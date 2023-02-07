Xiaomi‘nin bağımsız markası olan POCO, POCO X5 Pro 5G ile birlikte küresel pazarlar için POCO X5 5G modelini de tanıttı. 240 dolarlık fiyatı ile segmentinin sınırlarını zorlayacak olan bu telefonun yakında ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Telefon 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına ve 4096 parlaklık seviyesi parlaklık ayarına sahip AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 695 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alan bu telefonun 8 GB RAM‘li sürümü de bulunuyor.

128 GB ve 256 GB depolamaya sahip olan telefon MIUI 13 tabanlı Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Muhtemelen bu yıl içerisinde telefonda MIUI 14 tabanlı Android 13 güncellemesi gelecek.

Telefonun arka bölümünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise bizi f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera karşılıyor.

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33W hızlı şarjlı 5.000 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkan bu telefonun ülkemize çok yakında geleceğini düşünüyoruz.

İçindekiler POCO X5 5G özellikleri

POCO X5 5G özellikleri POCO X5 5G özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına ve 4096 parlaklık seviyesi parlaklık ayarına sahip AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti (2 GHz x 2 A78 tabanlı +1.8 GHz x 6 A55 tabanlı Kryo CPU)

Adreno GPU

6GB LPDDR4X / 8 GB LPDDR4X RAM

128GB / 256GB UFS 2.2 dahili depolama alanı

MIUI 13 ile Android 12

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

3,5 mm ses jakı

Boyutlar: 165.88×76.21×7.98mm

Ağırlık: 189g

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP53)

5G SA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

33W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya