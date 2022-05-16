Katlanabilir telefon pazarı, özellikle son zamanlarda satışlar konusunda önemli bir ivme yakalamış durumda. Her ne kadar satışlarda lider olan marka Samsung olsa da, Huawei ve Xiaomi gibi diğer markalar da bu pazarda var olduklarını belirten hamleler yapıyor. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında tanıtılan Mi Mix Fold modeli ile katlanabilir telefon pazarına adımını atan Xiaomi, yeni bir Mix Fold modeli üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre, yeni model bu yılın en hafif ve en ince katlanabilir telefonu olacak!

Taşınabilirlik Öne Çıkıyor!

Akıllı telefonların büyüyen ve neredeyse tablet boyutuna gelen ekran ölçüleri, taşınabilirliğe önem veren birçok kullanıcının nispeten daha küçük ekranlı modellere yönelmesine neden oluyordu. Katlanabilir telefonlar da taşınabilirlik konusunda bazı eleştirilerin hedefi olmuştu.

Samsung’un büyük ekranlı Z Fold 4 modelinin, önceki modele daha hafif olacağı söylentileri gündemi hareketlendirmişken ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bilgiler, Xiaomi’nin de Mix Fold 2’de önemli tasarım değişiklikleri yapacağını gösteriyor.

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Önceki nesile göre daha ince ve daha hafif olması beklenen Mix Fold 2, sadece bununla kalmayacak. Ice Universe’e göre Xiaomi, aynı zamanda bu cihazın katlanabilir telefonlar arasında taşınabilirlik yönünden en güçlü cihaz olmasını da istiyor. Bu nedenle cihazın 2022 yılının en ince ve hafif katlanabilir telefonu olacağı düşünülüyor. Mix Fold 2’nin hedefinde duyurusu yapılan OPPO Find N gibi katlanabilir telefonların yanında Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Google Pixel Fold gibi henüz duyurusu yapılmamış cihazlar da yer alıyor.

Qualcomm’un TSMC üretimi çiplere dönüşü başlatacağı Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setine sahip olması beklenen cihazın, Xiaomi 12 Ultra ile beraber ilk olarak Çin pazarı için tanıtılacağı tahmin ediliyor. Cihazın küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor. Sektörde birçok ilke imza atması beklenen cihazın küresel pazarda satışa sunulması katlanabilir telefon pazarında dengeleri değiştirebilir.

Mi Mix Fold’a göre daha kısa ve daha geniş bir ekrana sahip olması beklenen Mix Fold 2’de bu değişikliğin oldukça olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir. Zira Mi Mix Fold modelinin dış kısımda yer alan ekran, uzun ve aşırı ince yapısıyla kullanım kolaylığı konusunda çokça eleştirilmişti. Yeni modelde genişleyen ve kısalan ekran ölçüleri, kullanıcılar için daha rahat bir kullanım ve daha kabul edilebilir bir ekran görüntü oranı sağlayacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir telefonlar yerterince olgunlaşmış bir teknoloji mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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