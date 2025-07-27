Akıllı telefon dünyasının önemli oyuncularından Xiaomi, dokuz farklı akıllı telefon modelinin yazılım güncellemeleri ve güvenlik yamaları almayı durduracağını doğruladı. Bu açıklama, amiral gemisi, orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonların kullanım ömrünün sona erdiğini (EOL) işaret ediyor. Artık bu cihazlar için yeni hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri veya güvenlik açığı yamaları gelmeyecek. Bu durum, özellikle veri güvenliği konusunda hassas olan kullanıcılar için önemli riskler taşıyor.

Xiaomi Eski Telefonlarının Ömrüne Neden Son Verdi?

Bir akıllı telefonun EOL statüsüne ulaşması, onun teknolojik anlamda “donduğu” anlamına gelir. Artık herhangi bir yeni özellik, hata düzeltmesi veya güvenlik güncellemesi sunulmaz. Bu, zamanla cihazın performansında düşüşlere ve potansiyel güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle mobil güvenlik bilincine sahip kullanıcılar için bu durum ciddi bir endişe kaynağıdır.

Xiaomi‘nin bu hamlesi, farklı kullanıcı segmentlerini etkilemekle birlikte, şirketin genel güncelleme politikasını da gözler önüne seriyor. Agresif fiyatlandırma stratejisiyle öne çıkan Xiaomi, yazılım desteği konusunda özellikle amiral gemisi dışındaki modellerde bazen yetersiz kalabiliyor. Bu da kullanıcıların uzun vadede güncelleme desteği beklememesi gerektiği anlamına geliyor. Xiaomi kullanıcıları için bu durum, yeni bir akıllı telefon satın alma kararını hızlandırabilir.

Xiaomi‘nin eski akıllı telefon modelleri için yazılım desteğini sonlandırmasının birkaç nedeni bulunuyor. Öncelikle, teknoloji şirketleri belirli bir süre sonra eski donanımları desteklemeyi bırakarak kaynaklarını yeni modellere ve teknolojik gelişmelere ayırırlar. Bu, şirketin Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) süreçlerini optimize etmesine ve daha güncel akıllı telefonlar üzerinde yoğunlaşmasına olanak tanır.

Ayrıca, eski akıllı telefonlar genellikle daha mütevazı donanım özelliklerine sahip olduklarından, en son işletim sistemi güncellemelerini ve yeni özellikleri sorunsuz bir şekilde çalıştırmakta zorlanabilirler. Bu durum, hem kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir hem de Xiaomi için güncelleme süreçlerini karmaşıklaştırabilir.

Bir diğer önemli neden ise güvenliktir. Yazılım güncellemeleri, yalnızca yeni özellikler getirmekle kalmaz, aynı zamanda tespit edilen güvenlik açıklarını da kapatır. Eski modellere güvenlik yamaları sağlamaya devam etmek, şirket için önemli bir maliyet ve kaynak yükü demektir. Xiaomi, bu akıllı telefonların kullanım ömrünün sonuna geldiğini belirterek, bu riski kullanıcıların sorumluluğuna bırakmış oluyor. Bu durum, siber güvenlik tehditlerinin arttığı günümüzde, güncel yazılıma sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Xiaomi‘nin bu kararı, pazar stratejisinin bir parçası olarak da görülebilir; kullanıcıları daha yeni ve daha güncel akıllı telefon modellerine geçmeye teşvik etmek. Bu sayede Xiaomi, yeni cihaz satışlarını artırarak pazar payını korumayı hedefliyor.

Güncellemesi Biten Xiaomi Telefonlar

Xiaomi‘nin güncelleme desteğini kestiği dokuz akıllı telefon modeli arasında farklı segmentlerden cihazlar bulunuyor. İşte o modeller:

Redmi A1: Android 12 tabanlı MIUI 13 ile piyasaya sürülen bu bütçe dostu model, ek güncelleme almadı.

tabanlı ile piyasaya sürülen bu model, ek almadı. POCO C50: Yine giriş seviyesi bir cihaz olan POCO C50 de yazılım desteği sona erenler arasında.

Yine bir cihaz olan de sona erenler arasında. Redmi A1+: Redmi A1 gibi, bu model de Android 12 ile kaldı ve daha fazla güncelleme almayacak.

gibi, bu model de ile kaldı ve daha fazla almayacak. Xiaomi 11T: Xiaomi ‘nin 2021 amiral gemisi serisinden olan bu telefon, Android 14 tabanlı HyperOS 1 ‘e kadar güncelleme aldı ancak yolun sonuna geldi.

‘nin 2021 serisinden olan bu telefon, tabanlı ‘e kadar aldı ancak yolun sonuna geldi. Xiaomi 11T Pro: Xiaomi 11T ile birlikte, bu üst düzey model de HyperOS 1 ile güncelleme döngüsünü tamamladı.

ile birlikte, bu model de ile döngüsünü tamamladı. Mi 11 Lite 5G NE: Üst orta sınıf bir seçenek olan bu cihaz, Android 14 ile HyperOS 2 ‘ye güncellendi ancak artık desteklenmiyor.

Üst bir seçenek olan bu cihaz, ile ‘ye güncellendi ancak artık desteklenmiyor. Mi 11 LE: Mi 11 Lite 5G NE ile benzer özelliklere sahip bu model de HyperOS 2 ile güncelleme almayı bıraktı.

ile benzer özelliklere sahip bu model de ile almayı bıraktı. POCO M5: Sağlam bir orta sınıf akıllı telefon olan POCO M5 , Android 14 tabanlı HyperOS 1 ile güncelleme döngüsünü tamamladı.

Sağlam bir olan , tabanlı ile döngüsünü tamamladı. Redmi 11 Prime 4G: POCO M5 ile aynı segmentte yer alan bu model de yazılım desteği sona eren Xiaomi telefonları listesine eklendi.

Bu akıllı telefon modellerinden birine sahipseniz, yükseltme seçeneklerinizi değerlendirmeniz hem güvenliğiniz hem de daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kritik önem taşıyor. Özellikle 2025 yılında çıkan yeni orta sınıf akıllı telefonlar, gelişmiş özellikleri ve uzun güncelleme destekleriyle dikkat çekiyor.

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Siz Xiaomi‘nin güncelleme politikası hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.