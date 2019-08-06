Xiaomi güneş panelli bir telefon hazırlığında olabilir

Zaman zaman yetersiz gelen pil performansı, akıllı telefonların günümüzdeki en büyük sorunları arasında yer alıyor. Xiaomi, ortaya çıkan mini güneş paneli çözümü ile bu sorunu bir parça da olsa çözecek gibi duruyor.

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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) yeni bir patent başvurusunda bulunan Xiaomi, görünüşe göre güneş enerjisini akıllı telefonlarda kullanmak istiyor. Telefonun arka yüzeyine fotovoltaik panel yerleştiren marka, böylece akıllı telefonlardaki mevcut kullanım ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Ayrıca eskizlerde görülen telefonun ön kısmında herhangi bir çerçeve ya da çentik bulunmuyor. Bu da patenti alınan teknolojinin kullanılacağı telefonda ekrana gömülü bir ön kameranın kullanılabileceğini gösteriyor.

Patentin konusu olan fotovoltaik paneller, esasında yabancı olduğumuz bir teknoloji değil. Bu paneller günümüzde güneş enerjisi ile çalışan pek çok hesap makinesinde kullanılıyor. Ayrıca Samsung E1107 ve LG GD510 gibi bazı tuşlu telefonlar da zamanında benzer çözümlerle gelmişti.

Akıllı telefon kullanımının önemli ölçüde arttığı şu günlerde üreticilerin yeni teknolojileri denemek istemesi sürpriz değil. Çünkü batarya teknolojisi geçmişe göre her ne kadar geliştirilse de tüketicilerin ihtiyacını tam olarak karşılamaktan uzak kalıyor. Xiaomi tarafından geliştirilen yeni çözüm, akıllı telefonların şarj sorununu kısmen çözme yolunda başarılı bir adım olabilir. Ancak güneş enerjisinin telefonların bataryasına ne kadar katkı yapacağı, bu teknolojinin kullanıma geçmesinden önce cevaplanması gereken ilk soru gibi görünüyor.