Çinli teknoloji devi Xiaomi, Civi 4 isimli orta segment akıllı telefonunu Çin pazarı için tanıtmıştı. Marka şimdi ise Xiaomi Civi 4’ü küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi Civi 4 Google Play Console sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi Civi 4 Google Play Console sertifikası

Akıllı telefon önceden tanıtıldığı için tüm bilgilere sahibiz. Xiaomi Civi 4 Google Play Console sertifikasının alınması ise akıllı telefonun küresel lansmanının yakın olduğunu bizlere gösteriyor. İşte Xiaomi Civi 4 Google Play Console sertifikası:

Xiaomi CIVI 4 neler sunuyor?

Xiaomi’nin orta segment akıllı telefonu olan Xiaomi CIVI 4, 7,45 mm kalınlığa ve yalnızca 179,3 g ağırlığa sahip. Akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip:

Siyah

Pembe

Mavi

Yeşil

Ekran tarafında akıllı telefon 2750×1236 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Kavisli bir tasarıma sahip bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor. 6.55 inç büyüklükteki ekran; 120 hz ekran yenileme hızı, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 3000 nit tepe parlaklık sunuyor.

İlginizi çekebilir: Huawei Pura 70 Ultra ve Pura 70 Pro+ tanıtıldı

Xiaomi CIVI 4 kaputun altında Qualcomm’un yeni tanıtmış olduğu Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi CIVI 4, üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde Leica SUMMILUX ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlüğünde Leica lensli portre kamerası ve 12 MP çözünürlüğünde Leica lensli ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.