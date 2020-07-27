Akıllı Telefonlar
Xiaomi, ilginç bir telefon tasarım patenti aldı!
Xiaomi, son dönemlerde ilginç yorumlara sebep olabilecek bir akıllı telefon patenti aldı. Firma, içerisinde gerçek kablosuz kulaklık konulabilecek bir tasarımın patentini aldı.
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Xiaomi, telefon içinde kulaklık tasarımı ile gelebilir!
Akıllı telefon dünyasında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Xiaomi geçtiğimiz günlerde aldığı yeni patent ile adından çokça söz ettirecek gibi gözüküyor. LetsGoDigital isimli internet sitesinde ortaya çıkan patente göre, firma gerçek kablosuz kulaklıkları akıllı telefonların içine yerleştirmeyi planlıyor. Tahmini resimler ile ortaya çıkan patent eğer gerçekleşirse, son dönemde kullanımı artan gerçek kablosuz kulaklıklar kullanıcılar için dert olmaktan çıkacak. Zira kutuları ve boyutları nedeniyle kaybolmaya çok müsait olan bu cihazlar, Xiaomi sayesinde sonsuza dek güvende olabilir.
Xiaomi tarafından alınan patent genel yapı itibariyle Samsugn‘un Galaxy Note serilerinden görmeye alıştığımız S-Pen’in yerleştirilmesine benzemekte. Telefonun tepesine yerleştirilecek kulaklıklar sayesinde kullanıcıların ilaveten yük taşımaları engellenecek gibi gözüküyor. Ancak bu kadar güzel olayın içerisinde can sıkabilecek bir noktada yer almakta. Şöyle ki cihaz içerisinde sığabilecek bir kulaklığı ne kadar küçültsek de akıllı telefonların da bir nebze kalınlaşması göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Yani Xiaomi bu teknolojiyi bizlere daha kalın akıllı telefonlar ile sunmak zorunda. Öte yandan kulaklıkların, akıllı telefon içerisinde şarj olmaları nedeniyle, batarya performansının da çok önemli olduğunu unutmamak gerek.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3S 31 Temmuz’da tanıtılacak!
Son yıllarda oyun telefonları arasındaki rekabet giderek artıyor. Son olarak yeni tanıtılan Snapdragon 865+ yonga setine sahip Asus ROG phone 3 teknik özelikleri ile oldukça dikkat çekmişti. Şimdi Black Shark tarafı da serisini güncelleyerek Black Shark 3S modelini 31 Temmuz’da tanıtacak.
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Black Shark 3S 31 Temmuz’da tanıtılacak!
Qualcomm kısa süre önce Snapdragon 865+ yonga setini tanıttı. Akıllı telefon üreticileri güncellenen yonga seti ile birlikte yeni modeller tanıtmaya başladı bile. Asus, Lenevo ve Samsung yeni telefonlarını duyurdular ve diğer telefon üreticileri de yakında bu güncellemeyi takip edecek. Black Shark’ın marka yöneticisi yakın zamanda Weibo’da Black Shark 3S adlı bir telefon duyurusu yayınladı. Görselden telefonun 31 Temmuz’da tanıtılacağı ve Tencent versiyonunun da olacağı görülüyor. Şirket ayrıca Weibo üzerinde gönderiyi paylaşan kullanıcılardan birine Black Shark 3S’i hediye edecek.
Black Shark 3 modelinin güncellenmiş modeli diyebileceğiniz cihazda Snapdragon 865+ yonga seti bulunacak. Oyun telefonları arasında ekran tazeleme hızı konusundaki rekabete baktığımızda Black Shark’ın bu konuda da bir güncelleme yapmasını bekleyebiliriz. Black Shark 3 Pro 90Hz ekran tazeleme hızına sahipken rakiplerinin 144Hz hızları son kullanıcıya sunduğunu gördük. Tanıtılacak olan telefonun tasarım anlamında selefi ile benzer özellikler göstermesi bekleniyor. Telefona gelebilecek olan yükseltmeler arasında daha yüksek hızlı şarj imkanı sunması da yer alıyor. Xiaomi’nin 120W’lık hızlı şarj teknolojisine sahip olduğunu ve bunu belgelediğini zaten biliyoruz. Şirket yeni Black Shark modelinde hızlı şarj konusunda da bir güncellemeye gidebilir.
Akıllı Telefonlar
Realme V5, 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak!
Realme, Realme V5 adlı yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün, cihazın hem bazı teknik özellikleri hem de tanıtım tarihi açıklandı. Realme‘nin yeni “V” akıllı telefon serisi daha çok orta segmente hitap edecek gibi görünüyor.
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Realme V5 hangi teknik özelliklerle ne zaman tanıtılacak?
Realme V5, Tmall’da ortaya çıkan listeye göre 3 Ağustos‘ta resmi olarak tanıtılacak. Ayrıca bu listede cihazın bazı teknik özellikleri de görüntülendi. Cihaz, MediaTek Dimensity 720 SoC‘den gücünü alacak. Dimensity 720 yeni bir yonga seti ve 5G bağlantısını destekliyor. Bu yonga seti, 2 GHz’e kadar çıkabilen iki güçlü ARM Cortex-A76 çekirdeğe, toplamda ise sekiz çekirdeğe sahip. Yonga seti aynı zamanda 90 Hz’e kadar ekran tazeleme hızını destekliyor. Dimensity 720 5G, oyuncular için de optimize edilmiş bir yonga seti olup Mali-G57 GPU ile birlikte geliyor.
Realme V5, 6.5 inçlik 2400×1080 piksel çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihaz, ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Telefon 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. V5, gümüş, mavi ve şafak ışığı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunan dörtlü kamera dizilimi olacağı biliniyor. Batarya tarafında ise 5.000 mAh değerinde büyük bir pil bekleniyor. Cihazın fiyatının 200$ olacağı tahmin ediliyor fakat daha kesin değerler için 3 Ağustos’u bekleyeceğiz.
Akıllı Telefonlar
iOS 14’te Instagram’da büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı!
iOS 14 kullanıcıları, Instagram‘da herhangi bir paylaşım yapmadıkları halde, sadece gönderiler arasında gezinirken dahi kamera ve mikrofonun çalıştığını fark etti.
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iOS 14‘te kullanıcılar ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Instagram, normal şartlarda kamera ve mikrofonu paylaşım yapılacağı sırada aktive ediyor, ancak bir bug nedeniyle iOS 14’te paylaşımlar arasında gezerken dahi kamera ve mikrofon aktive olmakta. Instagram‘dan yetkili bir isim yaptığı açıklamada bu durumun yazılımsal bir hata olduğunu ve en yakın sürede düzeltileceğini belirtti. Ayrıca Instagram yetkilisi yaptığı açıklamada kameraya sadece kullanıcı istediği zaman eriştiklerini, ancak bu bug nedeniyle kameranın kullanıcı istemiş gibi hareket edip aktive olduğunu belirtti. Normal şartlarda uygulamanın kişilerin görüntüsünü kaydetmesinin söz konusu olmadığının da altını çizdi. Geçen sene Facebook‘ta da benzer bir durum yaşanmış ve bu sorun giderilmişti.
Instagram‘da keşfedilen bug, iOS 14 için rapor edilen ilk sorun değil. Daha önce TikTok, Reddit ve LinkedIn gibi uygulamaların kullanıcıların panoya kopyaladıkları yazılara eriştiği ortaya çıkmış ve bu durum uzun süre konuşulmuştu.