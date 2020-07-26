Snapdragon 875 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!

Snapdragon 875 çıkışına yakın yeni bilgiler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil işlemcinin kod adı ve mimarisine dair yeni bilgiler sızdırıldı.

İlginizi çekebilir; Huawei Talkband B6, 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak

reklam

Snapdragon 875, “Lahaina” kod adıyla geliyor!

Akıllı telefon piyasasında ürettiği işlemcilerle adından söz ettiren Qualcomm, yeni işlemci serisi Snapdragon 875 için kolları sıvadı. Firmanın amiral gemisi cihazlar için ürettiği seri, performans olarak oldukça üst düzey kalite sunmakta. Lahaina kod adıyla geleceği öğrenilen işlemcinin, mimarisine dair de bazı detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Cortex X1 ve Cortex A78 çekirdeklerinin birleşiminden meydana geleceği iddia edilen işlemci, bir önceki nesle göre daha performanslı olarak karşımıza çıkacak. Cortex X1‘in, Cortex A77′den %30,Cortex78‘den ise %23 daha performanslı çalışacağı öğrenildi. Ayrıca Cortex X1 çekirdeklerinin makine öğrenme bakımından Cortex A78‘den iki kat daha yetenekli olduğu da kayıtlara geçti.

Ortaya çıkan bilgilere göre 5nm‘lik bir üretime sahip olacak işlemci, daha önce de belirttiğimiz gibi Lahaina kod adıyla üretime başlayacak. Yeni nesil işlemci kod adını Hawaii‘de yer alan bir şehirden alıyor. Yıl sonunda tanıtılması beklenen amiral gemisi işlemcinin, 2021 yılında artık telefonlara girmesi bekleniyor. Ayrıca işlemcide yer alan ana bant tasarımının artık işlemciye entegre bir şekilde gelmesi bekleniyor. Özellikle MediaTek‘in de tekrardan amiral gemisi işlemci üretmesi ile birlikte kızışan bu rekabette Snapdragon bakalım ne tür yenilikler sunacak bekleyip göreceğiz.