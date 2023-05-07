Huawei’nin eski alt markası olan Honor , güç ve dayanıklılık açısından Huawei’nin Kunlun Cam ile rekabet etmesi beklenen Giant Rhinoceros Glass adlı yeni bir sertleştirilmiş cam paneli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntıları ile ünlü Digital Chat Station’a göre, Giant Rhinoceros Glass panelinin, Huawei’nin “Kunlun Camı”na benzer şekilde, akıllı telefonlar için birinci sınıf bir cam panel olarak konumlandırılması bekleniyor.

Şu anda Giant Rhinoceros Glass paneli hakkında ek bilgi bulunmamakla birlikte, Huawei’nin Kunlun Cam, gücü ve dayanıklılığıyla geniş çapta lanse edildi. Huawei, panelin 24 saat, 108 işlem ve 1600 derece erime içeren ileri teknoloji kullanılarak oluşturulduğunu iddia ediyor. Bu işlem, bir kaya kadar sert ve milyarlarca yüksek mukavemetli nano kristaller içeren bir panel oluşturur, bu da onu darbeye karşı dayanıklı hale getirir ve çatlamayı önler.

Kunlun Glass paneli, gücüne ek olarak, Mate50 serisinin toplam düşme direncini 10 kat artıran endüstrinin ilk İsviçre SGS beş yıldızlı düşme önleme sertifikasını da aldı. Honor’un Giant Rhinoceros Glass panelinin benzer güç ve dayanıklılık özellikleri sunması ve hatta Huawei’nin “Kunlun Glass” performansını geçmesi bekleniyor.

Giant Rhinoceros Glass panelinin Honor’un katlanabilir ekranlı telefonu Magic V2’de görücüye çıkması bekleniyor . Bu da yeni panelin son teknoloji ile uyumlu olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve akıllı telefon tutkunları için gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunacağını gösteriyor.

Genel olarak, Honor’un Giant Rhinoceros Glass panelinin lansmanının telefon pazarında, özellikle birinci sınıf telefon segmentinde rekabeti artırması bekleniyor. Güç ve dayanıklılığa odaklanan yeni panelin, özellikle darbelere ve düşmeye karşı direnç açısından, akıllı telefonların genel kullanıcı deneyiminde önemli bir yükseltme sağlaması bekleniyor. Yeni panelin rekabette nasıl ilerleyeceğini ve gelecekteki akıllı telefon tasarım trendlerini nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak.