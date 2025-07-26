Mobil teknoloji dünyasında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği HyperOS 3 güncellemesi, Android 16‘nın da eşliğinde kapıda. Temmuz 2025 sonlarında yayınlanması beklenen bu büyük yazılım güncellemesi, Xiaomi ekosistemi genelinde kapsamlı bir dönüşüm vaat ediyor. Yeniden tasarlanmış bir arayüz, gelişmiş performans ve daha akıllı özellikler sunacak olan HyperOS 3, kullanıcı deneyimini zirveye taşımayı hedefliyor. Eğer cihazınız yeni sayılabilecek bir modelse, HyperOS 3 güncellemesini alma ihtimaliniz oldukça yüksek.

HyperOS 3 Güncellemesi Neler Sunacak?

Xiaomi‘nin yeni nesil işletim sistemi HyperOS 3, sıradan bir güncellemenin çok ötesinde özelliklerle geliyor. Bu kapsamlı yenilikler, kullanıcıların dijital yaşamlarını daha akıcı ve verimli hale getirecek. Performans yükseltmeleri, HyperOS 3‘ün en dikkat çekici yanlarından. Daha hızlı uygulama yükleme süreleri, optimize edilmiş bellek kullanımı ve çoklu görevlerdeki akıcılık, günlük kullanımda fark edilir bir iyileşme sunacak.

Görsel yeniden tasarım ise HyperOS 3 ile birlikte gelecek bir başka önemli yenilik. Android 16 tabanlı bu kullanıcı arayüzü, daha sezgisel animasyonlar ve düzenlerle estetik bir deneyim vadediyor. Kullanıcılar, cihazlarıyla etkileşim kurarken daha modern ve hoş bir görünüme sahip olacaklar. Yapay zeka özellikleri de HyperOS 3‘ün olmazsa olmazlarından. Daha akıllı kişiselleştirme seçenekleri ve öngörücü araçlar sayesinde, telefonunuz alışkanlıklarınızı daha iyi anlayacak ve size özel çözümler sunacak.

Oyun ve multimedya deneyimleri de HyperOS 3 ile zirveye çıkacak. Geliştirilmiş Oyun Turbo teknolojisi, oyunculara kesintisiz ve akıcı bir oyun performansı sunarken, katlanabilir telefon desteği de daha iyi bir hale getiriliyor. Xiaomi, akıllı telefonlar, tabletler ve katlanabilir cihazlar genelindeki ekosistemini daha da sıkılaştırmayı hedefliyor. Bu sayede tüm cihazlar arasında daha akıcı ve bütünleşik bir deneyim sağlanacak. HyperOS 3‘ün 2025 ortalarında kullanıma sunulmasıyla birlikte, uyumlu cihaz sahipleri bu yeniliklere hızla kavuşacak.

HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi 15 Serisi: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T serisi

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T serisi Xiaomi 14 Serisi: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T serisi

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T serisi Xiaomi 13 Serisi: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13T serisi

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13T serisi Xiaomi 12 Serisi (Xiaomi 12X modelleri hariç)

Xiaomi MIX ve Katlanabilirler: MIX Flip, MIX Flip 2, MIX FOLD 4, MIX FOLD 3, MIX FOLD 2

MIX Flip, MIX Flip 2, MIX FOLD 4, MIX FOLD 3, MIX FOLD 2 Xiaomi Tabletler: Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7S Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Pad 6 Pro

HyperOS 3 Güncellemesi Alacak Redmi Telefonlar

Redmi Note Serisi: Redmi Note 14 Serisi, Redmi Note 13 Serisi, Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 4G NFC, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 14 Serisi, Redmi Note 13 Serisi, Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 4G NFC, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro Redmi Serisi: Redmi 12, Redmi 13, Redmi 13C, Redmi 14C, Redmi 14C 5G

Redmi 12, Redmi 13, Redmi 13C, Redmi 14C, Redmi 14C 5G Redmi A Serisi: Redmi A3 Pro, Redmi A4 5G, Redmi A5

Redmi A3 Pro, Redmi A4 5G, Redmi A5 Redmi K Serisi: Redmi K80 Serisi, Redmi K70 Serisi, Redmi K60 Serisi, Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K50 Ultra

Redmi K80 Serisi, Redmi K70 Serisi, Redmi K60 Serisi, Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K50 Ultra Diğer Redmi Cihazları: Redmi Turbo 3, Redmi Turbo 4, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi K Pad

Redmi Turbo 3, Redmi Turbo 4, Redmi Turbo 4 Pro, Redmi K Pad Redmi Tabletler: Redmi Pad SE, Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad Pro 5G

HyperOS 3 Güncellemesi Alacak POCO Telefonlar

POCO F Serisi: POCO F5, POCO F5 Pro, POCO F6, POCO F6 Pro, POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra

POCO F5, POCO F5 Pro, POCO F6, POCO F6 Pro, POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra POCO X Serisi: POCO X6 5G, POCO X6 Pro 5G, POCO X7, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro-Iron Man Sürümü

POCO X6 5G, POCO X6 Pro 5G, POCO X7, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro-Iron Man Sürümü POCO M Serisi: POCO M6 Pro 4G, POCO M6 Pro 5G, POCO M6 4G, POCO M6 5G, POCO M7 Pro 5G, POCO M8

POCO M6 Pro 4G, POCO M6 Pro 5G, POCO M6 4G, POCO M6 5G, POCO M7 Pro 5G, POCO M8 POCO C Serisi: POCO C65, POCO C75, POCO C75 5G, POCO C85

İlginizi Çekebilir: POCO X8 Pro özellikleri sızdırıldı! Amiral gemisi katili geliyor!

Siz HyperOS 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.