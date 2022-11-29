Xiaomi’nin 1 Aralık’ta bir lansman etkinliği düzenlemesi planlanıyor ve Xiaomi 13 lansmanı şirketin bu seneki en önemli olayı olacak. Ancak Çinli teknoloji devi, amiral gemisi telefon dışında birkaç ürünün daha duyurulacağını doğrulayan birkaç teaser paylaştı. Xiaomi Buds 4 Gürültü önleyici TWS kulaklıklar ve Xiaomi Watch S2’nin de yakın zamanda 1 Aralık’ta piyasaya sürüleceği doğrulandı.

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Lansman öncesinde Xiaomi, her iki cihazın da birkaç teaser görüntüsünü yayınladı. Teaserlar, Buds 4’ün aktif gürültü engelleme özelliğine sahip nadir bir yarı kulak içi tasarıma sahip olduğu gösteriyor. Buds 4, muhtemelen Buds 4 Pro’nun kısaltılmış bir versiyonu, ancak yarı kulak içi tasarımın bir sonucu olarak silikon kulaklık olmaması nedeniyle tasarımı biraz daha farklı.

Bununla birlikte, tıpkı Buds 4 Pro gibi USB-C üzerinden şarj olan yuvarlak, çakıl benzeri bir şarj kutusuna sahip. Kasanın üst kısmı parlak metal kaplamaya sahipken alt yarısı plastikten üretilmiş. Resmi görüntüler, cihazın üç farklı renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor: Yeşil, Beyaz ve Siyah. Xiaomi Buds 4 Pro yalnızca altın ve siyah renklerde Çin pazarına sürülmüştü.

Xiaomi Watch S2 ise Ağustos ayında piyasaya sürülen Xiaomi Watch S1 Pro’nun devamı niteliğinde. Çeşitli modaya uygun kayışlar, profesyonel spor modları ve yenilikçi sağlık yönetimi özellikleri ile yeni bir çift boyutlu tasarımı benimsiyor. Saat, Samsung Galaxy Watch serisinde bulunana benzer şekilde 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyutta sunulacak.

Resmi görüntüler, cihazın paslanmaz çelik gövdeli düz bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Saat gövdesinin sağ tarafında iki fiziksel düğme ve kalp atış hızı tespiti için aşağıda yükseltilmiş bir kısım bulunuyor.

Şu anda, teknik özellikler bilinmiyor. Referans olarak, Xiaomi Watch S1 Pro, %72,7’ye kadar ekran gövde oranına ve 480×480 piksel çözünürlüğe sahip 1.47 inçlik OLED bir ekran kullanıyordu.

Bütün bunlara ek olarak, Xiaomi Watch S1 Pro, diğerlerinin yanı sıra yüksek hassasiyetli, tüm hava koşullarında kalp atış hızı ve kan oksijen doygunluğu tespiti sağlayan Goodix Technology’den bir sağlık sensörü ile donatılmıştı. İlerleyen birkaç gün içinde resmiyet kazandıklarında Xiaomi Watch S2 ve Xiaomi Buds 4 hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.