Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 14 Pro için son derece dayanıklı ve şeffaf bir koruyucu cam olan Dragon Crystal Glass’ı tanıttı. Şirket, bu yeni malzemenin pazardaki en sert ve en dayanıklı akıllı telefon camı olduğunu iddia ediyor. İşte Xiaomi Dragon Crystal Glass hakkında ayrıntılar.

Xiaomi Dragon Crystal Glass Neden Bu Kadar Dayanıklı?

Xiaomi, Dragon Crystal Glass’ın üretiminde lityum oksit, silikon dioksit, alüminyum oksit, zirkonyum oksit, fosfor pentoksit ve sodyum oksit gibi hammaddelerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Bu hammaddeler, 1600°C’yi aşan bir sıcaklıkta 100 saat boyunca işlenerek cam içinde nano boyutlu kristallerin oluşmasını sağlıyor. Bu kristaller, cama olağanüstü bir dayanıklılık kazandıran birbirine kenetlenen bir yapı oluşturuyor.

Xiaomi, Dragon Crystal Glass’ın 860 HV0.025 Vickers sertliğine sahip olduğunu iddia ediyor. Bu, Xiaomi’nin rakiplerinden Huawei Kunlun Glass 2 (830 HV0.025), Apple Ceramic Shield Glass (814 HV0.025) ve Corning Gorilla Glass Victus 2 (670 HV0.025) gibi diğer popüler ekran koruma çözümlerinden önemli ölçüde daha sert olduğu anlamına geliyor.

Bu yapı sayesinde Xiaomi Dragon Crystal Glass diğer geleneksel güçlendirilmiş camlara kıyasla düşmelere karşı 10 kata kadar daha dayanıklı bir hale getirilmiş.

Xiaomi Dragon Crystal Glass dayanıklılığıyla olduğu kadar kadar şeffaflığı da dikkat çekicidir. İç mikrokristallerin parçacıkları oldukça küçük ve eşit bir şekilde dağıldığı için bu cam son derece şeffaf. Sonuç olarak, Dragon Crystal Glass, dayanıklılığı artırırken görüntü kalitesinden ödün vermiyor.

Xiaomi, Dragon Crystal Glass’ın dayanıklılığını ve gücünü göstermek amacıyla etkileyici bir video da yayınladı. Videoda, bu çözümün normal temperli cam ile yarıştığı iki farklı test görüntüleniyor. İlk test olan düşürme testinde, Dragon Crystal Glass, temperli camı herhangi bir hasar almadan kolayca geçiyor. İkinci testte ise her iki cam yüzeye yüksek hızda çiziliyor ve temperli camda ciddi çizikler oluşurken Dragon Crystal Glass çiziksiz kalıyor.

Sonuç olarak, Xiaomi’nin Dragon Crystal Glass ile sunulan yenilik, akıllı telefonları daha güvenilir hale getirme hedefine büyük bir adım olarak görünüyor. Teknoloji dünyası her zaman yeni özelliklerle heyecanlandırırken, bazen basit bir dayanıklılık artışının da aynı derecede önemli olabileceğini gösteriyor. Xiaomi’nin Dragon Crystal Glass’ı, akıllı telefon kullanıcıları için mükemmel bir ekran koruma seçeneği sunuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi Dragon Crystal Glass, Corning Gorilla Glass’tan daha iyi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!