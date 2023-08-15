Xiaomi, Lei Jun’un Yıllık Konuşmasını sunarak 2023 Çin Xiaomi Launch etkinliğini düzenledi. Bu etkinlik, gelişmiş akıllı telefonlardan çeşitli ekosistem ürünlerine kadar geniş bir ürün koleksiyonunu tanıtıyor. Özellikle dikkat çekici bir an, yeni biyo-ilhamlı dört ayaklı robot CyberDog 2’nin duyurulmasıydı.

CyberDog 2, 2021’de ilk kez tanıtılan Xiaomi CyberDog’un halefidir. Bu gelişmiş robot, gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve gerçekçi özellikleri ile robotik alanında yeni bir inovasyon çağını başlatıyor.

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Sadece 8.9 kg ağırlığındaki CyberDog 2, kompakt bir boyuta sahiptir ve Doberman köpeği ile kıyaslanabilir. Xiaomi’nin özel olarak tasarladığı CyberGear Mikro sürücüsü ile donatılmıştır, bu da çevik hareket kabiliyeti sağlar ve zorlu manevraların, hatta sürekli geri takla atma ve düşme kurtarmaların yapılabilmesini mümkün kılıyor.

Robotun algılama ve karar verme sistemi, 19 farklı sensörden oluşuyor ve görme, dokunma ve işitme yetenekleri sayesinde etkileyici bir şekilde çevresinde gezinmesini sağlıyor.

Önemli bir adım olarak, CyberDog 2 çeşitli algılama yetenekleri için kodlama, yapısal çizimler ve hatta grafiksel programlama ile tamamen açık kaynak olacak şekilde tasarlanmış. Bu yaklaşım, biyo-esinli robotlar alanında daha fazla ilerleme ve geliştirme sağlamayı hedefleyerek, geliştiriciler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Robot, kendi mühendisliği olan CyberGear Mikro sürücüsü ile artırılmış tork, hızlı tepki verme ve hassas kontrol sağlar. Dinamik denge, düşme sonrası kurtarma ve 1.6 m/sn koşu hızı gibi özelliklerle birleştiğinde, CyberDog 2 gerçeğe yakın bir görünüm ve hareket yeteneği sunuyor.

Xiaomi’nin CyberDog 2’si, zeka, gerçekçi özellikler ve işbirliğine dayalı bir açık kaynak ekosistemini bir araya getirerek, robotik teknolojiyle etkileşim şeklimizi potansiyel olarak yeniden şekillendiren ilerlemeleri öncülük ediyor.

İçindekiler Xiaomi CyberDog 2 Özellikleri

Xiaomi CyberDog 2 Özellikleri

Birincil Beyin: NX İşlemci, 21 TOPS

İkincil Beyin: Çift yardımcı işlemciler

Görüş: Derinlik kamerası modülü, Intel Realsense D430, 13MP Etkileşimli AI, RGB Kamera: 1MP, Balıkgözü kamera: 146 derecelik FOV

İşitme: 4 mikrofon dizisi, Xiaomi AI ses algoritması

Dokunma: Dokunma sensörü, LiDAR, Akustik sensör, TOF

Hareketlilik: Dinamik denge, Düşme kurtarma, Düşme koruması

Uzuv Sayısı: 12

Koşu Hızı: 1.6m/s