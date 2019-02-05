Moto Z4 Play tasarımı ve özellikleri sızdırıldı!

Motorola‘nın yeni orta düzey telefonu Moto Z4 Play’in belli başlı özellikleri ve görüntüsü sızdırıldı. Ortaya çıkan fotoğraflara göre cihaz U çentikle gelecek.

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Moto Z4 Play özellikleri

Çinli üretici Lenovo‘nun alt markası olarak ticari hayatına devam eden Motorola‘nın yeni orta segment telefonu Moto Z4 Play; Full HD+ çözünürlükte (2340 x 1080 piksel) ve 6.2 inç boyutunda U çentikli büyük bir ekrana sahip. Böylelikle telefonun ekran-kasa oranı daha da artmış ve şık bir görünüme kavuşmuş. Günümüz trendinin aksine telefonun tek bir arka kamerası bulunuyor. Bu kamera 48 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamerada Huawei Nova 4 ve Honor View 20 modellerindeki sensör kullanılmış. Uygun fiyatlı telefonlarda gittikçe yaygınlaşan bu aşırı yüksek çözünürlüklü kamera trendinin kullanıcıların işine yarayıp yaramayacağı bir soru işareti. Çünkü çok daha düşük çözünürlüğe sahip amiral gemisi telefonların ana kameralarının bu telefonlarınkinden daha iyi bir performans sergilediği bir gerçek.

Telefon, gücünü Qualcomm’un yeni orta-üst seviye işlemcisi Snapdragon 675’den alıyor. 11 nanometre teknolojisiyle üretilen bu AI (yapay zeka) destekli işlemci, saat hızı 2 Ghz’ye kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir yapıya sahip. Cihazın, 4 GB RAM/64 GB depolama ya da 6 GB RAM/128 GB depolama seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

Moto Z4 Play‘in baz modelinin 3600 mAh‘lık büyük bir bataryaya ve $600‘lık yüksek bir fiyat etiketine sahip olması tahmin ediliyor.