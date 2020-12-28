ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin ardından ZTE, DJI ve SMIC başta olmak üzere onlarca Çin şirketine yaptırım uygulama kararı almıştı. Yansıyan yeni iddialara göre, benzer bir kısıtlama akıllı telefon ve televizyon markası TCL üzerinde de gerçekleşebilir!

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Amerika, TCL markasına “casus yazılım” soruşturması açtı!

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, geçtiğimiz günlerde TCL markasına yönelik soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Bakan vekili Chad Wolf’ün duyurduğu soruşturmada şirketin Amerika pazarı için ürettiği bazı akıllı TV modellerine arka kapı yazılımı (backdoor) yerleştirdiği iddia ediliyor. Wolf’e göre, casusluk faaliyetlerine katkı sağlaması için markanın Çin Komünist Partisi tarafından desteklendiğine dair güçlü şüpheler de bulunuyor.

Soruşturma haberinin duyulmasının ardından TCL cephesinden jet hızıyla bir açıklama geldi. Çinli şirket iddiaları tümüyle reddederken, üretilen akıllı televizyonlarda yalnızca Roku ve Google’ın geliştirdiği yazılımların kullanıldığını söyledi. Ayrıca şirketin bütün üretim faaliyetlerinin küresel endüstri kuralları ve güvenlik standartlarını karşıladığı belirtiliyor.

Çinli markalara karşı çok sert bir politika izleyen ABD hükümetinin son zamanlarda gözünü TCL’ye dikmesi tesadüf değil. Marka, yılın ilk yarısında yaptığı televizyon satışlarının önemli bir bölümünün Amerika pazarında gerçekleştiğini açıklamıştı. Bununla beraber TCL, kullandığı ekran panellerinin tamamını kendi iştiraki olan CSOT üzerinden temin ediyor. Dolayısıyla olası bir ambargo tehdidine karşı markanın elinde önemli bir koz bulunduğunu da belirtelim.