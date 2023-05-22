Xiaomi, şirketin bir sonraki akıllı telefonu olan Civi 3’ün 25 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürüldüğünü doğruladı. Şirket, Civi 3’ün üç yıllık bir keşif ve hızlı değişimin bir çalışması olduğunu ve yeni modaya uygun telefonlarının öncü bir şekilde aydınlatacağını belirtti. Şirket, 2023’ün temel renkleriyle eşleşen küresel trend tahmin ajansı WGSN ile bir ortaklık kurdu. Telefonun renk seçenekleri arasında ise Gül Moru, Nane Yeşili, Macera Altını ve Hindistan Cevizi Grisi olacak.

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Geçtiğimiz hafta Xiaomi, Dimensity 8200 Ultra için MediaTek ile bir ortaklık kurduğunu doğruladı, bu nedenle telefonda 30’dan fazla Xiaomi görüntüleme işlevi bulunuyor.

Geekbench listesi, 12 GB RAM’in olduğunu ortaya çıkardı ve telefonun 512 GB’a kadar depolama alanına sahip olması bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi Civi 3, Samsung S5KGD2 sensörü, ortalanmış çift delikli 32MP+32MP ön kameralara sahip olabilen 120Hz AMOLED ekranla birlikte gelecek.

Yayınlanan bilgiler, Sony IMX800 sensörü olduğu söylenen OIS’li 50MP arka kamerayı ve iki ek kamerayı daha gösteriyor. Telefonun plastik bir çerçeve kullanması ve 4500mAh pil ile 67W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Fiyat noktasında ise Xiaomi’nin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Türkiye pazarını pas geçmesi olası görünen bu telefon karşısında baktım Samsung ve Vivo gibi dev isimler nasıl bir aksiyon alacak? Bekleyip göreceğiz.