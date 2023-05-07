Xiaomi, en son telefonu Xiaomi Civi 3 modelini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile gelen Xiaomi Civi 2, geçen yıl Eylül ayında Çin’de piyasaya sürüldü. Şimdi, akıllı telefon markasının olası bir halefi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi henüz Xiaomi Civi 3’ün varlığını doğrulamamış olsa da sertifika aldığı iddia ediliyor. 12GB RAM ve 512GB yerleşik depolama alanı ile geleceği söyleniyor. Ayrıca Xiaomi Civi 3, kaputun altında bir MediaTek Dimensity 8200 işlemciye sahip olabilir. Ek olarak 32 megapiksel çift selfie kamerası ile geleceği söyleniyor.

MIIT web sitesinde, tespit edilen iddia edilen bir liste, Xiaomi Civi 3’ü 23046PNC9C model numarasıyla gösteriyor. Çevrimiçi listeleme, Xiaomi telefonunda 5G bağlantısını ve Andorid işletim sistemini doğruladı. Ancak, daha fazla ayrıntı sağlamıyor.

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Xiaomi Civi 3 lansmanı Çinli akıllı telefon şirketi tarafından hala onaylanmamış olsa da, MIIT sitesindeki liste önümüzdeki günlerde duyurulabileceğini gösteriyor.

Önceki bir sızıntıya göre Xiaomi Civi 3, 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,55 inç full-HD+ AMOLED ekrana sahip olacak. MediaTek Dimensity 8200 işlemci ile geleceği söyleniyor. Telefonda 50 megapiksel Sony IMX800 birincil sensörün başını çektiği çift arka kamera ünitesinin yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca, 100 derecelik görüş alanına sahip iki adet 32 megapiksel ön kameraya sahip olduğu söyleniyor.

Bir önceki model Xiaomi Civi 2, 8GB RAM + 128GB depolama sürümü ile geçen yıl Eylül ayında Çin’de piyasaya sürüldü.

Telefona Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi güç veriyor. 120Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,55 inç full-HD+ AMOLED ekrana sahip. 50-megapiksel Sony IMX766 ana sensör, 32-megapiksel çift ön kamera kurulumu ve 67W hızlı şarj destekli 4,500mAh pil ile öne çıkan üçlü arka kamera kurulumu cihazın diğer önemli özellikleridir.