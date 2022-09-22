Xiaomi, Xiaomi CIVI 2’yi 27 Eylül’de Çin’de duyuracağını doğruladı. Lansman öncesinde Çinli üretici, CIVI 2’nin arka tasarımı hakkında bazı görseller yayınladı. Güvenilir bir bilgi kaynağı olan Kacper Skrzypek, akıllı telefonun küresel pazarda ilk çıkışını yapabileceğini söyledi.

Xiaomi CIVI 2 Cihazının Bilinen Tasarım Özellikleri

Resmi görseller ve şirket açıklamaları yeni telefonun kadın odaklı bir cihaz olduğunu işaret ediyor. Görseller, Xiaomi CIVI 2’nin arkasında benzersiz bir dalgalı desen olacağını ortaya koyuyor. Beyaz versiyonun yanı sıra, cihazın diğer renk seçenekleriyle de satışa sunulması muhtemel. Paylaşılan gönderilere göre cihaz, 50 megapiksel birincil kameraya sahip olacak ve Dolby Atmos desteği taşıyacak. Telefonun, sağ kenarında ise bir ses düğmesi ve bir güç düğmesi bulunacak. CIVI 2’nin üst kenarında bir IR blaster ve dahili mikrofon olması muhtemel. Cihazın alt tarafında SIM kart yuvasının olması da ilginç bir tasarım detayı olarak karşımıza çıkacak. Alt tarafta SIM yuvası hariç USB-C portu ve hoparlör ızgarası da bulunuyor. Ayrıca Xiaomi ürünün 7,23 mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında olduğunu doğruladı. Telefonun tanıtım öncesinde bazı teknik özelliklerinin sızdırıldığı da iddia ediliyor. Sizin için haberimizde CIVI 2 hakkında bilinen tüm teknik özellikleri derledik.

Xiaomi CIVI 2 Cihazının Bilinen Tüm Teknik Özellikleri

Cihazın ön yüzü henüz açıklanmamış olsa da, merkezi olarak konumlandırılmış delik ve kavisli kenar ile gelecek bir OLED ekrana sahip olması muhtemel. Bununla beraber analizcilere göre CIVI 2’nin geçen yılki orijinal Xiaomi CIVI’den daha kalın ve ağır olması, içinde daha iyi bir donanıma sahip olacağını gösteriyor.

Teknik özellikler söz konusu olduğunda, Xiaomi CIVI 2’nin Snapdragon 7 Gen 1 çip, 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama alanı ve 67 W hızlı şarj özellikli 4.500mAh pil ile gelmesi bekleniyor. Telefon selfieler için önde 32 MP değerinde bir kameraya ev sahipliği yapacak. Öte yandan arkada 50 MP+ 8 MP + 2 MP diziliminde üçlü bir kamera modülü bulunacak.

Bir başka sızıntı ise cihazın Avrupa ve Amerika’ya açılması ile alakalı. Teknoloji yazarı Skrzypek’e göre, CIVI 2 küresel pazarda farklı bir isimle piyasaya çıkabilir. Xiaomi 13 Lite cihaz için uygun bir takma ad gibi görünüyor. Bununla birlikte, küresel lansmanı hakkında daha fazla bilgi sahibi olamk için telefonun kendi ülkesindeki tanıtım gününü beklemekte fayda var.

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