Xiaomi ‘den Açıklama Geldi;

Huawei Mate 40 Pro derinlemesine incelemsiyle karşınızdayız. Huawei’nin son bombası Mate 40 Pro’nun sunduğu avantajlar ve çeşitli özelliklerini ayrıntılı olarak aktarıyoruz.

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Huawei Mate 40 Pro ile çekilen fotoğraf örnekleri için; http://hwp.to/38aOvyV

Mate 40 Pro, 2020 yılını sorunlu geçiren Huawei’nin son kozu olarak dikkat çekiyor. Kirin 9000 yonga seti ile en güçlü mobil işlemci kümesini kullanan cihaz, kamera, performans ve birçok konuda ön plana çıkıyor.

Mate 40 Pro ekran özellikleri

Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.

Kamera, o nasıl kamera?!

Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.

Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde Huawei Mate 40 Pro cihazında aşırı ısınma da görmedik.

Performans kralı Kirin 9000

Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.

Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.

Eksikler kapatılmış bir telefon

5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.

Genel olarak video performansı oldukça toparlanmış, stereo hoparlör, IP68 gibi desteğiyle beklenen, istenen yeniliklerin getirildiği bir cihaz olarak karşımızda Mate 40 Pro. Fiyatına diyecek bir şey yok, ancak alan kişi memnun olarak yıllarca kullanacaktır.