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Snapdragon 875 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Snapdragon 875 çıkışına yakın yeni bilgiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil işlemcinin kod adı ve mimarisine dair yeni bilgiler sızdırıldı.
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Snapdragon 875, “Lahaina” kod adıyla geliyor!
Akıllı telefon piyasasında ürettiği işlemcilerle adından söz ettiren Qualcomm, yeni işlemci serisi Snapdragon 875 için kolları sıvadı. Firmanın amiral gemisi cihazlar için ürettiği seri, performans olarak oldukça üst düzey kalite sunmakta. Lahaina kod adıyla geleceği öğrenilen işlemcinin, mimarisine dair de bazı detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Cortex X1 ve Cortex A78 çekirdeklerinin birleşiminden meydana geleceği iddia edilen işlemci, bir önceki nesle göre daha performanslı olarak karşımıza çıkacak. Cortex X1‘in, Cortex A77′den %30,Cortex78‘den ise %23 daha performanslı çalışacağı öğrenildi. Ayrıca Cortex X1 çekirdeklerinin makine öğrenme bakımından Cortex A78‘den iki kat daha yetenekli olduğu da kayıtlara geçti.
Ortaya çıkan bilgilere göre 5nm‘lik bir üretime sahip olacak işlemci, daha önce de belirttiğimiz gibi Lahaina kod adıyla üretime başlayacak. Yeni nesil işlemci kod adını Hawaii‘de yer alan bir şehirden alıyor. Yıl sonunda tanıtılması beklenen amiral gemisi işlemcinin, 2021 yılında artık telefonlara girmesi bekleniyor. Ayrıca işlemcide yer alan ana bant tasarımının artık işlemciye entegre bir şekilde gelmesi bekleniyor. Özellikle MediaTek‘in de tekrardan amiral gemisi işlemci üretmesi ile birlikte kızışan bu rekabette Snapdragon bakalım ne tür yenilikler sunacak bekleyip göreceğiz.
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MediaTek, 4G işlemci üretimini durduruyor!
Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, Qualcomm’a karşı işlemci pazarındaki payını bir süredir yükseltmeyi başarıyor. Özellikle 5G uyumlu Dimensity serisi ile olumlu hava yakalayan şirket, bunu bozmamak için 4G işlemci üretimini geçici olarak durduruyor.
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MediaTek, 5G’ye odaklanmak için 4G işlemci üretimine ara veriyor!
Tayvan medyasından yansıyan haberlere göre, MediaTek’ten 4G işlemci satın almak isteyen markalara olumsuz cevap verildiği belirtiliyor. Şirketin stoklarında Helio serisi işlemci kalmadığı ifade edilirken, bu yıl daha fazla üretim yapılmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yani en erken ihtimalde önümüzdeki yıla kadar MediaTek Helio işlemciye sahip yeni bir akıllı telefon modeli göremeyeceğiz.
Oluşan bu durumun en büyük nedeni ise markanın bütün üretim bantlarını Dimensity serisi işlemcilere ayırması gibi görünüyor. 5G modeme sahip olan işlemci serisi son dönemde yoğun talep görüyor ve MediaTek’in bu talepleri yetiştirmekte zorlandığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla şirkete uzun vadede pek de yararı olmayan 4G modemli işlemciler şimdilik ikinci plana atılmış olabilir.
Öte yandan akıllı telefon üreticileri tamamen 5G’ye geçmek için henüz hazır görünmüyor. Yeterli kapsama alanının olmaması ve giriş seviyesi 5G işlemcinin bulunmaması, markaların bir süre daha 4G modemli cihazlar üreteceğini gösteriyor. Analistlere göre bu sürecin tamamlanıp pazarın tamamen 5G modeme sahip işlemcilere kalması en erken önümüzdeki yılın sonlarında gerçekleşebilecek.
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MediaTek Dimensity 2000 serisi detaylanıyor!
Geçtiğimiz yıllarda işlemci pazarının etkisiz aktörlerinden biri olan MediaTek, 5G destekli Dimensity serisi sayesinde beklenen atılımı gerçekleştirdi. Özellikle orta seviyede Qualcomm’dan önemli bir sipariş yüzdesi çalmayı başaran marka, MediaTek Dimensity 2000 serisi ile başarısını pekiştirmeye çalışacak.
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MediaTek Dimensity 2000 serisi önemli yenilikler ile geliyor!
Geçtiğimiz yıl duyurulan MediaTek Dimensity serisi, 7 nm üretim tekniği sayesinde doğrudan amiral gemisi cihazları hedef alıyor. Şirketin performans tarafında büyük bir atılım yaptığı işlemci serisine Oppo, Xiaomi, ZTE ve Huawei gibi pek çok markadan yoğun talep geliyor. Aktarılan son bilgilere göre, olumlu tablodan memnun olan MediaTek serinin ikinci jenerasyonu için kolları sıvadı. Erken geliştirme çalışmalarına başlayan yonga üreticisinin, Dimensity 2000 serisini önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine yetiştirmeye çalıştığı bildiriliyor.
MediaTek Dimensity 2000 serisi hakkında dikkat çeken en önemli detay ise üretim tekniği oluyor. Yeni jenerasyonla 5 nm tekniğine geçiş yapmaya hazırlanan yonga üreticisi, bu sayede performans artışı ve enerji verimliliğini ileri boyuta taşıyacak. Ayrıca işlemci üretimindeki silikon kalitesinin iyileştirilmesi ile beraber termal anlamda da avantaj sağlanacak.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde serinin orta seviyeye hitap eden yeni modeli Dimensity 720 duyurulmuştu. 5G deneyimini giriş seviyesine de taşımak isteyen MediaTek’in yıl sonuna kadar Dimensity 600 ve Dimensity 400 işlemcilerini tanıtması planlanıyor. Öte yandan MediaTek ile önemli bir anlaşma yapan Huawei’nin, ikinci nesil Dimensity işlemcilerini ilk kullanan marka olabileceği iddia ediliyor. Bu durumda önümüzdeki yılın amiral gemisi cihazı olacak P50 serisinde Dimensity 2000 modelini görmek sürpriz olmayacaktır.
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MediaTek Dimensity 720 tanıtıldı!
MediaTek 5G‘li işlemciler geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni uygun fiyatlı telefonlar için çıkardığı Dimensity 720 işlemcisini tanıttı.
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Orta düzey telefonlar için uygun fiyatlı 5G işlemci: Dimensity 720!
MediaTek işlemci rekabetinde tekrardan adından söz ettirmek istiyor. Uzun zaman sonra amiral gemisi işlemciler çıkararak adından söz ettiren firma, şimdide ikinci kez uygun fiyatlı orta seviye cihazlar için 5G özellikli işlemci çıkarttı. Dimensity 720 adı verilen işlemci, 7nm‘lik mimariye sahip. Çift çekirdekli Cortex-A76 ile 6 çekirdekli Cortex-A55′in birleşimi olan işlemci grafik ünitesi olarak da Mali-G57 MC3‘e sahip. Tüm bunların yanı sıra işlemcinin en önemli özelliği, 5G desteği. 6 Ghz‘e kadar 5G desteği veren işlemci, daha hızlı bir internet deneyimini kullanıcılarına vadediyor.
Ayrıca Dimensity 720, 90 Hz ekran yenileme hızı ve HDR 10+ görüntü teknolojilerini destekleyebiliyor. Bluetooth 5.1 ve gelişmiş yapay zeka ile ortaya çıkan işlemci, 64 MP kamera veya 20 ve 16 MP değerindeki çift kamera kurulumları ile sorunsuz çalışmayı vadediyor. Öte yandan 4K video kaydı da işlemcinin yapabildikleri arasında yerini almakta. Bir üst segment işlemci olan Dimensity 820‘yi kullanan cihazlar ortalama 250 dolarlık fiyat etiketine sahip olurken, MediaTek Dimensity 720 ile birlikte daha alt fiyat seviyesine sahip cihazlar için 5G teknolojisini getirebilecek. Oppo A72 5G, MediaTek Dimensity 720 işlemcisini kullanacak ilk cihaz olacak iken, bakalım önümüzdeki günlerde başka hangi firmalar bu işlemciyi tercih edecek bekleyip göreceğiz.