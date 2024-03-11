Xiaomi‘nin yeni bir telefon modeli, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) sertifikasyonunda göründü. Henüz resmi adı açıklanmasa da, söylentilere göre bu yeni modelin Xiaomi Civi 4 olabileceği düşünülüyor. MIIT sertifikası, cihazın 5G ağ bağlantısını destekleyeceğini doğrularken, teknik detaylar hakkında net bir bilgi sunmuyor.

Ancak, sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi Civi 4, 2.7D mikro kavisli camla kaplanmış 1.5K düz ekrana sahip olacak. Özellikle dikkat çekici olan özelliği ise, 50MP sensörle desteklenen Leica ortak markalı kameraların bulunması. Bu, Xiaomi serisi dışında bir telefonun ilk kez Leica markasını taşıyacağı anlamına geliyor.

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Cihazın tasarımı da göz alıcı olacak. Amiral gemisi akıllı telefonlara benzer bir metal çerçeve ve cam arka yüzeyle geleceği belirtiliyor. Ayrıca, hızlı şarj desteğinin de oldukça güçlü olacağı iddia ediliyor. Potansiyel olarak 100W’a (hatta 120W’a) kadar hızlı şarj desteğiyle 5.000mAh kapasiteyi aşan bir pil ile geleceği söyleniyor.

Öne çıkan bir diğer özellik ise, cihazın Qualcomm’un yakında duyurmayı planladığı Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisini kullanacağı iddiasıdır. Qualcomm’un yeni SoC’lerini 18 Mart’ta duyurması bekleniyor ve Xiaomi’nin bu yeni işlemciyi ilk kullanan markalardan biri olabileceği tahmin ediliyor.

İlginç bir şekilde, Xiaomi’nin MIIT sertifikasyonunun zamanlaması, Qualcomm’un duyurusuyla oldukça uyumlu. Bu da Xiaomi’nin, yeni Snapdragon yonga setini ilk benimseyen markalardan biri olabileceğini gösteriyor.

Xiaomi Civi 4’ün kesin lansman tarihi henüz doğrulanmamış olsa da, önceki raporlar Mayıs ayı civarında bir zaman dilimini işaret ediyor. Önceki model olan Xiaomi Civi 3, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Civi 4, bu temel üzerine inşa edilerek güç ve görüntüleme yeteneklerinde net bir ilerleme sağlamayı hedefliyor.

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