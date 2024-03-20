Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Xiaomi CIVI 4 ve Xiaomi CIVI 4 Pro üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi CIVI 4 Pro renk seçenekleri açıklandı. Detaylara bakalım.

Xiaomi CIVI 4 Pro renkleri nasıl olacak?

Xiaomi’nin resmi olarak yayınladığı teaserlara göre Xiaomi CIVI 4 Pro renk tarafında 4 farklı renge sahip olacak. Bu Xiaomi CIVI 4 Pro renkleri ise şunlar olacak:

Yeşil

Mavi

Pembe

Siyah

Xiaomi CIVI 4 Pro neler sunacak?

Sızıntılara göre CIVI 4 Pro, 1.5K çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran kavisli bir tasarıma sahip olacak. 6.55 inç büyüklüğündeki ekran 120 hz ekran yenileme hızını ve 240 hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyecek.

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Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 100W ya da 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Akıllı telefon kamera tarafında ise üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda Leica sensörlerin kullanılması bekleniyor.