Xiaomi ilk katlanan telefonunu tanıttı! | Xiaomi Mi MIX FOLD

Dün Xiaomi CEO’su Lei Jun’un sağlık problemleri nedeniyle Mix serisi tanıtılamamıştı. Mi Mix 3’ten yaklaşık 3 sene sonra yeni bir Mix telefonunu tanıttı. Yeni Mi Mix FOLD katlanabilen formuyla baştan aşağıya yenilenmiş oldu.

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Xiaomi’nin ilk katlanabilen akıllı telefonu: Mi Mix Fold

Özellikleriyle çok dikkat çekici bir yapıda olan Mi Mix Fold, katlanabilen telefonlar arasına ismini yazdırdı. Açıldığında 8.01 inç‘lik devasa bir ekran bizleri karşılıyor. DCI-P3 renk gamutunu destekleyen bu ekran “Katlanabilen AMOLED” formuna sahip. Ayrıca 1.07 milyar renk sunan cihaz; HDR10+ desteği ve 600nit parlaklık sunuyor. WQHD+ 2480×1860 piksel çözünürlüğü sunan model 387ppi değerine sahipken aynı zamanda 4:3 ekran yapısını benimsiyor. Bu ekran 60 Hz ekran yenileme oranına ve 120Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ekranın Dolby Vision desteğinin olduğunu da söylemeyi unutmayalım. Kapalı halinde ise 6.52 inçlik 840 x 2520 piksel çözünürlüğünde 650nit parlaklık sunan 90Hz ekran tazeleme, 180Hz ekran örnekleme hızına sahip AMOLED ekran mevcut. Ayrıca HDR10+ Dolby Vision destekli bir ekran. TrueColor Display teknolojisi sayesinde de ekran sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor.

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İşlemci kısmında ise Qualcomm Snapdragon 888 kullanan Mi Mix Fold 12GB RAM/ 256GB ve 12GB RAM 512GB UFS 3.1 depolama birimi ve ram seçenekleri ile geliyor. Batarya konusunda gayet cömert olan cihaz 5020mAh pile sahip. Bu pili de 67W hızlı şarj ile beraber kısa sürede doldurabiliyor.

Xiaomi kamerada ilkleri sunmaya devam ediyor

Kamera konusunda Mi 11 Ultra’ya göre çok fazla üzerinde durulmasa da bir çok yeniliği de içinde barındırıyor. Surge C1 fotoğraf işleme işlemciyle geliyor. Ek olarak dünyanın ilk sıvı lensine sahip olduğunu da söyleyelim. Ana kamerada 108 MP, f/1.8 değere sahip dual pixel teknolojisini kullanıyor. 8 MP çözünürlüğünde TeleMakro kamerası kullanıyor. Bu sayede hem zoomlu fotoğraflar hemde makro çekimler yapabilmek mümkün. Ayrıca bir de 13 MP f/2.4 değerine sahip, 123˚‘lişk bir geniş açı kamerası mevcut. Bu kameralar ile video çekmek isterseniz de 8K 24/30fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps çekimler yapabiliyorsunuz. Ön tarafta ise 20 MP değerine sahip bir kamerası mevcut. Bu kamera ile de 1080p 30/60fps, 720p 120fps çekim yapabiliyor.

Ses konusunda Mi 11 de Harman/Kardon ile yenilikçi bir işbirliği yapan Xiaomi burada çıtayı biraz daha yükselterek dörtlü bir stereo hoparlör sistemine geçmiş. Ek olarak modelde 3.5mm kulaklık girişi de bulunmuyor.

Mi MIX FOLD’a özel versiyon: Ceramic Special Edition

İsminden de anlaşılacağı gibi bu model standart versiyondan farklı olarak seramik arka yüzey ile geliyor. Standart versiyon seramik dokulu Corning Gorilla Glass 5 ile geliyor. Özel versiyonda ise altın bir orta çerçeve ve ses düğmelerinin yanı sıra özel lazer kazıma ile siyah bir seramik arka yüze sahip. Buna ek olarak seramik versiyon 16GB+512GB olarak geliyor.

Fiyatlarına baktığımızda ise ;

12GB+256GB versiyonu 9,999 YUAN,

12GB+512GB 10,999 YUAN,

16GB+512GB Seramik versiyon 12,999 YUAN‘dan satışa bugün itibariyle çıkıyor. Euro bazında da €1300‘dan başladığını söyleyelim.