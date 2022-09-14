Snapdragon, 8 Gen 1 işlemcisinden sonra 7 Gen 1 ve 6 Gen 1 işlemcilerini tanıtmıştı. Bu işlemcilerin ilk meyveleri çıkmaya başladı. Xiaomi’nin mobil ürün müdürü yaptığı bir açıklamada yeni bir akıllı telefonun yolda olduğunu söyledi. Beklentiler bu cihazın Xiaomi Civi 2 olacağı yönünde.

Bazı sızıntılara göre Xiaomi Civi 2 Snapdragon 7 Gen 1 ile piyasaya sürülecek. 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilen bu işlemci 1 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710, 3 adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve 4 adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe ev sahipliği yapıyor.

Elimize geçen diğer bilgilere göre Xiaomi Civi 2 6.56 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip oled bir ekrana sahip olacak. Depolama tarafında 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB UFS 3.1 destekli bir depolama bizlere sunulacak. Pil olarak ise 4.500 mAh büyüklüğünde bir pilden bahsediliyor. Bu pilin 67W hızlı şarjı desteklediği bilgisi de sızdırılmış.

Bilgilerin doğruluğu açısından Xiaomi tarafından bir doğrulama gelmedi. Elimizde kesin olan tek bilgi yeni bir cihazın yolda olduğu. Siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.