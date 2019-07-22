Xiaomi, Fortune Global 500’e girdi.

Xiaomi, Fortune dergisinin her yıl düzenli olarak yayımladığı dünyanın en yüksek gelire sahip 500 şirketi arasına girmeyi başardı. Sadece 9 yıl önce kurulan şirket, Fortune Global 500 listesinde 468. sırada, İnternet Servisleri ve Perakendecilik kategorisinde de 7. sırada kendine yer buldu.

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Pekin merkezli küresel teknoloji şirketi, Fortune Global 500 listesinde 2019 için en genç şirketi haline geldi. Xiaomi, 26 milyar dolarlık gelir elde ederken 2 milyar dolarlık kâr elde etti. Bu verilerle birlikte Xiaomi, Fortune 500 listesinin 468. sırasında yer almayı başardı.

Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, “Xiaomi, Fortune Global 500 listesine sadece 9 yılda girdikleri için Mi kullacılarına teşekkür ederiz. Ayrıca, listedeki en genç şirketiz, bu başarının küresel genişleme yollarında bize yeni bir umut ışığı olacak” dedi.

Lei Jun ayrıca, “Mi Fan’larımız, kullanıcılarımız ve yatırımcılarımızın daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak için felsefemizin belirttiği gibi, dürüst fiyatlarla şaşırtıcı ve son derece yenilikçi ürünler yapmaya kararlıyız” diyerek memnuniyetlerini gösterdi.

Xiaomi, günümüzde 80’den fazla ülke pazarında aktif olarak bulunuyor. Ayrıca bu pazarların en az 40’ında Xiaomi, ülkelerin en büyük markaları arasında ilk 5’e girmeyi de başardı. Şirket, Mart 2019‘un sonlarına kadar akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç yaklaşık 171 milyon bağlı IoT cihazıyla dünyanın en büyük tüketici IoT platformu olduğunu iddia ediyor.