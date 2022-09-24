Xiaomi Civi 2 hakkında bazı sızıntıları siz değerli takipçilerimiz ile paylaşmıştık. Yapılan sızıntılarla ilgili Xiaomi kanadından birkaç açıklama yapıldı.

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Çin sosyal medya platformu olan Weibo’da Xiaomi tarafından paylaşılan görselde 4500 mAh değerinde süper ince bir pilden bahsedilmiş. Bu pil 67W hızlı şarj destekliyor. Paylaşılan bilgiye göre Xiaomi Civi 2 kendi adaptörü ile 0’dan 100’e 40 dakikada şarj olabilecek.

Görselde görüldüğü üzere Xiaomi Civi 2 üçlü bir arka kamera dizilimiyle piyasaya sürülecek. Bu dizilimdeki ana kamera 50 MP f1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX766 olacak.

Ön kamera olarak ise iki adet 32 MP çözünürlüklü lensler kullanılmış. Bu lenslerin diyafram değerleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Lansman 27 Eylül 2022 tarihinde Çin saati ile 14.00’da yapılacak. Bu da Türkiye saatiyle 22 Eylül saat 09.00’a denk geliyor.

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