Xiaomi, Windows bilgisayarlarına yabancı değil. Çinli üretici, farklı fiyat etiketleri ve yeteneklere sahip sağlam bir Windows dizüstü bilgisayar portföyüne sahip bir seçenek var. Xiaomi, Windows 11 ve ARM işlemcili 2’si 1 arada hibrit tablet olan Xiaomi Book S‘yi duyurdu.

Xiaomi Book S, Microsoft’un Surface Pro cihazlarıyla ilk kez tanıttığı hibrit tabletlerin köklü formülünü takip ediyor. 16:10 ekrana, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve mütevazı bir 60Hz yenileme hızına sahip 12,4 inçlik bir tablet olarak karşımızda.

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İçindekiler ARM hibrit tablette Xiaomi Book S Windows

ARM hibrit tablette Xiaomi Book S Windows

Xiaomi Book S’yi hibrit Windows tablet kalabalığında öne çıkaran şey, işlemci seçimidir. Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 lehine geleneksel Intel yongalarından vazgeçmeye karar verdi. Bu, Qualcomm’un en yeni veya en hızlı işlemcisi değil, ancak yine de iyi bir performans sunuyor ve nihai fiyatı düşürmeye izin veriyor.

Ekran: 12,4 inç, 2560 x 1600 piksel, 500 nit

%100 DCI-P3, Corning Gorilla Glass 3

12,4 inç, 2560 x 1600 piksel, 500 nit %100 DCI-P3, Corning Gorilla Glass 3 İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 RAM: 8 GB LPDDR4X

GB LPDDR4X Depolama: 256 GB SSD

256 GB SSD Batarya: 65W şarj cihazıyla 38W pil

13,5 saate kadar video oynatma

65W şarj cihazıyla 38W pil 13,5 saate kadar video oynatma Bağlantı Noktaları: 1x USB-C, 3,5 mm ses jakı, microSD okuyucu

1x USB-C, 3,5 mm ses jakı, microSD okuyucu Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Boyutlar: 294 x 197 x 8,95 mm, 720g

11,5 x 7,7 x 0,3 inç, 1,58 lb

294 x 197 x 8,95 mm, 720g 11,5 x 7,7 x 0,3 inç, 1,58 lb İşletim Sistemi: Windows 11

Üretici ayrıca hücresel modemi de bırakarak, potansiyel alıcılar için Wi-Fi’yi mevcut tek bağlantı seçeneği olarak bıraktı. Bu nedenle, Xiaomi Book S, “Her Zaman Bağlı PC” cihaz kategorisinin dışında kalıyor.