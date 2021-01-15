Akıllı Telefon
Xiaomi ‘den Açıklama Geldi;
Koltuğu devretmesine sayılı günler kalan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Hükümetine yardım etme şüphesi barındırdığı için Xiaomi’ de dahil olmak üzere toplamda 9 Çinli şirketi kara listeye aldı.
İlginizi Çekebilir; Xiaomi de dahil 9 Çinli şirket ABD tarafından kara listeye alındı!
Açıklanan karar dahilinde ABD’li yatırımcıların Xiaomi’ye yatırım yapması yasaklandı ve uygulanan yatırımların geri çekilmesi istendi.
Yapılan açıklamadan sonra Xiaomi Türkiye tarafından yapılan açıklama ise;
“Şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimiz Çin ordusuna ait değildir, Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır ve NDAA’da (ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) belirtildiği şekilde “Komünist Çin Askeri Şirketi” değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır.
Şirketimiz, bu sürecin olası sonuçlarının grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklamalar yapılacaktır.”
Saygılarımızla,
Xiaomi Türkiye
Xiaomi’nin Öne Çıkan Telefonlarını Trendyol üzerinden satın almak için; https://ty.gl/lgs9suyh
Xiaomi’nin Öne Çıkan Telefonlarını Hepsi Burada üzerinden satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/df5a598b
Akıllı Telefon
2.300 TL Olursa Süper Olur 👍👍👍 | POCO M3 İnceleme
POCO M3 incelemesiyle karşınızdayız. Daha önce Almanya’dan getirttiğimiz ve bu ay içerisinde ülkemizde satışa çıkması beklenen modelin detayları videomuzda!
İlginizi çekebilir; POCO M3 ELİMİZDE! | İşte beklenen telefon!
2.300 TL Olursa Süper Olur 👍👍👍 | POCO M3 İnceleme
Xiaomi’nin 24 Kasım 2020 günü global lansmanını yaptığı POCO M3’ün kutu açılışını daha önce kanalımızda yayınlamıştık. (https://youtu.be/N80w6r-9Aaw adresinden bu videoya ulaşabilirsiniz).
Ayrıca POCO M3’ü nasıl edindiğimizi de yine bir video aracılığıyla sizinle paylaşmıştık. Bu cihazı bize hediye eden Selim’e bir kez daha teşekkür ederiz. (https://youtu.be/nEVSU7EyVwE adresinden bu videoya ulaşabilirsiniz).
Şimdi sıra geldi yurt dışında 150 USD fiyatla satılan POCO M3’ün incelemesine.
Bu videomuzda Ersin 10 günü aşan bir süre kullandığı POCO M3’ü sizlere anlatıyor. 10 gün boyunca çektiği tüm fotoğrafları da sizlerle paylaşıyor.
Türkiye’de kaç TL fiyatla satılırsa ilgi göreceğini anlatıyor.
Tabii ki bunu yaparken güncel dolar kurunu baz alıyor ve M3’ün ülkemizdeki olası satış fiyatını hesaplıyor.
POCO M3 modelinin Xiaomi Mi Note 10 Lite ve benzer cihazlarla kıyaslama videoları da yakında kanalımızda olacak.
Telefonun Teknik Özellikleri:
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
GPU: Adren 610
İşletim Sistemi: Android 10
Arayüz: MIUI 12
Bellek: 4GB RAM + 128GB ROM
Ekran: 6,53″ FHD+
Batarya: 6.000 mAh (18W hızlı şarj desteği)
Arka Kamera: 48 MP’lik ana kamera + 2 MP’lik makro kamera + 2 MP’lik derinlik sensörü
Ön Kamera: 8 MP
Boyutlar: 162,3 mm yükseklik, 77,3 mm genişlik, 9,6 mm kalınlık
Ağırlık: 198 gr
POCO M3 modeli ile alakalı sorularını yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz. Aynı zamanda kıyaslamamızı isteyeceğiniz modelleri de belirtmeyi unutmayın!
Akıllı Telefon
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro derinlemesine incelemsiyle karşınızdayız. Huawei’nin son bombası Mate 40 Pro’nun sunduğu avantajlar ve çeşitli özelliklerini ayrıntılı olarak aktarıyoruz.
İlginizi çekebilir; MATE 40 PRO ISINIYOR MU? | 60 dk 4K 60 fps video kaydı ile denedik!
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro ile çekilen fotoğraf örnekleri için; http://hwp.to/38aOvyV
Mate 40 Pro, 2020 yılını sorunlu geçiren Huawei’nin son kozu olarak dikkat çekiyor. Kirin 9000 yonga seti ile en güçlü mobil işlemci kümesini kullanan cihaz, kamera, performans ve birçok konuda ön plana çıkıyor.
Mate 40 Pro ekran özellikleri
Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.
Kamera, o nasıl kamera?!
Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.
Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde Huawei Mate 40 Pro cihazında aşırı ısınma da görmedik.
Performans kralı Kirin 9000
Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.
Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.
Eksikler kapatılmış bir telefon
5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.
Genel olarak video performansı oldukça toparlanmış, stereo hoparlör, IP68 gibi desteğiyle beklenen, istenen yeniliklerin getirildiği bir cihaz olarak karşımızda Mate 40 Pro. Fiyatına diyecek bir şey yok, ancak alan kişi memnun olarak yıllarca kullanacaktır.
Akıllı Telefon
HUAWEI MATE 40 PRO ön inceleme | Huawei’nin yeni kralı ofiste!
Huawei Mate 40 Pro ön incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Türkiye’de satılan en yeni ve en güçlü telefonu Mate 40 Pro ofise ulaştı.
İlginizi çekebilir; Huawei’nin harita uygulaması Petal Maps, AppGallery’de yayınlandı
HUAWEI MATE 40 PRO ön inceleme | Huawei’nin yeni kralı ofiste!
Pro+ modelini bir kenara koyarsak şu anda Huawei’nin ürettiği en iyi telefon olan Mate 40 Pro, sunduğu özellikler ile deyim yerindeyse dört dörtlük bir telefon haline gelmiş. Daha önceki modellerinde bulunan eksiklerini tamamlayan telefonda önemli artılar mevcut.
9.1 mm inceliğinde ve 212 gram ağırlığında olan telefon, kıvrımlı ekran ve düzgün ağırlık dağılımı sayesinde rahat bir kullanım vadediyor. 6,76 inç boyutunda ve 18,5:9 ekran oranı sunan OLED ve kıvrımlı ekranı, Mate 30 Pro’ya göre daha azaltılmış ve tek elde dahi kullanılabilir hale getirilmiş. Ekranda HDR10 desteği ve 90 Hz tazeleme hızı da mevcut.
Gücünü Huawei’nin en yeni Kirin 9000 işlemcisinden alan Mate 40 Pro hem performans hem de verimliikte fazlasıyla dikkat çekiyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı da oldukça yeterli. Ancak Kirin 9000 işlemcisinin sunacağı performansı ve detayları da gelecek olan inceleme videosunda aktaracağız. Testler, oyunlar ve dahası incelemede olacak.
Kamera lideri!
50 MP ana kamerasının yanı sıra 20 MP ultra geniş sine kamera, 12 MP telefoto ve lazer lens kullanan cihaz, fotoğraf ve video konusunda da en iyisi olmayı başarmış. 13 MP ön kamerası da fazlasıyla yeterli ve dikkat çekici çekimler sunuyor. Bu kameranın detaylarına da ilerleyen günlerde gelecek inceleme ile detaylı olarak değineceğiz.
4400 mAh bataryası 66 Watt hızlı şarj ile kolayca şarj olabilirken 50 Watt da kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca App Gallery’e gelen yeni uygulamalar ile dilediğiniz uygulamayı bulabilir, arama ve harita ihtiyacınızı da Petal Search ve Petal Maps ile çözebilirsiniz.
13.999 TL fiyatla satışa çıkan Huawei Mate 40 Pro modelinin detayları ve ön değerlendirmesini izleyebilirsiniz. Sorularınızı da yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. İyi seyirler…
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: mehmett, 5 saat önce
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 13 saat önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
MacBook Pro Touch Bar özelliğini kaldırıyor
Xiaomi ‘den Açıklama Geldi;
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Yerli mesajlaşma uygulaması iş birliği
Galaxy S21 Ultra vs. S20 Ultra: İlk ‘Ultra’dan beri neler değişti?
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.