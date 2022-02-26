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Giyilebilir Teknoloji

EN İYİ XIAOMI KULAKLIK! | Xiaomi FlipBuds Pro inceleme

Xiaomi FlipBuds Pro modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi’nin en başarılı kulaklığı olmaya aday FlipBuds Pro, Huawei, OPPO, Sony, Apple gibi rakipleriyle başa çıkabilecek bir ürün ortaya koymuş.

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EN İYİ XIAOMI KULAKLIK! | Xiaomi FlipBuds Pro inceleme

Xiaomi FlipBuds Pro modeli Trendyol fiyat bilgisi için; https://ty.gl/oc1m8bn3os
Xiaomi FlipBuds Pro modeli Hepsiburada fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/9781529b

Not: Bu ürün Xiaomi Türkiye tarafından inceleme için tedarik edilmiştir.

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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