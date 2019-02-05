Çinli teknoloji devi Xiaomi çift delikli ön kamera patenti aldı. Bu tasarımın üreticinin yeni amiral gemisi akıllı telefonunda kullanılması bekleniyor.

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Xiaomi yeni tasarımını nasıl uygulayacak?

Ön kameranın ekranın içindeki bir deliğin içine konumlandırılması üreticiler arasında yavaş yavaş bir trende dönüşüyor. Samsung ve Huawei bu tasarımı kullanan telefonlarını yakın tarihte tanıtmışlardı. Sektörün yükselen oyuncusu Xiaomi ise bu fikri biraz geliştirerek telefonlarında uygulamaya hazırlanıyor. World Intellectual Property Office’in (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) sitesindeki listede Çinli üreticinin çift delikli ön kamera dizaynının patentini aldığı görüldü.

Bu tasarımlarda çift ön kameranın, sızan Galaxy S10+ görsellerindekinin aksine birbirinden ayrı konumlanacağı görülüyor. Ekrandaki ikinci deliğin ikinci ön kamera, bildirim ışığı ya da yakınlık sensörü işlevinde olması bekleniyor. Listede, iki deliğin bir köşede toplandığı ya da sağ ve sol uçlara konumlandığı 24 farklı tasarım bulunuyor.