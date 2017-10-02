Çinli Xiaomi Eylül ayında, akıllı telefon dünyasında “kendi tarihinin” en yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Xiaomi, giyilebilir akıllı cihaz dünyasında hali hazırda bir numaradaki yerini koruyor. Bununla birlikte Çinli şirket, akıllı telefon sektöründe de kayda değer satış rakamlarına ulaşmayı başarıyor.

Çinli firmanın akıllı telefon birimi 2016 yılında ve 2017 yılının ilk çeyreğinde istenen değerlere ulaşamamıştı. Lakin şirket CEO’su, 2017 yılının sadece “Eylül” ayında 10 milyon adetlik satış rakamını aştıklarını açıkladı. Bu da Xiaomi’nin bir ay içerisinde elde ettiği en görkemli başarı oldu.

Şirketin bu başarıyı elde etmesinde, Redmi Note 4’ün yerini alan Redmi Note 5’in katkısı azımsanmayacak düzeyde. Çinli firma, 2015 yılında 70 milyon ünitelik satış gerçekleştirmiş ama bu rakam 2016’da 58 milyon adete gerilemişti. Çılgın Eylül sonrasında ise 2017 rakamların 2015 yılının üstüne çıkması bekleniyor. Elbette yılın sonuna kadar sayısız sürprizle karşı karşıya kalabiliriz.