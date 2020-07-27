Xiaomi, ilginç bir telefon tasarım patenti aldı!

Xiaomi, son dönemlerde ilginç yorumlara sebep olabilecek bir akıllı telefon patenti aldı. Firma, içerisinde gerçek kablosuz kulaklık konulabilecek bir tasarımın patentini aldı.

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Xiaomi, telefon içinde kulaklık tasarımı ile gelebilir!

Akıllı telefon dünyasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Xiaomi geçtiğimiz günlerde aldığı yeni patent ile adından çokça söz ettirecek gibi gözüküyor. LetsGoDigital isimli internet sitesinde ortaya çıkan patente göre, firma gerçek kablosuz kulaklıkları akıllı telefonların içine yerleştirmeyi planlıyor. Tahmini resimler ile ortaya çıkan patent eğer gerçekleşirse, son dönemde kullanımı artan gerçek kablosuz kulaklıklar kullanıcılar için dert olmaktan çıkacak. Zira kutuları ve boyutları nedeniyle kaybolmaya çok müsait olan bu cihazlar, Xiaomi sayesinde sonsuza dek güvende olabilir.

Xiaomi tarafından alınan patent genel yapı itibariyle Samsugn‘un Galaxy Note serilerinden görmeye alıştığımız S-Pen’in yerleştirilmesine benzemekte. Telefonun tepesine yerleştirilecek kulaklıklar sayesinde kullanıcıların ilaveten yük taşımaları engellenecek gibi gözüküyor. Ancak bu kadar güzel olayın içerisinde can sıkabilecek bir noktada yer almakta. Şöyle ki cihaz içerisinde sığabilecek bir kulaklığı ne kadar küçültsek de akıllı telefonların da bir nebze kalınlaşması göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Yani Xiaomi bu teknolojiyi bizlere daha kalın akıllı telefonlar ile sunmak zorunda. Öte yandan kulaklıkların, akıllı telefon içerisinde şarj olmaları nedeniyle, batarya performansının da çok önemli olduğunu unutmamak gerek.