Serinin son oyunu Village, Steam‘de 279 TL‘ye satılmakta. Bununla birlikte serinin yedinci oyunu ile birlikte almak isteyen oyuncular için de fiyat 359 TL.

Resident Evil Village sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon RX560

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon RX560 DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimleri;