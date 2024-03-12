Xiaomi ülkemizde sevilen ve özellikle akıllı telefonları ile çok satış yapan bir şirket. Çinli şirket ülkemizde akıllı telefonlar, akıllı saatleri, kulaklıkları ile oldukça satıyor. Ülkemizde elektrikli scooter kullanımının yaygınlaşmasının öncüsü olan şirket bugün yeni elektrikli scooter’ı olan Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2. nesli tanıttı.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2. nesil neler sunuyor?

Scooterda 10″ lastik kullanılıyor. Lastikler tubeless özellikli. Yani herhangi bir iç lastik kullanmadan sadece dış lastiğin içerisine hava basarak Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2. nesil ile yolculuk yapabilirsiniz.

Scooter üç farklı sürüş moduna sahip:

Spor Mod: 5-25 km/sa

Standart Mod: 5-20 km/sa

Yaya Modu: 5-6 km/sa

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2. nesil, karbon çelik bir malzemeyle birlikte geliyor. Bu bağlamda scooter 19 kg ağırlığında. Scooterda seyir hızı, pil durumu gibi detayların görüntülenebildiği bir ekran da bulunuyor.

Motor tarafında ise Electric Scooter 4 Pro, 400W’lık bir elektrik motoruna sahip. Bu elektrik motoru gücünü 468 kWh büyüklüğünde bir pilden alıyor. Xiaomi’nin yeni elektrikli scooterı önde ve arkada aydınlatmalara sahip. Bunun yanı sıra scooterın durumu Xiaomi Home uygulamasından görüntülenebiliyor.

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Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, global pazar için tanıtıldı. Şu anda global pazarda 799 euro fiyat etiketi ile satışta.